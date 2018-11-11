Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для всех знаков Зодиака благоприятный почти для всех. Многих ждет успех в делах и на работе, финансовое обогащение, удачные покупки, но в то же время есть риск столкнуться с проблемами. Ознакомьтесь с гороскопом для вашего Знака, чтобы точно знать, чего ожидать от ближайшей недели.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для всех знаков Зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Овна

В первой половине недели вас ждет неприятный период. Проблемы, о которых вы забыли и к которым не хотели возвращаться – неожиданно придут в вашу жизнь. Для их решения соберите всю силу в кулак и доведите дело до конца. Выбросьте из головы мысли о том, что вам что-то будет не под силу. Благодаря упорству и вдохновению вы получите много преимуществ в будущем.

В конце недели вас ожидают рабочие поездки, которые принесут радость и новые перспективы. Для того, чтобы поездка была удачной – подготовьтесь к ней заранее.

Конец недели благоприятен для творчества. Особое внимание уделяйте музыке, литературе и изобразительному искусству. Если у вас появилась новая идея, то нужно приложить максимум усилий для ее воплощения. Больше общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют. Именно они наполнят вас позитивной энергией, хорошим настроением и новыми свершениями.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Тельца

Новая неделя подарит возможность немного расслабиться и почувствовать всю красоту и радость жизни. Однако, чтобы получить желаемое, нужно приложить определенные усилия и быть внимательным к деталям. Свободное время будет благоприятным для работы по дому. Решитесь сделать свой дом таким, как вы мечтали – комфортным и уютным.

От работы вы будете получать удовольствие. Все задачи будут вам по силам. Вас будет хвалить руководство, коллеги и друзья. Будьте прилежными и не подводите самых близких в будущем. Также вас ждет приятный сюрприз в виде финансового вознаграждения. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды.

Оставляйте в прошлом все неудачи и поражения, напряженность, споры и нервы – наслаждайтесь моментом. Наконец пришло время успокоиться и получить удовольствие от различных сфер жизни.

Благоприятный день: 13 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Близнецов

Если вы приложите усилия – ваша личная жизнь и дела пойдут в гору. Вы и сами по себе будете более энергичными и работоспособными на этой неделе. Не бойтесь делать первый шаг и приглашать на прогулку или чашку кофе того, кто вам нравится.

Согласно прогнозу, звезды будут благосклонны к вам во всех начинаниях. Вся неделя будет дарить радостные моменты и удачные начинания. Однако, постарайтесь до конца недели привести в порядок свои финансовые дела и не влезать в новые долги. Гороскоп советует пристально следить за своими счетами в банке, кредитными карточками и кошельком. Есть большой риск потерять часть средств.

Выходные подарят замечательную возможность – избавиться от многого старого и впустить в свою жизнь новое. Звезды обещают новые знакомства с интересными людьми, которые со временем станут верными друзьями. Вы сможете избавиться от тяжелого бремени, которое давно сидит на вашей шее.

Благоприятный день: 14 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Рака

Ракам неделя подарит непредвиденные ситуации, которые будут давать только успешный результат. На работе у вас будет действительно много неотложных дел, с которыми вы справитесь и добьетесь поставленных целей. Вероятно, вам предложат проект, связанный с командировкой на короткое время. Результаты будут вас очень радовать, ведь вы откроете в себе новые стороны.

Возможно, одинокие Раки на своем новом пути встретят старую любовь, которая выльется в желание восстановить отношения. Если этого же захочет ваш партнер – почему бы и нет? Делайте масштабные решения и не обращайте внимания ни на что. Звезды будут на вашем пути.

Если у вас есть возможность, возьмите дополнительный выходной. Вам потребуется время для приведения мыслей в порядок и больше времени, чтобы спланировать предстоящую неделю.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 13 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Льва

Многих представителей знака Лев ждет непростая неделя. Вам придется преодолевать одно препятствие за другим. Гороскоп предупреждает о конфликтах, связанных с вашим чрезмерным прагматизмом и зацикленностью на материальной стороне жизни. Чтобы сохранить нервы и силы, звезды советуют правильно расставить приоритеты.

Прежде всего разберитесь в себе, начните с самосовершенствования. Новый взгляд на мир даст положительный толчок, и все вокруг начнет меняться к лучшему. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и Львы будут радоваться простым вещам.

В отношении здоровья – будьте бдительны и осторожны. Не поднимайте тяжестей и откажитесь от занятий в спортзале. Если вас давно что-то беспокоит, не медлите и конце недели посетите врача. Также стоит ограничить потребление алкоголя и вредной пищи.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Девы

Понедельник – благоприятный день для планирования важнейших дел, рабочих моментов, проведения совещаний и переговоров. На работе во второй половине недели вас ожидают приятные неожиданности. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим руководством.

Неделя подарит вам новые финансовые поступления, которые стоит потратить на отдых. Финансов будет хватать вдоволь и на путешествия, и на все, что вы решите приобрести. Звезды рекомендуют Девам позаботиться о зрении. По возможности постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора.

Субботу проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет множество удовольствий и поможет упорядочить свои мысли. Привести тревожные мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и небольшие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 18 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Весов

В начале недели вы с легкостью сможете решить все вопросы, которые вас уже очень давно беспокоили. На работе вас ожидают изменения или повышение заработной платы. Будьте осторожны с руководством, вероятно, вас ожидает конфликт.

Во вторник вам следует дать себе обещание и обязательно довести желаемое до логического конца. В этот день у вас может быть плохое самочувствие, несмотря на это, сделайте все возможное для того, чтобы гордиться своими успехами и выполненными задачами.

На выходных сделайте генеральную уборку дома и просмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу о близких. Если вам хотят помочь – соглашайтесь. Для Весов суббота – благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут находиться в тонусе и не будут страдать из-за нехватки сил и энергии. Вам следует задуматься об изменениях в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Будьте осторожны со спортом, не выполняйте тяжелых упражнений и не поднимайте грузы. Лучше всего для вас – это пешие прогулки.

Вторая половина недели благоприятна для финансовых планировок – подведите итог своих доходов и расходов. Спланируйте свой бюджет на ближайшее время и следуйте ему, это позволит вам существенно сэкономить и пополнить свои сбережения.

Выходные лучше посвятить только себе и забыть хоть немного о работе. Вечер стоит освободить для того, чтобы расслабиться.

Благоприятный день: 13 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Стрельца

Для Стрельцов новая неделя будет насыщенной. Постарайтесь контролировать свои эмоции, ведь из-за сильных переживаний у вас есть большой риск возникновения головной боли. Практически все свое свободное время вы должны посвятить решению личных вопросов. У вас появится не только уверенность в собственных силах, но и энергия для воплощения в жизнь всех планов.

Во вторник будьте внимательны к себе во время занятий спортом, так как вы можете трудно переносить повышенные физические нагрузки. Также звезды рекомендуют задуматься о том, насколько правильно вы питаетесь.

После работы сделайте небольшую передышку и постарайтесь заниматься только текущими проектами. В конце недели будет не самое подходящее время, чтобы начинать какие-то новые и оригинальные проекты.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Козерога

Никакие трудности не смогут испортить вам настроение, ведь позитивный настрой поможет справиться с различными проблемами. Будьте смелыми и не обращайте внимания на упреки других, ваша уверенность в себе позволит вам преодолеть больше, чем вы думали.

Есть вероятность непредвиденных расходов во второй половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В четверг рассчитывайте на поддержку друзей и близких людей. Пятница – удачный день для встреч и романтических свиданий.

Рекомендуется уделить внимание своим волосам, вероятно, им нужно дополнительное питание и уход. Скорректируйте ваш ассортимент средств для волос, ведь вам нужна только качественная косметика, которая оздоровит волосы и придаст им блеск.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 12 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Водолея

В новой неделе Водолеев ждет много чудес и приключений. На работе все будет спокойно и стабильно, но все равно придется понервничать из-за пустяков. Держите свои эмоции под контролем и сможете избежать конфликтов. Не отказывайтесь от проектов, которые поручит руководство, ведь они будут высокооплачиваемыми.

Вероятно, в конце недели, вы найдете свою вторую половинку, которая подарит вам счастье на всю жизнь. Вас ожидают приятные свидания. Проведите выходные в приятной компании и не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть от тяжелых бытовых будней.

Неделя будет финансово стабильной, поэтому можно подумать о каких-то крупных покупках. Могут потребоваться большие затраты, чтобы удовлетворить собственные запросы и желания. Это время идеально подходит для приобретения дорогих украшений, ценных предметов интерьера, зеркал, светильников и произведений искусства.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 12 – 18 ноября 2018 для Рыб

Ваши старания приведут к значительным изменениям в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности.

Остерегайтесь привлекательных проектов и предложений. Будьте умными, споры с руководством принесут только разочарование, а вам еще не раз придется обращаться к нему за помощью. Есть шанс, что, используя свои умственные способности, вы добьетесь продвижения по службе.

Выделите достаточно времени для домашних дел, родственников, и решения финансовых проблем. На этой неделе вас ждет комфорт и взаимопонимание в отношениях с родными и близкими.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 13 ноября