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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Ряд городов может остаться без газа, если "Нафтогаз" и "Газпром" не договорятся о транзите

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      Ряд городов Украины может без газа, если "Нафтогаз" и "Газпром" не заключат новый контракт о транзите / informator.news

      Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что возникнут проблемы с газоснабжением ряда городов Украины в случае отказа "Газпрома" от подписания нового транзитного контракта и прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Однако Коболев рассчитывает на помощь в решении этих проблем за счет постановки этого вопроса в Стокгольмском арбитраже.

      "У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые непосредственно питаются с территории Украины или Молдовы, где могут быть проблемы технического характера, которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже можем влиять", – сказал Коболев в эфире программы "Свобода слова "на ICTV.

      К теме: Гончарук: Украина спокойно может пройти эту зиму без российского газа

      Но даже эти вопросы недавно были подняты в новом Стокгольмском арбитраже, и мы надеемся, что там помогут их решить,
      – отметил глава "Нафтогаза".

      Он отметил, что "Нафтогаз" сделал все возможное для подготовки к потенциальному прекращению транзита с 1 января 2020 года:

      • накоплены рекордные запасы газа,
      • протестирована и отремонтирована газотранспортная система,
      • готовы механизмы быстрого реагирования.

      В то же время Коболев напомнил, что Россия часто использовала газ для политического давления. Он также констатировал, что "Газпрому" и ряде европейских газовых компаний было бы выгодно создать искусственную газовый кризис, чтобы поднять цены на га на рынке.

      "Поэтому мы надеемся на хороший вариант, но готовы к плохому", – сказал Коболев.

      Заметим, что если стороны не заключат новое соглашение о транзите газа, то "Газпром" может прекратить транзит через Украину 1 января в 10:00 по московскому времени. А проблемы с газоснабжением в украинских городах могут возникнуть уже в феврале-марте 2020 года, анонсировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

      Что решили относительно газа на нормандском саммите

      Есть большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Об этом по итогам нормандского саммита 9 декабря заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Я уверен, что у нас больше шансов его (контракт) подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время предыдущих очень сложных встреч,
      – сказал глава государства.

      Он добавил, что говорится о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Сначала российская сторона настаивала на одном годе, а украинская – на десяти. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

      Что в общем известно о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом и РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставкам газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газ Андрій Коболев Коммунальные услуги Рынок газа Газпром Нафтогаз Газовый контракт
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