Город легенд, казацкой силы и Космоса: тест ко Дню Днепра

Днепр – особый город. Там, где когда-то острили сабли рыцари-казаки, сегодня изготавливают ракеты, которые покоряют Космос. Прошлое и будущее соединились на шумных улочках, создавая город-мечту.

Несмотря на свою древнюю историю, Днепр – молодой город. Он не растерял юношеский бунт. Поэтому и конкретную дату Дня рождения не выбрал. Свой главный праздник Днепр традиционно отмечает во вторую субботу сентября.

Заметьте Город моря и счастья: праздничный тест ко Дню Одессы

По этому случаю мы подготовили для тебя праздничный тест. Вместе с нами ты отправишься в Атлантиду, вспомнишь любимые сказки и узнаешь, где в Днепре лучше загадывать желания.

Несколько фактов о Днепре

(которые не стоит воспринимать всерьез)