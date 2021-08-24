Флешмоб провели в парке имени Тараса Шевченко. Воспитанники одного из городских детских центров образовали масштабный 50-метровый флаг Украины, держа полотна в руках.

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По словам организаторов мероприятия, еще 10 лет назад детский юношеский центр "Штурм" основал акцию "Днепр – город патриотов".

Уже 10 лет подряд мы разворачиваем этот флаг, который очень ценим. Это мероприятие – маленькая капля нашей гордости,

– добавили они.

Обратите внимание! В Днепре утром 24 августа горожане собрались в сквере Героев возле ОГА и развернули огромный флаг. Участники действа шествием дошли до площади возле Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого.

Дети в Днепре развернули 50-метровый флаг / Фото "Информатор"

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