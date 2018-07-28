Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

По Восточному календарю 2018 год – год Желтой Земляной Собаки. Животное славится своей преданностью, трудолюбием и упорством. Мы готовы рассказать, чего ожидать украинцам в следующем году.

Уже прошла половина 2018 года – так что можно подвести итоги и спрогнозировать, какой будет вторая половина года. Астрологи объясняют – животные по характеру честные и справедливые. Поэтому, по их мнению, в 2018 году стоит добиваться истины. Кроме того, собаки славятся своим добродушием и самопожертвованием. Это означает, что все, кто стремится в помощи, получит ее.

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Гороскоп любви 2018 для всех знаков Зодиака

Если вы желаете построить отношения в 2018 году, первое что следует помнить – это верность, постольку таково одно из главных качеств Собаки. Между влюбленными не будет возникать конфликтных ситуаций, а отношения будут укрепляться каждый день.

Кроме того, астрологи советуют задуматься над созданием семьи. 2018 год будет удачным для свадебных церемоний. Пары, которые создали семью в год Собаки, могут рассчитывать на долгий и дружный союз.



Гороскоп любви на 2018 год для всех знаков Зодиака



Если вы застенчивая личность и еще не решились на длительные отношения, следующий год обещает подарить вам любимого человека. Главное не упускать шансов и пытаться проявлять инициативу.



В год Собаки важно много общаться и искать "своих людей". Астрологи отмечают: смело беритесь за любые дела и хозяин года с радостью подыграет вам.



Карьерный гороскоп 2018 для всех знаков Зодиака



Главное слово года – "движение". Все, что связано с этим словом будет иметь успех: смена жилья, путешествия и деловые командировки. Старайтесь не стоять на месте, а поймать течение.

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Кроме того, год Собаки будет успешным для решительных и настойчивых людей. Проявляйте себя в разных направлениях и не бойтесь сделать шаг на пути к успеху. Если ради желаемой цели нужно получить дополнительное образование, посетить курсы, тренинги, семинары – не сомневайтесь, действуйте. 2018 год обещает быть благоприятным для открытия собственного дела (особенно во второй половине года).

Карьерный гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака

Обратите внимание, что в год Желтой Земляной Собаки стоит настойчивее защищать собственные интересы. Не зря по китайскому календарю животное считается охранником. Оберегайте ежедневно все, что имеет для вас ценность – карьера, личная жизнь, финансы и конечно же здоровье. Соответственно заметьте, что не стоит посягать на чужое – хозяин года проследит, чтобы справедливость была восстановлена.

2018 год – период "умных" изменений, которые следует сначала обдумать, а уже после – приступать к действиям. Это время активного, но своевременного созидания.

Финансовый гороскоп 2018 для всех знаков Зодиака

Если не хотите потерять уже заработанные средства – тщательно продумывайте расходы. Собака бережливое животное и не станет тратить деньги на ветер. Год будет прибыльным в случае разумного вложения средств. Не тратьте ресурсы на бессмысленные действия.

Помните, в 2018 году не стоит лезть впереди отца в пекло и принимать поспешные решения, прежде всего, это касается финансов.

Гороскоп здоровья на 2018 год для всех знаков Зодиака

В год Собаки к здоровью следует относиться особенно внимательно – здесь проблемы проще предупредить, чем решить. Чтобы не получить серьезных травм, соблюдайте правила безопасности. В первую очередь, это касается всех представителей экстремальных профессий, военных, спасателей и тому подобное.

2018 год окажется благоприятным для людей, которые решатся на кардинальные изменения. Он будет благоприятным для того, чтобы откорректировать собственную фигуру и следить за физическим состоянием. Учтите, в следующем году однозначно не стоит позволять себе лишнего – от алкоголя до чрезмерных физических нагрузок. Во всем нужно знать меру!



Гороскоп здоровья на 2018 год для всех знаков Зодиака

Следовательно, не забывайте следить за собственным здоровьем и заранее подготовьте организм к возможным вирусным заболеваниям и гриппу. Также, по мнению астрологов, в новом году реально избавиться от многих хронических проблем.

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Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака

Овен

Гороскоп на 2018 год для Овна

В этом году Овны особенно сильно будут чувствовать любовь и привязанность окружающих, а их семейные отношения станут намного крепче. В год Собаки на представителей этого знака ожидает денежная стабильность, успех в обществе и творческий полет.

Кроме того, придется разобраться со всеми делами, которые не были доведены до логического завершения. В противном случае – нужно будет вступить в ожесточенную борьбу со старыми проблемами. Не бойтесь разрушать старое и строить новое!

Телец



Гороскоп на 2018 год для Тельца

Хозяин года будет требовать от представителей этого знака скорости и настойчивости. Прежде всего, Тельцам советуют научиться жертвовать собственными амбициями и быть умеренными. Уделяйте достаточно внимания близкими и стремительно реагируйте на новые предложения как в работе, так и в личной жизни.

Близнецы



Гороскоп на 2018 год для Близнецов

Астрологи отмечают, Близнецам в этом году не нужно уклоняться от возможных проблем: смело их решайте и судьба вам улыбнется. Для женщин предусматриваются знакомства и успехи в новых начинаниях. Мужчинам этого знака рекомендуют ожидать выгодные деловые предложения, которые приведут к карьерному росту.

Рак

Гороскоп на 2018 год для Рака

Для Раков год Желтой Земляной Собаки обещает быть стабильным. Прежде всего – во всем, что касается здоровья и семейного статуса. В этом году Раки поймут, что им рано вступать в новые отношения, лучше сделать акцент на учебе или карьере.

Лев

Гороскоп на 2018 год для Льва

Известно, что Собака не любит кошачью породу, однако на Львов ждет удача и успех. Важно улучшать отношения с другими и налаживать новые контакты. Предполагается, что женщины быстро будут подниматься вверх по карьерной лестнице. Зато мужчинам стоит найти новое хобби, которое в будущем перерастет в источник доходов.

Дева

Гороскоп на 2018 год для Девы

Представителям этого знака Зодиака важно обратить внимание на собственное здоровье. Сделайте все возможное, чтобы болезнь не испортила будущих планов. По мнению астрологов, год будет стабильным, без кардинальных изменений. В 2018 году Девы получат возможность насладиться результатами прошлых достижений. Символ года оценит многолетние старания и достойно наградит.

Весы

Гороскоп на 2018 год для Весов

В год Желтой Земляной Собаки нужно добросовестно работать над мечтами. Астрологи отмечают, что они быстро воплотятся в жизнь. Однако, чтобы все запланированное сбылось, прикладывайте усилия и направляйте судьбу в нужное вам направление. Это будет один из ярких периодов в жизни, который надолго запомнится.

Скорпион

Гороскоп на 2018 год для Скорпиона

В этом году для Скорпионов изменений в личной жизни не предвидится. Тем не менее, ожидается много новых знакомств и впечатлений. Женщинам стоит заняться творчеством и саморазвитием, зато мужчинам хозяин года обещает успехи в карьере, знакомства и интересные поездки.

Стрелец

Гороскоп на 2018 год для Стрельца

Для Стрельцов 2018 год обещает перемены во многих сферах жизни. Рожденным под этим знаком нужно быть ответственным в отношении возложенных обязанностей на работе. Кроме того, если есть возможность, лучше отложите решение серьезных вопросов, поскольку противоречия буквально будут терзать вас. Обратите внимание на собственное здоровье, в частности, улучшите иммунитет.

Козерог

Гороскоп на 2018 год для Козерога

2018 год потребует трудолюбия и настойчивости. Предусматриваются финансовые трудности, но, по мнению астрологов, их не стоит пугаться. Важно не поддаваться панике и все проблемы будут решаться легко. Проблемы со здоровьем астрологи не прогнозируют.



Водолей

Гороскоп на 2018 год для Водолея

Для Водолеев ожидается продуктивный период, когда нужно бороться и достигать запланированных целей. Звезды советуют прислушиваться к собственной интуиции и проявлять инициативность. Хозяин года обещает значительную прибыль и новые увлечения.

Рыбы

Гороскоп на 2018 год для Рыб

Помните, Собака не терпит лени, зато награждает всех настоящих тружеников. В 2018 году Рыбам стоит отстаивать собственное мнение и совершенствоваться в карьерном плане. Не менее важно получить фамильный авторитет. Старайтесь и результаты вас порадуют.

Автор: Виктория Клименко