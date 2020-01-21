Городской голова Сум Лысенко искупался на Крещение под мостом с приметной надписью "Иди на*уй"

Сумской городской голова Александр Лысенко решил окунуться в воду на Крещение 19 января. И все бы ничего, да место выбрал для погружения не совсем, скажем, правильное. А журналисты охотно показали, что с этим местом не так – вероятно, сами того не осознавая: мэр давал интервью на фоне красноречивой надписи.

Сам мэр Сум Лысенко опубликовал в фейсбуке видео с купания на Крещение. И это видео неожиданно приобрело огромную популярность в сети, а все из-за моста. Нет, не такого, который "устал", а такого, на котором неизвестные писатели-любители оставляют "доброжелательные пожелания".

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После купания мэр подошел к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями. Во время интервью позади Александра Лысенко красовалась недвусмысленная надпись на опоре моста: "Иди на*уй".



Неужели журналисты не видели, что снимали? / Скриншот с видео со страницы Лысенко

По состоянию на 4 утра 20 января видео до сих пор на странице Лысенко, а вот надпись до сих пор ли на опоре моста – неизвестно.

Пользователи соцсетей (а посмотрели видео уже более 16 тысяч человек) отметили, что оператор мог бы и попробовать снимать мэра с другого ракурса. Однако были и такие, которые увидели в видео "определенный знак".

Александр Лысенко, к слову, руководит городом Сумы с мая 2014 года.