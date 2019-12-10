Ряд городов может остаться без газа, если "Нафтогаз" и "Газпром" не договорятся о транзите

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что возникнут проблемы с газоснабжением ряда городов Украины в случае отказа "Газпрома" от подписания нового транзитного контракта и прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Однако Коболев рассчитывает на помощь в решении этих проблем за счет постановки этого вопроса в Стокгольмском арбитраже.

"У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые непосредственно питаются с территории Украины или Молдовы, где могут быть проблемы технического характера, которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже можем влиять", – сказал Коболев в эфире программы "Свобода слова "на ICTV.

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Но даже эти вопросы недавно были подняты в новом Стокгольмском арбитраже, и мы надеемся, что там помогут их решить,

– отметил глава "Нафтогаза".

Он отметил, что "Нафтогаз" сделал все возможное для подготовки к потенциальному прекращению транзита с 1 января 2020 года:

накоплены рекордные запасы газа,

протестирована и отремонтирована газотранспортная система,

готовы механизмы быстрого реагирования.

В то же время Коболев напомнил, что Россия часто использовала газ для политического давления. Он также констатировал, что "Газпрому" и ряде европейских газовых компаний было бы выгодно создать искусственную газовый кризис, чтобы поднять цены на га на рынке.

"Поэтому мы надеемся на хороший вариант, но готовы к плохому", – сказал Коболев.

Заметим, что если стороны не заключат новое соглашение о транзите газа, то "Газпром" может прекратить транзит через Украину 1 января в 10:00 по московскому времени. А проблемы с газоснабжением в украинских городах могут возникнуть уже в феврале-марте 2020 года, анонсировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Есть большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Об этом по итогам нормандского саммита 9 декабря заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Я уверен, что у нас больше шансов его (контракт) подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время предыдущих очень сложных встреч,

– сказал глава государства.

Он добавил, что говорится о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Сначала российская сторона настаивала на одном годе, а украинская – на десяти. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Что в общем известно о переговорах по транзиту газа