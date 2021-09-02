Город моря и счастья: праздничный тест ко Дню Одессы
2 сентября 2021 , 16:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Позолоченная солнцем Одесса – настоящий рай для мореманов, гурманов и в целом поклонников прекрасного. Свой День рождения город празднует 2 сентября.
По этому случаю мы подготовили праздничный тест-путешествие. Одесские театры, рестораны и музеи уже ждут тебя. И еще – обязательно открой копилку с местными легендами.
Заметьте Как в Одессе будут праздновать День города: список мероприятий 2 сентября
- S. Одесса, поздравляем! Ты – мечта, в которую можно приобрести билет.
Как отпраздновать День рождения Одессы
- Бежать к морю. В первые дни осени оно особенно жаждет встреч, чтобы поделиться с друзьями летними историями. Бонус: синоптики прогнозируют в Одессе тепло, поэтому можно устроить пикник на берегу.
- Купи открытку или картину с морским пейзажем. Когда вокруг осень, нарисованные или сфотографированные морские волны, без сомнения, подарят вдохновение.
- Приготовь любимое блюдо с морепродуктами. Тогда Одесса точно заглянет в твои сны, чтобы пожелать приятного аппетита.
- Перечитай любимые тематические книги. От себя советуем "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя.
- Расскажи друзьям несколько одесских шуток.