Гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака – достаточно противоречивый. С одной стороны – споры, спонтанные агрессии и противоречия, а с другой – очень благоприятное время для решения рабочих конфликтов или семейных неурядиц. Читайте гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

Гороскоп на неделю 14-20 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Ваша склонность к стремительному принятию решений приведет к тому, что многие детали останутся за кадром, потому возникнут неожиданные препятствия. Начало недели вас порадует: вы познакомитесь с интересными людьми, совершите увлекательную поездку и помиритесь с тем, с кем давно имели конфликт. Во второй половине рабочей недели настроение могут испортить неожиданные новости, но ненадолго.

Попробуйте на этой неделе не принимать поспешных решений и не делать достаточно резких выводов. Не рекомендуется устраивать истерики и закатывать сцены. Кроме того, к алкоголю на этой неделе лучше не прикасаться.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в четверг удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений на работе.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Уделите достаточно времени своим близким – проведите общий вечер с родителями или второй половинкой. Эта неделя – лучшее время для решения конфликтов и планирования будущих совместных шагов. В том числе и планирования дорогих покупок.

Благоприятный день: 19 мая

Неблагоприятный день: 15 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя для вас будет наполнена положительными событиями. Возможны новые знакомства, в том числе виртуальные, которые перерастут в серьезную дружбу или романтические отношения.

Тем не менее, не стоит при этом забывать о выполнении своих должностных обязанностей. В противном случае придется искать новую работу. В общении с окружающими, не будьте слишком прямолинейны и упрямы, ведь вы не обладаете в полной мере достоверной информацией.

Благоприятный день: 14 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

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Рак (22 июня – 22 июля)

Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них людям, которым не очень доверяете. Ведь это может принести негативные последствия. Не исключено, что на этой неделе у вас может оказаться крупная сумма денег –не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку.

На этой неделе стоит воздержаться от дальних путешествий, а вот выбраться за город – будет очень кстати. Особенно, на выходных. Это поможет вам расслабиться и набраться новых сил для следующей рабочей недели.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

Эта неделя очень благоприятна для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе. Не исключено также повышение на работе. Одинокие представители знака могут на этой неделе встретить свою вторую половинку.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии.

Откажитесь от любых финансовых операций – не исключены крупные потери или обман недобросовестных коллег.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день 18 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим начальником.

Что касается личной жизни, возможны конфликты в семье или с любимым человеком на почве чрезмерной занятости. Не стоит сразу же "вставать в позу" и развивать скандал. Лучше объяснить близкому человеку ситуацию и попросите проявить терпение.

На этой неделе подходящее время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Больше внимания на этой неделе обращайте на нужды окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

Будьте осторожны с лекарствами. Если возникла необходимость в их использовании, лучше проконсультируйтесь с врачом. На этой неделе лучше воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем.

Отношения и на работе, и дома будут состоять хорошо. Больше внимания уделяйте своим любимым и детям.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, потом пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха. Словом, нужны шаги для того, чтобы освободить место для нового, а оно уже стучится к вам в дверь.

Больше времени попробуйте проводить на свежем воздухе. откажитесь от шумных вечеринок или посиделок в барах. Не исключено, что они могут закончиться не лучшим временем для вас и ваших близких.

Вам стоит повременить с новыми проектами и начинаниями до того момента, пока личные проблемы не будут препятствовать работе.

Благоприятный день: 17 мая

Неблагоприятный день: 19 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если вы будете прилагать достаточно усилий, то возможны положительные карьерные изменения. Не стоит бояться просить повышения или прибавки к зарплате.

Вся неделя будет наполнена положительными событиями и приятными сюрпризами. Поэтому не отказывайтесь от спонтанных планов и больше времени проводите в компании друзей и близких.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе вас могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем. Если это не проявится на этой неделе, лучше провести профилактические процедуры или полное медицинское обследование. Обратите особое внимание на свое питание и физические нагрузки.

Эта неделя – не очень благоприятный период для решения рабочих проблем, а вот в семье будет царить полное взаимопонимание. Подходящее время для коллективной генеральной уборки или ремонта.

Одиноких представителей знака ждут существенные перемены в личной жизни. Если вы приложите достаточно усилий, то у вас могут завязаться прочные отношения.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 20 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Влюбленных Водолеев ждет приятный сюрприз. Поэтому уделяйте много времени вашей второй половинке и внимательно слушайте. Возможно, вы услышите о том, о чем ваша вторая половинка давно мечтала.

На работе старайтесь быть максимально сконцентрированными и собранными, ведь не исключены мелкие ошибки, которые могут привести к недоразумению с коллегами.

Пересмотрите свой рацион. Возможно ухудшение здоровья именно из-за неправильного питания и злоупотребления алкоголем.

Благоприятный день: 14 мая

Неблагоприятный день: 17 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Тревожный звоночек ожидайте в конце недели – вам придется решать острые вопросы, а достичь компромисса с первого раза не удастся. Но вот начало недели принесет только положительные эмоции – как на работе, так и дома.

Начало недели – благоприятный период для рабочих переговоров и инвестирования. А также эта неделя благоприятна для крупных и дорогих покупок.

В отношениях с близкими – максимально сохраняйте спокойствие, ведь ваша эмоциональность может привести к нежелательным конфликтам.

Благоприятный день: 18 мая

Неблагоприятный день: 20 мая