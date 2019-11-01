Городок на Львовщине остался без тепла: при чем здесь Дубневичи

В Новом Роздоле на Львовщине наконец могут включить отопление. Вероятно, это произойдет на следующей неделе. Именно тогда на счета работникам местной ТЭЦ, принадлежащей братьям Дубневичам, должны поступить первый транш на погашение задолженности по зарплате.

Ускорить запуск поможет и Львов, который направит в городок дополнительные бригады коммунальщиков. Забастовка коммунальщиков в Новом Роздоле продолжается, поэтому город до сих пор остается без отопления, несмотря на первые морозы. Все – из-за задолженности по зарплате, которая составляет более семи миллионов гривен за почти полгода.

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Уговаривать работников выйти на работу приехала министр развития общин и территорий Алена Бабак. Она считает, хотя компания-управитель ТЭЦ не сможет погасить долг сразу, почти 30-тысячный город, все же, должен получить тепло.

Губернатор должен поставить АРМИ составить этот график погашения задолженности. Теоретически в среду бухгалтерия "Энерго М" сможет перечислить средства на счета работников и люди очень оптимистично отреагировали на это,

– рассказала министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Сейчас управляющим Новороздольской ТЭЦ является киевская фирма "Гарант Энерго М". Национальное агентство по управлению активами назначило ее руководителем теплоэлектроцентрали в ноябре прошлого года.



Новораздольская ТЭЦ

Но предприятие до сих пор не выплатило работникам полугодовую зарплату. Однако уверяет: в дальнейшем проблем с выплатой не возникнет.

Механизм будет следующий: запускается производство электрической энергии. Для этого надо, чтобы у нас заработала автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Значит, мы будем электроэнергию в сеть и энергорынок будет возвращать нам за это деньги,

– отметил и.о. заместителя директора ЧП "Гарант Энерго М" Ярослав Лесюк.

Однако, если первые долги перед работниками погасят на следующей неделе, то для запуска ТЭЦ нужно будет минимум полмесяца. Чтобы это произошло быстрее, свои бригады в Новый Раздол направит "Львовтеплоэнерго".

Когда запустят систему и мы будем видеть, где есть утечки и сколько утечек, тогда, я думаю, будет определено, сколько надо бригад для того, чтобы оперативно – не неделя-две ликвидировать те утечки, а два-три дня, чтобы утечки были ликвидированы,

– сказала заместитель городского председателя Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Новораздольская ТЭЦ принадлежит фирме братьев Дубневичей. В начале прошлого года ее арестовал суд по делу о краже газа. После этого государственное агентство выбрало временного управляющего – киевскую фирму "Гарант Энерго М". Прошлогодний отопительный сезон также находился под угрозой срыва. Впрочем, таки стартовал в ноябре.

В чем подозревают Ярослава Дубневича?

Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности председателя транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци", в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллиона гривен.



31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту.