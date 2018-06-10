Гороскоп на неделю 11 – 17 июня 2018 поможет вам правильно спланировать отдых и найти баланс между работой и домашними делами. А также способствовать тому, что вы всегда будете знать, как действовать в той или иной ситуации.

Середина июня достаточно противоречива и неоднозначна для всех знаков Зодиака. Нужно быть предельно внимательным при планировании отдыха и не забывать о работе, ведь это может повлечь за собой существенные проблемы. Читайте гороскоп на неделю 11 – 17 июня 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

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Гороскоп на неделю 11-17 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вас на этой неделе ожидают много новых знакомств, вы будете постоянно находиться в контакте с окружающими людьми (часто, с малознакомыми или вовсе незнакомыми). Но при этом, характер общения может быть не всегда приятным и легким. К вам поступят неприятные слухи и сплетни о вашей личной жизни, однако источник этих слухов вы так и не сможете определить точно. На этой неделе попробуйте делиться новостями из своей личной жизни только с близкими и с теми, кому вы действительно доверяете.



Лучшая реакция на сплетни – игнорирование, а не дискуссия. Поэтому наберитесь терпения но не провоцируйте новые конфликты. Из-за недостатка информации вы можете потерять кого-то из близких друзей, поэтому старайтесь не действовать предварительно не обдумав все последствия.



Кроме того, эта неделя очень благоприятна для дальних поездок, как по делам, так и для отдыха. Деловые поездки принесут хороший результат для вашего финансового положения, а отдых позволит полностью перезагрузится и набраться новых сил.



А вот в вопросе финансов надо быть особенно внимательным. Есть большая вероятность быть обманутым. К тому же, следите за своими личными вещами, особенно в транспорте и в людных местах.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя очень благоприятна в финансовом плане. В начале недели вас ожидает существенное денежное поступление. Но сразу бежать за покупками не стоит – есть риск приобрести некачественный товар. Поэтому отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.



В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.



На работе вас ждут приятные новости. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и з вашим повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.



Также эта неделя не очень благоприятна для дальних путешествий. Если есть возможность – не планируйте поездки за пределы города. Лучше остаться на выходные дома и провести их с партнером. Есть большая вероятность дорожных аварий, поэтому водителям нужно быть максимально внимательными, особенно в ночное время.

Благоприятный день: 13 июня

Неблагоприятный день: 10 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя очень насыщена на работе – у вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи фиксировать, записывать, чтобы потом вернуться еще раз к их рассмотрению. Не бойтесь предлагать эти идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же, зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного сотрудника.



Также на этой неделе вам необходимо обратить внимание на свое здоровье. Если у вас есть хронические заболевания – запишитесь на дополнительное обследование или на консультацию с врачом. Старайтесь больше ходить пешком. а не пользоваться транспортом. Во второй половине недели займите спортом, которые сочетает в себе не только физическую нагрузку но и медитацию. Например, йога.



Выходные лучше посвятить родным и близким. Эти дни благоприятны для отдыха на природе – выберите вместе с семьей или вашим партнером. В такой обстановке вы сможете не только достаточно отдохнуть от работы, но и решить насущные домашние дела без лишних эмоций.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 17 июня

Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя очень благоприятна в финансовом плане. В начале недели вас ожидает существенное денежное поступление. Если вы давно планировали дорогую покупку – лучше это делать сразу. Есть большая вероятность, что вы попадете на очень заманчивое предложение, а качество товара вас не разочарует.



Также на этой неделе стоит заняться домом – уборкой или мелким ремонтом. Вас ожидает приятная новость, связанная с вашей квартирой или домом, которую вы уже долго ждали.



Вам нужно обратить внимание на то, сколько времени вы уделяете работе. Если вы чувствуете, что вы на грани эмоционального выгорания – попробуйте уменьшить нагрузку на собственные плечи. Вы можете разделить свои обязанности или требуйте еще одного помощника. Выходные лучше провести с друзьями и не говорить о работе. Лучше всего, если вы выберетесь на природу, но если не получается – то выйдите куда-то за город и полностью расслабьтесь и забудьте о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 10 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Лев (23 июля – 23 августа)

С вами на этой неделе состоится много непредсказуемых и незапланированных событий. Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и подруг, тем больше будет неожиданностей. Импровизированные дружеские вечеринки с непредсказуемой программой могут привести вас не только к приятным сюрпризам, но и к неожиданным обстоятельствам.



Вам стоит быть открытым ко всем неожиданностям. Ведь есть большая вероятность, что некоторые из этих событий станут для вас судьбоносными и смогут изменить вашу жизнь навсегда.



Выходные посвятите близким и семье. Больше проводите времени с вашим партнером и поговорите откровенно о вашем будущем. Вам необходимо быть уверенными, что вы двое движетесь в одном направлении. Также будьте внимательны к собственным словам, ведь ваши резкие высказывания могут обидеть вашего любимого человека.

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В финансовом плане вас ожидают приятные новости. Есть большая вероятность, что вам повысят зарплату или доверят новую должность, которая будет приносить больше дохода.

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 15 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)

Эта неделя для вас будет очень напряженной – вы столкнетесь с препятствиями на работе, или в ваших новых начинаниях. Вы никак не сможете повлиять на эти внешние обстоятельства, поэтому вам нужно будет проявить гибкость и умение адаптироваться. Именно это принесет лучший результат, если же вы начнете бороться с препятствиями – вас может постигнуть разочарование или даже финансовые потери.



Наиболее проблемными темами на этой неделе могут стать партнерские отношения и карьера. Со стороны постоянного партнера могут быть странные поступки, которые оставят вам больше вопросов, чем ответов. Однако не впадайте в панику и проявляйте холодный ум в таких ситуация. Анализ и спокойный разговор смогут спасти вас от конфликтов и ссор.



Но эта неделя очень благоприятна для коротких поездок, новых знакомств и обучения. Во второй половине недели будьте особенно внимательны к любым финансовым операциям. При обмене валюты вас могут обмануть на крупную сумму, или вы можете потерять свой кошелек или банковскую карточку.

Благоприятный день: 14 июня

Неблагоприятный день: 12 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вам необходимо на этой неделе внимательнее следить за своим здоровьем. Силы вашего организма ослаблены, а следовательно есть большой риск развития вирусных инфекций. Займитесь профилактикой и лишний раз не переохлаждайте свой организм.



Также будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой и даже небольшая доза может привести к алкогольному отравлению.



В целом для этой недели характерна общая расслабленность. В связи с этим лучше не строить грандиозных планов на эту неделю. Лучше займитесь рутинными домашними делами, а на работе не принимайте любых важных решений. Это благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.



Гораздо успешнее будут ваши финансовые дела. Эта неделя очень благоприятна для крупных покупок или бронирования номера в отеле и перелетов.

Благоприятный день: 17 июня

Неблагоприятный день: 11 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Эта неделя будет полна волнениями, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Вам может казаться, что вас разлюбили или возникнут подозрения в измене любимого человека. Но главное – не руководствуйтесь только одними эмоциями. Попробуйте решать такие конфликты, как и любую проблему на работе – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам дойти до того решения, которое устроит вас обоих.



А вот положительной темой на этой неделе может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.



Во второй половине недели не берите кредит или кредиты, и сами тоже не занимайте деньги. Есть большой риск попасть в финансовую аферу либо не получить свои деньги назад вообще.

Благоприятный день: 15 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

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Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Первая половина недели очень благоприятна для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.



Не стоит приглашать на этой неделе к себе гостей – лучше проводите время вне дома и разделяйте друзей и ваше личное пространство. Вторую половину недели лучше провести наедине с собой. Идеальным вариантом станет отдых на природе, где вам не нужно будет контактировать с другими людьми. Вы можете поехать на отдых сами или с семьей, а вот от шумных компаний лучше отказаться.



Также эта неделя очень благоприятна для занятий спортом. Вам будет под силу даже то, о чем вы раньше даже боялись думать. Поэтому ищите новые вызовы для себя и уверенно достигайте цели!

Благоприятный день: 13 июня

Неблагоприятный день: 17 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя очень благоприятна для подписания каких-либо договоров по недвижимости – аренды или покупки. Во второй половине недели устройте генеральную уборку – избавьтесь от лишних вещей, которые напоминают вам о прошлом. При планировании переезда возьмите только самое необходимое, чтобы не перевозить в новую квартиру старые и ненужные вещи.



Перед вами будет важное и трудное задание – вам нужно определиться, могут ли ваши отношения с другом перерасти в нечто более серьезное. Используйте все возможности, чтобы это проверить. Вы ничего не потеряете и любое ваше решение положительно повлияет на ваше будущее.



В начале недели вас ожидает существенное денежное поступление. Используйте это на полную! Особенно в контексте того, что эта неделя очень благоприятна для шопинга и процедур, связанных с вашей красотой.



Выходные проведите в кругу близких друзей. Последние несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах или конфликты, связанные с вашим обучением.

Благоприятный день: 12 июня

Неблагоприятный день: 16 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

Есть большой риск, что на этой неделе вы потратите значительную часть вашего бюджета на развлечения, о которых впоследствии вы будете сожалеть. Будьте внимательны к своим расходам и старайтесь спонтанно ничего не покупать. Ведь есть риск, что несколько дней потом вам придется провести вообще без денег. Также будьте внимательны к финансовым операциям, связанным с обменом валют – есть риск попасть в руки мошенника.



Наиболее успешным направлением этой недели может стать карьера. Отношения с начальством и влиятельными людьми складываются благополучно, и вам могут предложить повышение в должности или повысить уровень оплаты. Поэтому уверенно проявляйте инициативность но не бойтесь брать на себя больше ответственности. Результат не заставит вас долго ждать.



Также эта неделя очень благоприятна для работы по дому и в саду или огороде. Если вы хотели что-то убрать, отремонтировать или посадить – смело беритесь за эти дела, ведь они обязательно увенчаются успехом для вас.

Благоприятный день: 16 июня

Неблагоприятный день: 14 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе вы окажетесь в сложном положении. Основной проблемой может стать противоречие между вашими личными желаниями и тем, что ожидает от вас семья и близкие люди. Попытка обсудить свои личные планы и желания с членами семьи могут раскрыть для вас всю глубину разногласий. Главное в этой ситуации – контролировать свои эмоции и не обострять уже существующие конфликты. Ведь есть большая вероятность, что ваш близкий родственник прекратит общение с вами, о чем вы будете очень сожалеть впоследствии.



Вторая половина недели очень благоприятна для обучения и открытия нового. В том числе и для самостоятельного обучения, которое способствует расширению кругозора и личностному развитию. Если же у вас есть творческое хобби, посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.



Также вся неделя будет очень благоприятной в финансовом плане – особенно для заключения договоров или инвестирования. В то же время, следует быть очень осторожным с наличными и обменом валют – вы можете попасть в мошенническую схему и не сможете вернуть себе деньги.

Благоприятный день: 11 июня

Неблагоприятный день: 15 июня