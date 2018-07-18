Какие города Украины могут остаться без воды: карта

Большая часть украинских городов уже в ближайшее время может остаться без воды из-за хлорного коллапса. Где и когда закончится питьевая вода – читайте дальше.

Почему города могут остаться без воды?

На украинских водоканалах исчерпывается жидкий хлор. Незнезаражену воду они не имеют права поставлять. А монополист по поставке жидкого хлора для очистки воды прекратил работу. Поэтому украинцы могут остаться без питьевой воды.

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Предприятие олигарха Игоря Коломойского "Днепразот" является единственным производителем жидкого хлора и от него зависят все украинские водоканалы, пишет OBOZREVATEL. Сейчас предприятие полностью остановило работу. Ранее "Днепразот" получал от "Укрнафты" газ по ценам, значительно ниже рыночных. Однако когда "Укрнафта" перешла на открытые тендеры, ситуация изменилась, и Коломойский потребовал снизить цены на газ или пригрозил остановить предприятие.

"Днепразот" закрылся посреди июня, несмотря на выигранные тендеры и подписанные контракты.

В каких городах может исчезнуть питьевая вода?

Большинство украинских городов зависят от "Днепроазота". Однако некоторые регионы могут не волноваться.

Так, например, не используют хлор из Днепропетровской области в Ивано-Франковске, Луцке и Полтаве. В первых двух регионах вместо хлора используют соль, из которой делают оксидант для обеззараживания. А в Полтаве применяют гипохлорид в минимальных дозах.

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А вот те регионы, которые напрямую или косвенно покупали хлор у "Днепразота", могут пострадать уже в скором времени.



Хлорный коллапс: каким городам грозит отключение воды

Согласно информации местных водоканалов, запасы хлора иссякнут в следующие сроки:

Кропивницкий – 19 июля;

Днепр – 20 июля;

Запорожье – примерно 20 июля;

Харьков – 21 июля;

Винница – 27 июля;

Николаев – в конце июля;

Житомир – 4-6 августа;

Киев – через месяц;

Черкассы, Черновцы и Ужгород – во второй половине августа;

Суммы – в сентябре.



Ситуация в других областных центрах не такая критическая: запасов хлора должно хватить до возможного решения проблемы.