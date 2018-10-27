Городская электричка в Киеве меняет график движения: опубликовано новое расписание

С 28 октября в Киеве городская электричка меняет график движения. С этих пор столичные электропоезда будут перевозить пассажиров по новому расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба "Киивпастранса".

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"Будьте внимательны! С 28 октября 2018 года будет изменено расписание электропоездов "Городская электричка". С новым расписанием движения вы можете ознакомиться на всех станциях "Городской электрички", а также с 28 октября на официальном сайте по ссылке", – отмечают в коммунальном предприятии.

Заметим, что изменение коснется двух маршрутов: "Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница" и "Дарница – Киев-Пассажирский – Киев-Петровка – Дарница".



Изменения в графике движения поездов по маршруту "Дарница – Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница"



Изменения в графике движения поездов по маршруту Дарница – Киев-Пассажирский – Киев-Петровка – Дарница "

Напомним, 25 октября из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд, правда полноценное курсирования экспресса стартует с ноября.