В городах Украины осуществили забеги в память о погибших защитниках

Накануне Дня памяти защитников Украины в разных городах прошли забеги, в которых могли принять участие все желающие. Организаторы подобных акций убеждают, что они хотят создать новую традицию чествования павших за Украину героев.

Забег под названием "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" прошел 28 августа в крупнейших украинских городах.

Обратите внимание Ко Дню памяти защитников Украины в Киеве покажут фильмы о героях войны на востоке: программа

В Киеве бежали от Крещатика

В столице забег начался в 9:45 от Аллеи Героев Небесной Сотни до НСК "Олимпийский" и обратно. К акции присоединились более 100 человек. На одном из видео видно, как люди восхищаются одним из участников, который бежал по центру Киева с протезом на левой ноге.

"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Киеве: невероятное видео

Акция прошла почти во всех областях Украины

В Днепре, Харькове и Запорожье количество участников забега было почти одинаковым – около 100 человек.

Активисты в Днепре бежали в футболках, на которых были написаны имена погибших украинских воинов.



Забег в Днепре / Фото "Общественное"

В Запорожье также бежали с именами Героев Украины. А на финише каждый участник акции получил медаль за участие. Акцию в городе провели второй раз.



Так проходила акция в Запорожье / Фото "Радио Свобода"

В Харькове, в отличие от Киева, Днепра и Запорожья, дистанция забега составляла не 2,5 и 10 километров, а 800 метров. Однако это никак не меняет того факта, что более 100 харьковчан присоединились к всеукраинской акции.



В Харькове бежали 800 метров / Фото "Общественное"

Довольно популярной акция стала в Луцке. Там на забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" зарегистрировались 324 человека.



В Луцке участие в мероприятии приняли более 300 человек / Фото "Волынские новости"

Более 200 присоединились к забегу в Тернополе. Один из участников – ветеран АТО Николай Казюк бежал в память о 17 погибших на войне братьях.



Участники забега в Тернополе / Фото "Укринформа"

Почти 500 участников собрала акция на Луганщине. Там забег проходил в двух городах – Северодонецке и Сватово.



Акция на Луганщине собрала почти 500 человек / Фото "Общественное"

В Одессе такой забег состоялся впервые и собрал около 200 человек. Участники пробежали 3 километра вокруг парка Областного совета.

"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Одессе: смотрите видео

В Ивано-Франковске по разным оценкам на акцию пришли от 200 до 300 человек. Всем участникам выдали футболки с именами павших на войне солдат. Марафон стартовал после минуты молчания.

В Ивано-Франковске участникам выдали футболки / Фото Galka.info

Где еще прошла акция

Во Львове к забегу присоединились около 200 человек. Примерно такое же количество собрали Черкассы . В Ровно участников было несколько меньше – 150.

к забегу присоединились около 200 человек. Примерно такое же количество собрали . В участников было несколько меньше – 150. В Кропивницком к забегу присоединились около 300 человек.

к забегу присоединились около 300 человек. В житомирском забеге участие приняли только 9 человек.