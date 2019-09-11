"Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни

Ранним утром наша молочница принесла новость – так называемый "Глава ЛНР" Пасечник присвоил Луганску статус "город-герой".

Я еще не услышала обратной связи об этом от знакомых. Знаете, занятно даже не то, что город теперь герой, а то, что это подается как от Пасечника – перед этим были подарки первоклассникам тоже от него. В народе любое такое эпатажное решение звучит с формулировкой "от Пасечника" как будто мы живем в монаршей стране, где можно авторитарным решением что-то принять или отменить, помиловать или казнить.

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Наряду с этой новостью молочница сказала о скором повышении тарифов ЖКХ – уже с октября. Пенсии повысили с июля, тарифы поднимут с октября. Цены на продукты уже полезли вверх. Если кто-то и испытывал острое счастье от повышения зарплат и пенсий, то очень недолго. Думаю, нужно успеть купить на зиму овощи до того, как поднимут тарифы. И судя по тому, что вижу на улицах людей с тачками и тележками с картошкой и луком, возвращающихся с оптового рынка, так решила не только я.

Странно, что последние пять лет у нас нет урожая. Хотя в нашей полосе урожай всегда был на картошку, томаты, огурцы, тыкву, виноград. В этому году нет ничего. Я говорила с соседями, чтобы понять, только ли наша вина в том, что при всех усилиях у нас нет урожая. Оказалось, что многие вообще отказались уже пару лет от посадки картошки. В этом году после дождя пропали огурцы – высохли кусты. Виноград лопается на кусте, листья желтеют и вянут. Поверьте, мы ухаживали за всем. Есть немного помидор, перца и баклажан. Но при урожаях прежних лет это ничто. Усилий все требует больше в разы, а результат почти нулевой. После очередного дождя трава стала будто белой – как будто ее присыпали известью.

Соседи говорят, что дожди идут химическими в связи с военными действиями, что очень похоже на правду. Странно и то, что за лето у нас погибла половина молодых кур – просто умирали в гнездах. Нет, такого никогда не было раньше. Обидно, что проживая на земле, мы не можем ничего вырастить, вкладывая в эту землю уйму времени и сил, а после покупая на рынке белорусскую или абхазскую картошку.

"Город-герой"…

Пару дней назад в бассейне "Юность" обрушилась часть потолка. Ремонтные работы растянутся на несколько месяцев, в то время как на базе бассейна тренировались спортсмены. И, как обычно, все трактуется как недоработки Украины. На них списываются плохие дороги, протечки труб, недостаток специалистов и низкое качество товаров и услуг...

Но я люблю свой город именно за эту его робкую провинциальность, неспешность, отсутствие кича и его запахи осеннего дыма, режущей глаз зелени у Лугани. За память поколений, которым пропитан мой город. Мне, пожалуй, неважно, как его назовут. Моя любовь к городу выше этих перемен. И на все увещевания друзей уезжать, мысленно отвечаю, что по улицам моего города когда-то ходил мой отец, здесь они встретились с мамой, здесь родилась я и мой ребенок. Именно это держит меня именно, а не новые громкие статусы.

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