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      Городская электричка в Киеве меняет график движения: опубликовано новое расписание

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      С 28 октября произойдут изменения в расписании городской электрички в Киеве
      С 28 октября произойдут изменения в расписании городской электрички в Киеве / КП "Киевпастранс"

      С 28 октября в Киеве городская электричка меняет график движения. С этих пор столичные электропоезда будут перевозить пассажиров по новому расписанию.

      Об этом сообщает пресс-служба "Киивпастранса".

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      "Будьте внимательны! С 28 октября 2018 года будет изменено расписание электропоездов "Городская электричка". С новым расписанием движения вы можете ознакомиться на всех станциях "Городской электрички", а также с 28 октября на официальном сайте по ссылке", – отмечают в коммунальном предприятии.

      Заметим, что изменение коснется двух маршрутов: "Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница" и "Дарница – Киев-Пассажирский – Киев-Петровка – Дарница".

      Киев, городская электричка, транспорт, расписание, график, Киепастранс
      Изменения в графике движения поездов по маршруту "Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница"

      Киев, городская электричка, транспорт, расписание, график, Киепастранс
      Изменения в графике движения поездов по маршруту Дарница – Киев-Пассажирский – Киев-Петровка – Дарница "

      Напомним, 25 октября из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд, правда полноценное курсирования экспресса стартует с ноября.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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