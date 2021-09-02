По этому случаю мы подготовили праздничный тест-путешествие. Одесские театры, рестораны и музеи уже ждут тебя. И еще – обязательно открой копилку с местными легендами.

Заметьте Как в Одессе будут праздновать День города: список мероприятий 2 сентября

S. Одесса, поздравляем! Ты – мечта, в которую можно приобрести билет.

Как отпраздновать День рождения Одессы