ЛОГА подготовила и подала на утверждение Кабмина перспективный план формирования территорий общин Львовской области.

По этому плану предусмотрено формирование Львовской объединенной территориальной общины (ОТО) в составе: Львова, города Винники, поселка городского типа Брюховичи и поселка городского типа Рудное, – которые уже сейчас входят в административную территорию Львова, а также других населенных пунктов: села Рясное, села Борки, села Зашков, села Гряда, села Грибовичи, села Малехов, города Дубляны, села Лисиничи. В общем объединить 20 ОТО или сельсоветов. По словам заместителя городского главы по градостроительству Любомира Зубача, в среду, 20 мая, правительство должно рассмотреть вопрос и вынести решение относительно Львовской ОТО. Поэтому Львовский городской совет просит правительство не уменьшать территорию Львова.

Как объяснил Любомир Зубач по закону перспективный план объединения общин формируется соответствующей областной администрацией и подается на утверждение Кабмину. Львовская ОГА подала проект Львовской ОТО в составе 11 общин, которые включают 20 населенных пунктов.

"Именно этот документ, я надеюсь, завтра будет рассматриваться. Хотя мы располагаем информацией, что в момент тайно проводятся совещания и делается попытка "выхолостить" Львовскую объединенную территориальную общину. Я в шоке, потому что обсуждается не только вопрос недобавления ко Львову близлежащих территориальных общин, выразивших желание объединиться и быть с городом, но и вопросы изъятия даже этих общин за пределы Львова", – отметил Любомир Зубач.

Ведь, по его словам, велись также разговоры о том, чтобы создать отдельно Винниковскую ОТО и Брюховичскую ОТО.

"Я считаю это безобразием, ведь эти общины со Львовом уже более 50 лет. Ставить вопрос, чтобы уменьшать территорию Львова – абсурд. Львов имеет богатую и непростую историю, но он только развивался и расширялся. Я думаю, что это было бы возмутительно поставить вопрос, чтобы забрать у города часть территории. Мы считаем, что отделение от Львова противоречит интересам жителей этих общин и является обусловленным исключительно желанием местных "феодалов" сформировать собственные "вотчины" и бесконтрольно распоряжаться коммунальными ресурсами в пригородной зоне", – объяснил Любомир Зубач.

Согласно перспективному плану, который на рассмотрение правительства подала ЛОГА, дискуссионными остались только вопросы сел Сокольники и Каменное, претендующих на создание отдельных общин, но в то же время очень тесно интегрированных с городом Львовом и на территории которых находятся стратегически важные для города объекты (ТЭЦ-2, водохранилище, проектированные дорожные развязки и т.п.). Поэтому, хотя не все предложения ЛГС были учтены, но Львов готов согласиться на конечное государственное и справедливое решение.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЛГС, в последние дни перед утверждением Перспективного плана на правительственном уровне начались обратные консультации: по кардинальному уменьшению конфигурации будущей Львовской ОТО. Речь идет не только об уменьшении проектированных границ, но и фактическом изъятии тех общин, которые уже более 50 лет являются частью города Львова.

"Позиция рудновчан всегда была не только на словах, но и на бумаге. Община выразила желание войти в состав Львова. На исполнительном комитете было принято решение, что Рудно хочет и намерено вступить в город Львов, чтобы сделать его больше. Село Рудно уже является не первый год неотъемлемой частью города Львова, поэтому у нас нет другого пути, и его никто не ищет", – заявил председатель Рудненского сельского совета Игорь Форманчук.

"Лисиничи и Подборцы, которые входят в состав Лисиничевского сельского совета, договорились о том, чтобы фактически вокруг все территориальные общины объединились. Сейчас остро стоит вопрос с тем, как быть дальше. Сейчас ожидаем решения Кабмина. Конечно, хотелось бы, чтобы была создана, как и было запланировано когда-то законопроектом, Львовская агломерация. Нас интересует войти во Львов на правах партнеров, оставив при этом представительство Лисиничевского сельского совета", – сказал и. о. председателя Лисиничевского сельского совета Иван Захарчук.

Будущее запланированное территориальное устройство основывается на Генплане города, который был принят в 2010 году. Он содержит прогноз территориального развития города, охватывая территорию пригородных населенных пунктов. Некоторые сельские советы уже выразили свою позицию в пользу объединения со Львовом.

К слову, в рамках создания Львовской ОТО Львов берет на себя обязательства:

В каждом селе будет создан современный Центр предоставления административных услуг.

Жители получат качественное транспортное сообщение и бесплатный проезд для пенсионеров.

Будет обеспечиваться поддержка военных: 100 тысяч гривен помощи; 25 тысяч гривен – при подписании контракта с ВСУ.

Жители ОТО будут обслуживаться в больницах города.

Будут обеспечиваться современные образовательные услуги, в частности, предусмотрено создание медиатек, коворкингов и молодежных центров.

Жители присоединенных населенных пунктов смогут участвовать и реализовывать собственные проекты общественного бюджета.

Разработка программы централизованного водоснабжения и канализации, ее поэтапная реализация.

Исполнительная власть будет оставаться на местах, а также будут представители общин в совместном с городом совете.

Образование органов самоорганизации населения как представительных органов окружающих общин с сохранением отдельных управленческих и финансовых функций.

Как сообщал ZAXID.NET, Львовская ОГА наработала две конфигурации Львовской ОТО, которые планировали представить на рассмотрение межведомственной рабочей группе в пятницу, 21 февраля – формат "большого" и "зажатого" Львова. Поскольку заседание межведомственной группы было сорвано и вопрос Львовской ОТО не рассматривался, ЛОГА самостоятельно подала на рассмотрение правительства проект перспективного плана "большого Львова".

Также ранее Львовский горсовет обратился к ЛОГА и Кабмину с просьбой учесть концепцию "большого Львова" при формировании нового административно-территориального устройства. Мэрия предлагала создать агломерацию с примерно 20 соседними городами и селами. Предложенный ЛОГА проект Львовской ОТО совпадает с предложениями Львовского горсовета относительно большинства сел. Однако мэрия видела в составе общины также села Конопница, Суховоля, Оброшино, Сокольники, Годовица и Басовка.