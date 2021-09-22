Город и порт под Одессой остались без света: повредили оборудование подстанций

В Черноморске Одесской области 22 сентября выключили свет во всех зданиях города. Это произошло из-за повреждения оборудования подстанции, которое необходимо по электроснабжению.

Электричество в городе пропало примерно в 9 часов утра. Впоследствии это прокомментировал мэр города Василий Гуляев, а также в коммунальном предприятии, которое за это ответственное.

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Заменяют старые кабели

По словам мэра, сейчас меняют электросети, поскольку все кабели старые. Он предположил, что именно это стало причиной аварийного отключения.

Также он отметил, что в Черноморске сейчас нет даже дежурного автомобиля. Поэтому все аварии электросетей обслуживают с опозданием.

Сейчас весь порт, детские сады и другие учреждения без света. Я, как мэр, звоню на номера аварийных служб и они мне не называют причину,

– сказал Гуляев

Комментарий мэра Черноморска относительно отключения света: смотрите видео "ИТ-3"

Подробнее о причине отключения

На странице "ДТЭК Одесские электросети" в фейсбуке сообщили, что в 8:14 произошла авария на подстанции "Трансформаторная", которая питает Черноморск и порт. Там повредилось оборудование подстанции, однако не сказали, какое именно.

На месте уже начала работать аварийная бригада. Пока неизвестно даже примерно, сколько именно продлится восстановление.

Во время аварийного отключения стоит выключить из розетки все электроустройства. Это необходимо, поскольку в момент восстановления напряжение может быть нестабильным. Это нередко приводит к поломке холодильников, роутеров, а также других электроустройств.