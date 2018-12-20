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      Города до сих пор зависимы от центральной власти, – Садовый о выходе Сенкевича из "Самопомочи"

      69 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 Канал

      Лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявляет, что с пониманием относится к решению мэра Николаева Александра Сенкевича о выходе из партии, которое тот сегодня обнародовал на публичной странице в Фейсбук.

      Об этом Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

      Победить на выборах в очень непростом регионе, выдерживать давление, как со стороны экс-регионалов, так и со стороны БПП (которые, в конце концов, проголосовали за его отставку), пройти совместную с нами борьбу за справедливость в судах и при этом всем пытаться развивать город – это очень и очень непросто,
      – сказал Андрей Садовый.

      Лидер "Самопомочи" подчеркнул, что несмотря на декларируемую децентрализацию, города до сих пор очень зависимы от центральной власти, правительства и Президента.

      "Поэтому для Сенкевича выход из партии является одним из вариантов, как уменьшить политическое давление и сконцентрироваться на работе в городе. Мы желаем ему только успехов, а Николаеву – процветания!"– отметил Андрей Садовый.

      Смотрите видео: Сенкевич

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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