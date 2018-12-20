Города до сих пор зависимы от центральной власти, – Садовый о выходе Сенкевича из "Самопомочи"

Лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявляет, что с пониманием относится к решению мэра Николаева Александра Сенкевича о выходе из партии, которое тот сегодня обнародовал на публичной странице в Фейсбук.

Об этом Андрей Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

Победить на выборах в очень непростом регионе, выдерживать давление, как со стороны экс-регионалов, так и со стороны БПП (которые, в конце концов, проголосовали за его отставку), пройти совместную с нами борьбу за справедливость в судах и при этом всем пытаться развивать город – это очень и очень непросто,

– сказал Андрей Садовый.

Лидер "Самопомочи" подчеркнул, что несмотря на декларируемую децентрализацию, города до сих пор очень зависимы от центральной власти, правительства и Президента.

"Поэтому для Сенкевича выход из партии является одним из вариантов, как уменьшить политическое давление и сконцентрироваться на работе в городе. Мы желаем ему только успехов, а Николаеву – процветания!"– отметил Андрей Садовый.

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