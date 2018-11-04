Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для всех знаков Зодиака обещает хорошие события и изменения. Большинство получит повышение зарплаты, изменения на работе и в личной жизни. Ознакомьтесь с гороскопом для вашего Знака, чтобы точно знать, чего ожидать от ближайшей недели.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для всех знаков Зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Овна

Новая неделя для Овна начнется довольно продуктивно. Если вы хотите получить новые знания, пойти на курсы, или завершить начатое дело до конца – обязательно сделайте это на этой неделе. Звезды помогут вам во всех начинаниях, если вы будете прилагать усилия.

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В понедельник внимательно следите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Не выходите из дома лишний раз с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

На выходных посвятите свое время посиделкам с друзьями и прогулкам, если этому будет способствовать погода. А также запланируйте все дела до конца года. Будьте осмотрительны в отношении друзей и коллег с которыми вы работаете, могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Тельца

Скоро у вас начнется благоприятный период в плане финансов. Неожиданно у вас появятся большие шансы найти новые способы заработать денежные средства. Однако, финансовый поток лучше контролировать, ведь могут возникнуть незапланированные расходы, о которых вы со временем пожалеете.

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Звезды советуют вам больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После откровенного разговора, ваши отношения станут крепче и надежнее.

Приятные сюрпризы ждут вас на работе. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и с вашими повышением. Эта неделя является весьма благоприятной для дальних путешествий. Если есть возможность – планируйте поездки за пределы города. Если же вы решили остаться дома, то не сидите взаперти, а больше гуляйте.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 9 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Близнецов

Приоритетом новой недели станет правильное планирование времени на работе и дома. Стоит избежать ненужных поездок и встреч. Вам нужно быть более самостоятельным в принятии решений, что станет вашей маленькой победой.

Новая неделя подарит вам личностное развитие с помощью творческой активности. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Во второй половине недели не берите кредиты, и сами не занимайте деньги. Есть большой риск попасть в финансовую аферу либо не получить свои деньги назад вообще.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Рака

У Раков начинается прекрасное время для романтических отношений. Если никак не можете признаться в любви, сделайте это первыми. Запланируйте на выходных со своей половинкой романтический ужин, поэтому ваша любовь только усилится.

Есть большой риск, что большая часть ваших средств пойдет на развлечения, о которых впоследствии вы будете сожалеть. Будьте внимательны к расходам и старайтесь не покупать ненужных вещей.

Отношения с руководством и коллегами улучшится, вам могут предложить повышение в должности или повысить уровень оплаты. Поэтому не бойтесь брать на себя больше ответственности. Результат не заставит вас долго ждать.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Льва

Новая неделя – идеальное время для поездок. Во вторник Львы получат наибольшее предпочтение там, где оно наиболее необходима. Не бойтесь перемен, незначительная мелочь или изменение планов станет лишь ключом к успеху. Старайтесь не управлять людьми в своих целях, ведь они это сразу поймут, от чего вы потеряете авторитет и уважение.

Середина недели подарит Львам хорошие возможности, с помощью которых вы сможете достичь успехов, если не будете лениться. Вполне вероятно, что конец недели принесет новые вызовы, однако не стоит бояться, ведь это лишь новая ступенька вашего личностного развития.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вы получите очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Девы

Начало недели будет сильно насыщенным. Много встреч, планов, работы принесут вам новое знакомство. Старайтесь не показывать только свои лучшие стороны окружении, люди любят вас таким, кем вы в действительности являетесь. В конце недели сможете по облегчению вздохнуть – у вас начнется настоящий отдых.

В среду ждите сюрприз, который вас приятно удивит. Контролируйте свою сумку в общественном транспорте, так как много мошенников будет рядом с вами. Не будьте упрямыми, ведь ваша импульсивность грозит ссорой с близкими. В пятницу импульсивность и упрямство грозят поссорить вас с близкими людьми.

Вторая половина недели благоприятна для обучения и открытия нового. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 5 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Весов

В начале недели у вас будут удачно получаться дела по дому – уборка или мелкий ремонт. Если вам будет помогать любимый человек – это только укрепит ваши отношения. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, так вы сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

На этой неделе лучше отказаться от гостей. Время проведенное наедине с собой, книгой или просмотр нового фильма подарит вам новые идеи для реализации. Если за окном не будет слишком холодно и ветрено, можете прогуляться с друзьями в парке и поделиться с ними своими планами на будущее.

Неделя будет удачным для занятий спортом. Вы справитесь с тем, что раньше было не под силу. Поэтому ищите новые вызовы для себя и уверенно достигайте цели.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 6 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Скорпиона

Новая неделя будет для вас положительной. Однако будьте осторожны в среду, день будет насыщенным и тревожным из-за большого количества дел. Высока вероятность того, что руки опустятся, пропадут силы к любой работе. Не стоит этому поддаваться, ведь все возможности пройдут мимо.

Обратите внимание на свое здоровье. Какой бы ни была важной работа, прежде всего беспокойтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Одинокие Скорпионы имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи с друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Вас ожидают неожиданные расходы по дому – коммунальные услуги, мебель или просто обустройства пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – эта вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 6 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Стрельца

Неделя подарит вам отличное настроение. Вы обязательно захотите поделиться своей радостью с друзьями. Даже если возникнут какие-то трудности, обходите их с легкостью и в таком хорошем настроении завершите неделю.

Дни будут богаты на бурные эмоции, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Стрельцы смогут влюбиться и сразу окунуться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности, которое поглощает полностью и с головой.

Постарайтесь провести дни полностью наедине – без телевизора и смартфонов. Это поможет вам вспомнить, почему вы до сих пор вместе и за что так любите друг друга. Вторая половина недели очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Есть шанс выиграть или получить неожиданную прибыль.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноя

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Козерога

Неделя для вас станет не слишком легкой, однако, если проявить терпение – преодолеете много преград. Не будьте требовательны к людям так же, как и к себе самому. Есть большая вероятность, что отношения с вашей половинкой сложатся наилучшим образом.

Не отказывайтесь от отдыха или посещения любых мероприятий. Каждое событие принесет вам новые эмоции и незабываемые ощущения. Не жертвуйте собой ради работы, ведь вам нужно больше времени уделять собственному покою и гармонии.

Будьте внимательнее к мелочам. Также вам не помешает дисциплина и аккуратность. Вы произведете хорошее впечатление на людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Водолея

У вас начинается успешный и плодотворный период, события будут протекать достаточно спокойно. Главное не спешить и взвешивать все действия. Но будьте осторожны – есть риск потерять работу из-за вашей рассеянности и невыполнения обещаний. Следует избегать людей с советами, и слушать только себя. Все решения принимайте самостоятельно без помощи и рекомендаций. Будьте открыты для новых решений.

Есть возможность встретить вторую половинку, задуматься о детях. Не бойтесь делать первый шаг и брать инициативу на себя. Партнер, которого вы встретите на этой неделе, будет тем, с кем вы сможете построить крепкую семью.

В конце недели выполняйте домашние дела. Обновите комнату новым декором, сделайте интересную покупку, которая улучшит вам настроение и обеспечит его на долгий период. Вечером окажитесь в центре внимания и посетите культурные мероприятия.

Благоприятный день: 11 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для Рыб

У Рыб всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Лелейте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Будьте осторожны с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники и смартфонов. Поэтому, если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для планирования отдыха. В субботу вы можете приобрести билеты по очень привлекательным ценам. Выходные лучше провести на природе, или же в саду или на даче.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 5 ноября