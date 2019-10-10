Городской совет Харькова и компания "Киевстар" подписали Меморандум о сотрудничестве

Еще больше диджитал-решений для развития города теперь будет доступно в Харькове.

Городской совет и компания "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения инновационных проектов для местных жителей.

"Мы как инфраструктурный оператор хотим развивать новые сервисы для харьковчан. Мы можем достаточно сильно помочь сделать город более эффективным. Когда вы через два года посмотрите назад, вы подумаете: Боже, как же много изменилось, насколько эффективной стала моя жизнь благодаря таким инициативам", – сказал президент Киевстар Александр Комаров.

Харьков постепенно будет переходить в формат цифрового управления. Благодаря компании Киевстар оплату проездного можно будет сделать в один клик с мобильного, а админуслуги будут переходить в электронный формат. С помощью цифровых решений городская власть оперативно будет получать статистические данные о состоянии инфраструктуры, загрузке магистралей и пассажиропотоке.

Это касается коммунальной инфраструктуры, возможности автоматически снимать показания счетчиков, например, Водоканала. Второе направление – это направление мобильных финансов. Мы хотим предоставить возможность харьковчанам пополнять эту транспортную карту, карту с баланса мобильного телефона в один клик,

– отметил президент "Киевстар" Александр Комаров.

Харьков стал пятым городом Украины, где компания "Киевстар" заключила Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сферах внедрения инновационных проектов. Различными современными цифровыми технологиями от ведущего провайдера мобильной связи и телекоммуникационных услуг уже успешно пользуются жители Днепра, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.