Город легенд, казацкой силы и Космоса: тест ко Дню Днепра
11 сентября 2021 , 14:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Днепр – особый город. Там, где когда-то острили сабли рыцари-казаки, сегодня изготавливают ракеты, которые покоряют Космос. Прошлое и будущее соединились на шумных улочках, создавая город-мечту.
Несмотря на свою древнюю историю, Днепр – молодой город. Он не растерял юношеский бунт. Поэтому и конкретную дату Дня рождения не выбрал. Свой главный праздник Днепр традиционно отмечает во вторую субботу сентября.
Заметьте Город моря и счастья: праздничный тест ко Дню Одессы
По этому случаю мы подготовили для тебя праздничный тест. Вместе с нами ты отправишься в Атлантиду, вспомнишь любимые сказки и узнаешь, где в Днепре лучше загадывать желания.
Несколько фактов о Днепре
(которые не стоит воспринимать всерьез)
- Местный "шар" имеет прямую связь с мировым Министерством исполнения желаний. Поэтому все загаданное там, осуществляется вне очереди.
- Днепровские ракеты уже давно достигли Марса. Но эти данные засекретили еще во времена Киевской Руси.
- Вдохновением для сказки о "Спящей красавице" на самом деле стала местная каменная баба.
- На островах-привидениях спрятаны сокровища. Но искать их не стоит. Потому что можно встретить днепровских русалок – поверь, тебе это не нужно.
- Чтобы закрыть все хвосты в университете, достаточно лишь коснуться скульптуры "зачетки".
- К скульптуре "Маленького принца" часто приходят днепровские лисы. По словам очевидцев, они даже рассказывают какие-то сказки.