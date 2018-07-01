Гороскоп на первую неделю июля 2018 года благоприятный в рабочем плане почти для всех знаков Зодиака. На этой неделе нужно действовать и проявлять инициативу во многом.

Первая неделя июля неоднозначная для всех знаков Зодиака – в один и тот же день можно одновременно получить не только выгоду, но и большой ущерб. Все зависит только от вашего трудолюбия, упорства и внимания в работе. Читайте гороскоп на неделю 2 – 8 июля 2018 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя – это идеальный период для наведения порядка в делах на работе, которые накопились за последний месяц. Предприниматели могут провести переговоры по поводу получения спонсорской помощи, кредита. Ближе к концу недели начнутся проблемы с начальством. В финансовом отношении неделя обещает быть удачной.

В частности, вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Но с расходами нужно быть осторожным – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники и смартфонов. Поэтому, если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха. В пятницу и субботу вы можете приобрести билеты или забронировать отель по очень привлекательным ценам. Выходные лучше провести на природе, или же в саду или на даче.

Благоприятный день 3 июля

Неблагоприятный день: 5 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эту неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов – лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Сосредоточьтесь на своем здоровье – это время благоприятно для лечения, профилактики заболеваний и консультаций с врачом. Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – то благоприятные дни для визита к врачу понедельник и вторник.

Также эта неделя благоприятна для изучения чего-то нового. Поэтому курсы или даже вебинары – обходить не нужно, особенно, если вы давно планировали изучить что-то новое. Результаты не заставят себя ждать.

К тому же, для представителей знака, которые ищут работу, ожидаются приятные новости. В первой половине недели смело присылайте резюме, а вторая половина недели благоприятна для прохождения собеседований.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вам нужно как можно лучше сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. К тому же, повышенная ответственность лишней тоже не будет. На этой неделе вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок. Если не знаете, как действовать – советуйтесь с коллегами или вашим начальником.

Есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому тщательно избегайте сплетен на работе и в кругу семьи. В решение личных вопросов не привлекайте ваших родственников, а решайте все только собственными силами.

Те представители знака, которые недавно сменили место жительства, на этой неделе будут наслаждаться сменой обстановки. Все обычные дела будут даваться удивительно легко, а с вашей второй половинкой не будет возникать конфликтов вообще.

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Благоприятный день: 6 июля

Неблагоприятный день: 8 июля

Рак (22 июня – 22 июля)

Вам пора отдохнуть и восстановить силы. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без необходимости, так как в начале недели, как предупреждают звезды, возможные потери и нелепые ошибки. Эта неделя – самое лучшее время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и уборки в доме.

Те представители знака, которые давно задумываются над сменой работы, на этой неделе будут все шансы осуществить задуманное. Вторая половина недели благоприятна для подачи резюме или прохождения собеседований. Также эта неделя очень благоприятна для изучения чего-то нового – прохождения курсов или прослушивания лекций.

Вам стоит позаботиться о собственном здоровье. В первую очередь, это касается вашей работы. Если вы начали чувствовать, что начинаете перегорать, то возьмите на этой неделе отпуск или хотя два дополнительных выходных. Отдых поможет настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению дел с новой силой.

Благоприятный день: 5 июля

Неблагоприятный день: 3 июля

Лев (23 июля – 23 августа)

Эту неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов – лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Также эта неделя – хорошее время, чтобы спланировать или отправиться куда-то путешествовать. После напряженного июня позвольте себе полноценный отдых на выходных. Лучше всего его провести на природе, где нет шума и толпы. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не огорчайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 2 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе вас ожидают перемены в личной жизни, которые способны в корне изменить ваше будущее. Любые начинания будут даваться очень легко, и если вы давно планировали начать учить что-то новое – это лучшее время для этого.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Во время работы в саду – будьте осмотрительны с острыми предметами.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: изменить прическу или обновить гардероб.

Благоприятный день: 7 июля

Неблагоприятный день: 5 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения.

Но не забывайте о здоровье, сейчас оно очень уязвимо. Первая половина недели благоприятна для визитов к врачу или для прохождения курса лечения. Если у вас есть хронические заболевания – сходите на дополнительную консультацию.

Всю неделю лучше посвятить тому делу, которое действительно приносит удовольствие. Также избегайте общения с людьми, которые приносят вам негатив. И не будьте слишком категоричны в своих суждениях в личных отношениях. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером.

Благоприятный день: 6 июля

Неблагоприятный день: 3 июля

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Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Когда все будут думать об отдыхе, вы будете бороться за профессиональный успех и признание. Звезды советуют посчитать, кто вам должен деньги, кто – какую-то услугу. В финансовых вопросах вас ждет успех, и если собирались давно попросить о повышении зарплаты – делайте это смело.

Эта неделя – идеальное время, чтобы провести генеральную уборку дома: помойте окна, выбросьте или раздайте старые вещи. Это поможет вам очистить не только квартиру, но и очиститься внутренне. У вас появятся новые идеи и силы, которые непременно помогут вам в ближайшее время.

Выходные лучше провести в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любые задачи на этой неделе вам будут даваться очень легко. К тому же, на работе не стесняйтесь просить советов коллег и своего начальника – это поможет вам достичь новых высот.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, это может спровоцировать лишние конфликты.

Вторая половина недели благоприятна для того, чтобы избавиться от вредной привычки. В питании – отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам. На выходных лучше отказаться от алкоголя (или уменьшить его количество). Это положительно скажется на вашем самочуствии, а также убережет от необдуманных поступков.

Благоприятный день: 8 июля

Неблагоприятный день: 4 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя будет насыщена положительными изменениями в вашей жизни. Одиноких представителей знака во второй половине недели ожидается сдвиг в личной жизни – вы проведете больше времени с человеком, с которым уже давно знакомы, и у вас завяжутся романтические отношения.

После насыщенного июня – первую неделю июля будет существенно легче в плане работы и учебы. Первая половина недели благоприятна для саморазвития – чаще оставайтесь наедине и больше читайте. Это позволит вам составить планы на будущее и определить собственные цели.

Вторая половина недели также очень благоприятна для изучения чего-то нового. Это время благоприятно для подачи резюме или прохождения собеседований. Те, кто давно думали над сменой профессии, наконец смогут осуществить задуманное.

Благоприятный день: 3 июля

Неблагоприятный день: 7 июля

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Водолей (21 января – 20 февраля)

Впереди у вас горячая и насыщенная неделя. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Эту неделю посвятите также семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы.

Вторая половина недели благоприятна для подачи документов на визу, планированию предстоящего путешествия или бронированию жилья в другой стране. Есть большая вероятность попасть на очень заманчивые предложения.

Благоприятный день: 4 июля

Неблагоприятный день: 5 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Начало недели – время, когда ваши недоброжелатели будут особенно изобретательными и активными. Избегайте участия в закулисных интригах, сделайте все возможное, чтобы сохранить безупречную репутацию, иначе рискуете пострадать ни за что. В остальном же первая половина недели будет удачной. Значительно улучшится финансовое положение, удастся получить прибыль.

Если вам захочется перемен, смело беритесь за обновление интерьера вашей квартиры. Выходные проведите с со своей семьей. Если между вами есть какие-то конфликты – конец недели хорошее время, чтобы их решить без лишней эмоциональности.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 6 июля

Неблагоприятный день: 8 июля