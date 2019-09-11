17:46
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Ольга Черненко

      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни

      402
      Луганску "присвоили" звание "героя", но не создали условия для жизни
      Луганску "присвоили" звание "героя", но не создали условия для жизни / Фото из открытых источников

      Ранним утром наша молочница принесла новость – так называемый "Глава ЛНР" Пасечник присвоил Луганску статус "город-герой".

      Я еще не услышала обратной связи об этом от знакомых. Знаете, занятно даже не то, что город теперь герой, а то, что это подается как от Пасечника – перед этим были подарки первоклассникам тоже от него. В народе любое такое эпатажное решение звучит с формулировкой "от Пасечника" как будто мы живем в монаршей стране, где можно авторитарным решением что-то принять или отменить, помиловать или казнить.

      Читайте также: О школах Луганска: родители платят за все

      Наряду с этой новостью молочница сказала о скором повышении тарифов ЖКХ – уже с октября. Пенсии повысили с июля, тарифы поднимут с октября. Цены на продукты уже полезли вверх. Если кто-то и испытывал острое счастье от повышения зарплат и пенсий, то очень недолго. Думаю, нужно успеть купить на зиму овощи до того, как поднимут тарифы. И судя по тому, что вижу на улицах людей с тачками и тележками с картошкой и луком, возвращающихся с оптового рынка, так решила не только я.

      Странно, что последние пять лет у нас нет урожая. Хотя в нашей полосе урожай всегда был на картошку, томаты, огурцы, тыкву, виноград. В этому году нет ничего. Я говорила с соседями, чтобы понять, только ли наша вина в том, что при всех усилиях у нас нет урожая. Оказалось, что многие вообще отказались уже пару лет от посадки картошки. В этом году после дождя пропали огурцы – высохли кусты. Виноград лопается на кусте, листья желтеют и вянут. Поверьте, мы ухаживали за всем. Есть немного помидор, перца и баклажан. Но при урожаях прежних лет это ничто. Усилий все требует больше в разы, а результат почти нулевой. После очередного дождя трава стала будто белой – как будто ее присыпали известью.

      Соседи говорят, что дожди идут химическими в связи с военными действиями, что очень похоже на правду. Странно и то, что за лето у нас погибла половина молодых кур – просто умирали в гнездах. Нет, такого никогда не было раньше. Обидно, что проживая на земле, мы не можем ничего вырастить, вкладывая в эту землю уйму времени и сил, а после покупая на рынке белорусскую или абхазскую картошку.

      "Город-герой"…

      Пару дней назад в бассейне "Юность" обрушилась часть потолка. Ремонтные работы растянутся на несколько месяцев, в то время как на базе бассейна тренировались спортсмены. И, как обычно, все трактуется как недоработки Украины. На них списываются плохие дороги, протечки труб, недостаток специалистов и низкое качество товаров и услуг...

      Но я люблю свой город именно за эту его робкую провинциальность, неспешность, отсутствие кича и его запахи осеннего дыма, режущей глаз зелени у Лугани. За память поколений, которым пропитан мой город. Мне, пожалуй, неважно, как его назовут. Моя любовь к городу выше этих перемен. И на все увещевания друзей уезжать, мысленно отвечаю, что по улицам моего города когда-то ходил мой отец, здесь они встретились с мамой, здесь родилась я и мой ребенок. Именно это держит меня именно, а не новые громкие статусы.

      Это пугает: Жестокая луганская реальность: даже в детских играх звучит тема смерти

      blog_ava
      Apple официально представила "бюджетный" смартфон iPhone 11: характеристики и цена новинки
      сегодня
      3342
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости Луганска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сегодня , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 402
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 351
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 2613
      Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      469
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 4227
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук