Гороскоп на неделю 18 – 24 июня 2018 поможет вам спланировать отдых и правильно позаботиться о своем здоровье. На этой неделе особое внимание нужно обратить на рабочие дела, а вот выходные лучше провести в кругу семьи.

Как вести себя на работе, решать конфликты и когда лучше планировать отдых – читайте гороскоп на неделю 11 – 17 июня 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

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Гороскоп на неделю 18 – 24 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вы можете совершить необдуманные поступки, особенно это касается финансов. Некоторые покупки будут оправданы и нанесут существенного ущерба вашему бюджету. Поэтому старайтесь советоваться о собственные затраты с близкими и не принимать серьезных решений самостоятельно.

К вам поступит очень заманчивое предложение о работе – повышение или же полная смена вашего места работы. Если вы уверены в ваших силах – соглашайтесь на такие предложения, результат не заставит себя долго ждать. И уже через несколько месяцев вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Если же вы не уверены – то от предложения стоит отказаться, ведь от вас будут требовать большой ответственности. Поэтому адекватно оцениваете свои возможности и не обещайте того, чего сделать не в состоянии.

Для личных отношений и семейной жизни – эта неделя очень сложная. Вы можете оказаться в центре большой ссоры. Поэтому в отношениях с любимым человеком вам нужно проявить немалую выдержку, чтобы не навредить отношениям. Чрезмерная эмоциональность и спонтанные решения могут привести к крайне негативным последствиям. Лучший вариант – это спокойная беседа, без вмешательства близких или родственников.

Благоприятный день: 19 июня

Неблагоприятный день: 23 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя очень благоприятна для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Подписывать договоры о купле-продаже или аренде лучше всего в первой половине недели. Будьте максимально внимательными и постоянно консультируйтесь с профессионалами. Это поможет вам сэкономить существенную сумму денег.

Также вам на этой неделе нужно быть максимально внимательным к своему обучению. Если вас ожидает экзамен или окончание курсов – обязательно посвятите несколько дней только этому. Абстрагуйтесь от домашних дел и полностью погрузитесь в учебу. Уже совсем скоро вы заметите результаты и есть большой шанс, что это поможет изменить работу к лучшему.

Во второй половине недели займитесь своим здоровьем. Лучше всего если вы будете заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи.

Приятные неожиданности возможны в романтической сфере. Уделяйте больше времени вашему любимому человеку и как можно больше времени проводите вместе. Выходные – это благоприятное время для планирования путешествия и покупки билетов, поскольку есть большая вероятность попасть на очень привлекательные скидки.

Благоприятный день: 20 июня

Неблагоприятный день: 24 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет действительно много дел, но со всем вы справитесь и достигнете поставленных целей. Главное – будьте бдительны и как можно четко формулируйте требования к другим работникам. В конце недели вам стоит взять дополнительный выходной, если такая возможность есть. Вам нужно больше времени, чтобы отдохнуть после такой насыщенной недели.

Также эта неделя очень подходит для переезда или других вопросов, которые связаны с недвижимостью. Переезд лучше планировать во второй половине недели. Кроме того, стоит быть осторожным с финансами – новое жилье будет требовать затрат, но при правильном формированию бюджета – вы даже не заметите этого.

В личной жизни вас ждут большие и грандиозные изменения. Вы будет чувствовать легкий страх и опасение, но это бесполезно – любые изменения в личной жизни будут носить положительный характер. В общении с вашей второй половинкой нужно проявлять больше терпимости и спокойствия, это убережет ваши отношения от мелких конфликтов.

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Благоприятный день: 22 июня

Неблагоприятный день: 20 июня



Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя очень благоприятное для обучения. Если же вы давно мечтали пойти на курсы или даже освоить новую профессию – лучшего времени и не придумаешь. Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на изменение места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

На работе вам придется учиться говорить "нет" дополнительной нагрузке. Если будут поступать подобные предложения – они смогут принести дополнительный доход, но будут требовать много времени на их выполнение. Лучше на этой неделе от дополнительной работы отказаться вообще, а свободное время посвятить только себе.

Выходные проведите за городом в компании друзей. Есть большая вероятность, что вы познакомитесь с новыми людьми и эти знакомства существенно помогут вам в будущем.

Проблемы с банками или банковскими картами, которые беспокоили вас в последнее время, наконец завершяться. Вторая половина недели благоприятна для крупных покупок, особенно это касается техники.

Благоприятный день: 23 июня

Неблагоприятный день: 19 июня

Лев (23 июля – 23 августа)

Скучать на этой неделе вам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной. На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения. Не бойтесь новых вызовов и задач – вам будет под силу выполнить даже самые сложные задачи! Не бойтесь обращаться за помощью или советом к вашим коллегам, это поможет выполнить работу еще лучше и создаст вам положительный имидж в коллективе.

Эта неделя очень благоприятна для решения вопросов, связанных с будущими путешествиями. Во второй половине недели стоит позаботиться о покупке билетов или бронирования жилья. Есть большая вероятность попасть на очень привлекательные предложения, которые существенно сэкономят ваш бюджет.

Также эта неделя очень благоприятный в финансовом плане, вам удастся увеличить сумму собственных сбережений. А вот от крупных покупок стоит отказаться. Спонтанные решения о покупке тоже не стоит делать. Старайтесь советоваться с близкими или друзьями о покупке, чтобы не потратить лишнего или же купить некачественный товар, который не принесет вам пользы.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 21 июня

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе, как никогда, будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Также на этой неделе нужно проявлять выдержку в общении – вы вынуждены будете слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Вы будете чувствовать моральное истощение, которое само собой не пройдет. Откажитесь от дополнительной работы, по возможности возьмите себе дополнительный выходной и посвятите время только себе. Проводите больше времени на свежем воздухе и больше занимайтесь спортом. Избегайте общения с людьми, которые вам не нравятся или вызывают у вас негативные эмоции.

На выходных проведите время в окружении только близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок или шумных компаний. Вам необходимо полноценно отдохнуть перед новой рабочей неделей. Иначе вы будете чувствовать усталость еще сильнее.

Благоприятный день: 20 июня

Неблагоприятный день: 24 июня

Весы (24 сентября – 23 октября)

На этой неделе вам нужно закрыть и завершить все дела, которые накопились в течение последнего времени. Поскольку эта неделя очень благоприятна именно для той работы, которая требует максимальной концентрации вашего внимания. После закрытия этих дел вы почувствуете большое облегчение, у вас появятся силы на новые свершения и достижения.

Будьте осмотрительны с финансами, ведь на этой неделе ваше материальное положение довольно нестабильное. Не делайте спонтанных покупок, особенно тех, которые превышают норму ваших расходов. Также внимательно следите за своим кошельком и банковскими картами, есть большая вероятность попасть в руки мошенника.

Во второй половине недели вас ждут конфликты на работе. Примите свою ошибку и немедленно исправтесь. Если же начнете конфликтовать, то это принесет негативные последствия – возможна даже потеря работы. Поэтому сохраняйте спокойствие и не устраивайте скандалов перед коллегами и начальством.

Благоприятный день: 23 июня

Неблагоприятный день: 19 июня

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Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вся неделя довольно сложная для ваших личных отношений – вас не будет покидать чувство, что ваши отношения зашли в тупик. Для того, чтобы разобраться с этим – вам нужно отдохнуть в одиночестве и сосредоточиться на своих чувствах. Иначе подавленное состояние будет преследовать вас очень долго.

Будьте осторожны со своими финансами и не тратьте сбережения без лишней на то нужды. Не берите деньги в долг и не одалживайте сами, ведь это может обернуться большой ссорой в будущем.

Во второй половине недели уделите больше внимания вашему здоровью – посетите врача для обследования, проводите больше времени на свежем воздухе и следите за своим питанием. Если есть возможность – останьтесь дома на несколько дней. Это время лучше посвятить рутинной домашней работе и уборке. Результат принесет вам удовольствие и вы сможете хорошо отдохнуть от всех проблем, которые вас сейчас окружают.

Благоприятный день: 22 июня

Неблагоприятный день: 24 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

На этой неделе вам придется бороться со своей чрезмерной самоуверенностью. Имейте в виду, что самостоятельно вы не справитесь со сложными задачами на работе. Коллеги вам помогут, если вы только об этом попросите. Дома обратитесь за помощью к вашему любимому человеку, иначе вы будете все время заниматься только домом и от этого уставать еще больше.

Во второй половине недели вам нужно быть очень осторожным с питанием – не употребляйте тяжелую пищу и контролируйте количество выпитого алкоголя. Ведь есть большая вероятность проблем с кишечником и желудком. Поэтому по возможности перейдите на правильное питание, избегайте вреден перекусов и ешьте больше домашней еды.

Ближе к концу недели вас ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новую ступень. Поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.

Благоприятный день: 20 июня

Неблагоприятный день: 23 июня

Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя очень благоприятна для домашних дел, а также переезда. Уборка, покупка элементов интерьера и даже смена пола – это все вам под силу и результат будет вас радовать еще очень долго! Обязательно попросите о помощи, ведь чрезмерная усталость не принесет хороших результатов. Кроме того, во время работы вы сможете укрепить отношения с человеком, который вам очень нравится.

Вторую половину недели следует посвятить учебе и саморазвитию. Лучше всего это работы в вечернее время – тогда результат вас особенно порадует.

Одиноких представителей Знака на этой неделе ждут грандиозные перемены в личной жизни. Вам не стоит надеяться на инициативность человека, который вам нравится, поэтому как сложатся дела – зависит только от вас. Будьте романтичными и настойчивыми и уже совсем скоро чувства накроют вас с головой.

Выходные лучше всего провести на свежем воздухе вместе с друзьями. Также конец недели очень благоприятен для планирования путешествия или отпуска – есть большой шанс, что вы сможете приобрести достаточно дешевые билеты или же найти очень выгодное предложение в отеле. Предоставьте предпочтение горам, отдых там принесет вам массу удовольствия и вдохновения.

Благоприятный день: 21 июня

Неблагоприятный день: 24 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта неделя очень благоприятна для ваших финансов. Вероятно, вы получите немалое денежное поступление или же вам вернут долг. Также неделя благоприятна для операций с валютой. А вот брать деньги в долг или оформлять кредиты – лучше не нужно, есть большая вероятность попасть в мошенническую схему и потерять немалую сумму денег.

Также вас ожидают приятные новости на работе. Не бойтесь проявлять инициативность и брать на себя выполнение сложных задач. Именно благодаря инициативности и настойчивости вы можете добиться повышения или вовсе смените место работы. Изменения в работе положительно скажутся на вашем финансовом положении уже по несколько месяцев.

А вот в личной жизни все будет не так гладко – возможны ссоры и конфликты. Не допускайте вмешательства родственников в вашу личную жизнь, потому что от этого конфликт лишь обострится. Лучшим решением проблемы будет совместный отдых, когда вам никто не будет мешать и вы сможете спокойно все решить.

Благоприятный день: 24 июня

Неблагоприятный день: 20 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Относительно финансов на этой неделе вам нужно быть максимально внимательным. Проверяйте детально счета и проверьте, не имеете ли долгов, которые могут накапливать проценты. Также будьте внимательны с покупками в интернете – возможны сбои и путаница.

В личной жизни у вас могут быть неприятные ссоры и конфликты из-за того, что вы мало времени проводите дома. Поэтому на этой неделе лучше эту ситуацию исправить – не задерживайтесь на работе, ходите на прогулки вместе с любимым человеком без друзей. Время проведенное вместе, поможет вам укрепить ваши отношения.

Вторая половина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Выходные лучше провести в кругу близких друзей и отказаться от шумных компаний.

Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней – правильно питайтесь, откажитесь от алкоголя и больше времени проводите на свежем воздухе.

Благоприятный день: 18 июня

Неблагоприятный день: 21 июня