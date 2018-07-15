Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку допоможе кожному правильно скласти графік та скорегувати свою поведінку, а також знати, на які аспекти у вашому житті потрібно звернути особливу увагу.

Третья неделя июля будет насыщена событиями в личной жизни и работе. Некоторых представителей знаков Зодиака ждут проблемы со здоровьем. Читайте подробнее гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Овна

В первой половине недели возможны финансовые проблемы, однако уже в четверг удастся найти выход из положения. Вероятно, вы найдете дополнительный источник доходов. Поэтому не отказывайтесь от выгодных предложений по работе. Старайтесь проявлять инициативность и принимать на себя ответственность.

В целом же вся неделя обещает быть очень продуктивной. Это благоприятное время, чтобы начать те дела, о которых вы давно задумывались, но не решались. Кроме того, во второй половине недели стоит задуматься о мелком ремонте в вашем доме.

Конец недели для вас пройдет в рабочих поездках, которые принесут удовольствие и откроют перспективы на будущее.

А вот выходные лучше посвятить только себе. Согласно прогнозу, субботу и воскресенье лучше провести подальше от шумных и больших компаний. Вы часто забываете о семейных делах из-за напряженного графика – поэтому самое время исправить ситуацию. Постарайтесь объективно взглянуть на то, что лежит тяжелым "грузом" на душе.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 21 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Тельца

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим начальником. Если у вас давно зрела идея для улучшения рабочего процесса, то на этой неделе нужно приложить максимум усилий для ее воплощения.

В целом же, в течение недели вам нужно набраться терпения и не принимать поспешных решений. Больше советуйтесь с близкими или экспертами, иначе вы рискуете потерять деньги или возможности карьерного роста.

Удачно сложатся деловые поездки, особенно, если подготовиться к ним заранее. Согласно прогнозу, не стоит прятать ваши чувства за маской безразличия, но и демонстрировать их на публике не следует. Во всем соблюдайте меру. Если вы будете без согласия вашей половинки демонстрировать отношения, то это может вызвать раздражение вашего партнера.

Вторая половина недели благоприятна для занятий спортом. Особое внимание стоит уделить питанию – избегайте тяжелой пищи и алкоголя, ведь это может привести к проблемам с пищеварением.

Читайте также: Гороскоп на неделю 9 – 15 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Благоприятный день: 18 июля

Неблагоприятный день: 20 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Близнецов

Вам необходимо избавиться от всего лишнего в доме. Наведя порядок в квартире, пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Стоит изменить свой режим труда и отдыха. Словом, нужны шаги для того, чтобы освободить место для нового, а оно уже стучится к вам в дверь.

В личной жизни вас ожидают приятные подвижки. Ваши отношения выйдут на новый уровень и удастся повысить уровень доверия своего партнера. На выходных устройте романтический вечер, который поможет вам решить все насущные проблемы, а также вернуть романтическую атмосферу.

На работе у вас закончится очень важный проект, за который вы сможете получить дополнительное денежное вознаграждение. Ведь последние несколько недель вы потрудились на славу. Но расслабляться полностью не стоит – вторая половина недели обещает быть очень насыщенной деловыми встречами и планированием будущих проектов. Поэтому уделите этому достаточно времени.

Благоприятный день: 19 июля

Неблагоприятный день: 22 июля

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Рака

Эта неделя очень благоприятная для работы по дому или на даче. Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу.

Работа начнет все больше раздражать вас. Вы столкнетесь с выполнением тех задач, которые абсолютно не хотите делать, а отказаться невозможно. Поэтому нужно набраться терпения и полностью сконцентрироваться на проекте. Даже если это не будет приносить морального удовлетворения, на вас будет ожидать финансовое вознаграждение.

События этой недели могут выбить вас из равновесия, но вы будете рады такому повороту событий. Наконец-то можно будет взяться за новые дела, завязать выгодные знакомства и укрепить репутацию. Согласно прогнозу, эта неделя благоприятна для приобретения новой одежды.

В целом же, командировки и покупки на этой неделе подарят массу позитива. Особенно, если деньги на них были отложены и накоплены заранее.

Благоприятный день: 16 июля

Неблагоприятный день: 20 июля

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Льва

Эта неделя для вас будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому. Если же вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Неделя с 16 по 22 июля – совершенно не подходящее время для поездок на дальние расстояния, и если у вас предполагался отпуск, лучше его перенести на другое время. В целом же, согласно прогнозу, лучше провести всю неделю в режиме "дом – работа", а выходные провести в тихой атмосфере.

Аккуратнее работайте с документами, особенно, если от их заполнения зависят финансовые дела. Расходы будут балансировать на грани, но период этой недели нельзя назвать убыточным. Наоборот, если активно ворветесь в работу, то получите больше, чем ожидали.

Обратите особое внимание на хронические болезни. Стоит провести профилактические мероприятия или же сходить на консультацию к врачу.

Читайте также: Гороскоп на неделю 24 июня – 1 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Благоприятный день: 19 июля

Неблагоприятный день: 22 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Девы

Начало недели благоприятно для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Поэтому это выгодное время для любых инвестиций. в будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться.

В первой половине недели вы будет плохо себя чувствовать, поэтому не беритесь за выполнение тех дел, которые будут требовать у вас очень много энергии. Но уже в четверг ситуация изменится. Вас ожидает встреча, которая изменит вашу дальнейшую финансовую ситуацию. Вам предложат что-то новое, вероятно придется поменять работу, проходить какие-то тренинги или курсы.

Не стоит в период с 16 по22 июля одалживать деньги у кого-то и не одалживать кому-то, ведь есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете. От денежных расходов вам поможет уберечься мудрый друг, чаще берите его с собой в магазин на этой неделе.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Весов

Ваша личная жизнь существенно оживится. Вы и сами по себе будете более эмоциональными и романтичными этой неделе. Поэтому не бойтесь делать первый шаг или приглашать на свидание того, кто вам нравится.

Согласно прогнозу, если вы не начнете сейчас планировать свой отпуск, то есть большая вероятность, что проработаете без него еще несколько месяцев. Следовательно сделайте все необходимые шаги – напишите заявление, договоритесь обо всем на работе и начните бронировать билеты. Все эти движения обязательно увенчаются успехом.

В период с 16 по 22 июля не стоит делать того, что приведет к осложнениям в финансовой сфере. Например, крупные покупки стоит отложить на другой период. Особенно это касается кухонной техники. Никакие вложения, займы и кредиты на этой неделе не дадут должного результата.

Гороскоп советует внимательнее следить за своими текущими счетами в банке, кредитными карточками и даже кошельком. Есть большой риск потерять часть средств.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 19 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Скорпиона

На этой неделе вам придется очень много общаться. Не исключено, что вы возобновите отношения со старым другом или знакомым. К тому же новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Вам удастся повысить свой авторитет на работе, и к вам будут относиться с большим уважением, в дальнейшем можете рассчитывать на повышение зарплаты! Но для этого стоит проявить инициативность и не браться за выполнение тех задач, в которых вы не уверены или же некомпетентны.

Не стоит браться за тяжелую физическую работу и заниматься экстремальными видами спорта. Только творческая и умственная работа принесет вам с 16 по 22 июля ощутимый результат. Причем, и в материальном плане также. Выходные стоит провести в спокойной атмосфере, избегайте водоемов и самостоятельных прогулок в лес.

Благоприятный день: 16 июля

Неблагоприятный день: 21 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Стрельца

На этой неделе вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет действительно много дел, но со всем вы справитесь и достигнете поставленных целей. Главное – будьте бдительны и как можно четко формулируйте требования к другим работникам. Вероятно, вам предложат какой-то проект, связанный с командировкой на длительное время. Результаты вас будут очень радовать.

В период с 16 по 22 июля вас ожидают радостные новости издалека, а также освобождение от того, что угнетало вас в любовной сфере. У семейных представителей Знака возможно охлаждение чувств и временная разлука. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если такая возможность есть. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такого насыщенного недели и привести свои мысли в порядок.

Благоприятный день: 19 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Козерога

Эта неделя очень благоприятное для обучения. Если же вы давно мечтали пойти на курсы или даже освоить новую профессию – лучшего времени и не придумаешь. Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на изменение места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

Уже в первой половине недели вы будете взволнованы известием от любимого человека, и все ваши мысли будут заняты только тем, что вас ожидает встреча, к которой вы давно готовились. Начните следить за питанием и добавьте физических нагрузок – уже через несколько дней вы ощутите и увидите результат.

В период с 16 по 22 июля вы сможете завершить все дела, которые планировали сделать в течение последнего времени. И все эти задачи принесут хороший результат и моральное удовлетворение. Выходные лучше всего провести в компании близких друзей.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2018 год Желтой Собаки

Благоприятный день: 21 июля

Неблагоприятный день: 17 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Водолея

Скучать на этой неделе вам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения. Не бойтесь новых вызовов и задач – вам будет под силу выполнить даже самые сложные задачи!

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный рассудок, ведь можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

Командировки сложатся удачно, если вы их спланируете подробно в первой половине недели. Но во время путешествия будьте осторожны с дегустацией незнакомых блюд.

Особое внимание обратите на документы, где должна стоять ваша подпись. Лучше несколько раз проверьте все условия, чтобы избежать вероятных убытков.

Благоприятный день: 19 июля

Неблагоприятный день: 16 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для Рыб

На этой неделе, как никогда, будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Также на этой неделе нужно проявлять выдержку в общении – вы вынуждены будете слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Читайте также: Гороскоп на неделю 18 – 24 июня 2018 для всех знаков Зодиака

В период с 16 по 22 июля вам стоит погрузиться в вопросы, связанные с крупной покупкой, например, может решаться квартирный вопрос, или приобретение автомобиля. Будьте осторожны и осмотрительны в оформлении кредита. Лучший день для финансовых операций – вторник.

Не стоит мучиться укором совести, если в личной сфере что-то пойдет не так, как нужно. Ищите неординарные пути решения проблем и вске складенться лучше.

Со здоровьем серьезных проблем не предвидится, но владельцам автомобилей нужно быть особенно внимательными на дорогах. особенно это касается среды и четверга.

Благоприятный день: 17 июля

Неблагоприятный день: 20 июля