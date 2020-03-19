Городские власти Киева обещают возить медиков и правоохранителей на работу

В КГГА просят украинцев не выходить из дома без необходимости, а предприятия – перейти на режим удаленной работы. Медики, правоохранители продолжают работать. Власти обещают возить их на работу.

Про особливості режиму карантину розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Про це повідомляє пресслужба міськради Києва.

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Він нагадав, що з метою запобігання поширенню коронавірусу українцям наразі краще залишатися вдома.

Повинні працювати лише медики, працівники правоохоронних органів, ті, хто забезпечує життєдіяльність міста.

Для них влада організує розвезення, – зазначив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА наголосив, що всім слід зрозуміти масштаб небезпеки. Українці зобов’язані дотримуватись карантину, а бізнес – перевести працівників у режим дистанційної роботи. Це необхідно, щоб не допустити ситуації, як в деяких інших країнах Європи.

Що відомо про обмеження під час карантину

На час загальнонаціонального карантину (12 березня – 3 квітня) українська влада запровадила низку обмежень , щоб запобігти поширенню коронавірусу.

(12 березня – 3 квітня) українська , щоб запобігти поширенню коронавірусу. Не працюють торгово-розважальні центри, театри, кінотеатри, музеї, заклади харчування.

Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

Усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок не пускатимуть у громадський транспорт.



Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу