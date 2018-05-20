Передостанній тиждень травня буде насиченим для всіх знаків Зодіаку. Гороскоп на тиждень 21-27 травня 2018 дуже різниться своїми пронозами, але от в роботі – позитивні зрушення зможуть помітити усі.

Конец мая для большинства знаков Зодиака очень благоприятный для сдвигов в карьере и новых начинания. Для некоторых эта неделя означает существенные финансовые трудности, а вот на некоторых, наоборот, ждет дополнительный доход. Читайте гороскоп на неделю 21-27 мая 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

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Гороскоп на неделю 21-27 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вам придется взять на себя обязанности, с которыми вы раньше не имели дела. Это может касаться работы, или же быта или других семейных дел. Но все дела будут вам по силам, ведь всю неделя – очень благоприятная для любых начинаний.

Будьте предельно внимательны к своим словам и обещаниям на этой неделе. Неоправданные надежды относительно вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим выходным ради работы.

Если вы давно планировать мелкий ремонт или генеральную уборку – лучше сделать это в субботу, тогда вы получите лучший результат от запланированного. А вот к парикмахеру лучше идти в пятницу, если вы давно хотели изменить прическу – это именно тот день.

На этой неделе стоит обратить внимание на свое питание. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Если вы решили придерживаться диеты – начните это со вторника, вероятность, что сложно удержитесь в этот день – минимальная.

Благоприятный день: 22 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя может принести вам много споров на работе, учебе и в личных отношениях. Это потребует от вас умения быстро успокаиваться и адекватно оценивать ситуацию. Поэтому старайтесь держать свои эмоции под контролем, чтобы избежать обострения конфликтов.

Не бойтесь просить о помощи единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всеми делами, чем повышаете только риск провала.

В то же время это очень благоприятное время в коммерческом плане. Реклама и продажи будут иметь большой успех. К тому же, можете смело делать дорогие покупки – гаджетов или бытовой техники.

На выходных благоприятное время для того, чтобы провести эти дни с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке. Из-за вашей занятости он или она могут чувствовать собственную ненужность, что повлечет лишь очередной скандал. Добавьте немного романтики – устройте ужин при свечах или просто устройте долгую прогулку вдвоем. Даже этого будет вполне достаточно, чтобы напомнить о ваших сильных чувствах.

Благоприятный день: 21 мая

Неблагоприятный день: 24 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В ближайшие дни вам необходимо быть очень внимательным к своему окружению и фильтровать все, что вам говорят – ведь надвигается настоящее цунами сплетен и различных домыслов. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать. Вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

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На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за излишней эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Эта неделя очень благоприятна для шопинга. Особенно на выходных нужно сделать крупные покупки, которые вы давно планировали. Даже если вы планировали сменить свой гардероб – это также увенчается успехом.

Не забывайте о спорте! Эта неделя обещает быть особенно благоприятной для любой физической нагрузки. Если есть возможность – больше ходите пешком и обязательно совершайте прогулку перед сном. Это не только улучшит ваше настроение, но и самочувствие.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя будет нести для вас очень благоприятные последствия в финансовой сфере. Не исключено, что вас ожидает дополнительный заработок или существенная прибавка к вашей нынешней зарплате. С другой стороны, нужно быть очень внимательным с собственными расходами – на радостях вы можете приобрести больше, чем вам нужно.

Выходные лучше провести в компании с друзьями или близкими. Из-за вашей чрезмерной занятости на работе, ваши личные отношения начинают страдать. Поэтому исправляйте эту ситуацию и смело отправляйтесь вместе на отдых за город, или в соседний ресторан.

На работе старайтесь контролировать свою эмоции, а не принимать поспешных решений. Не исключено, что вам придется приматы сложные решения о кадровых изменениях. Поэтому взвешивайте все аргументы перед тем, как принимать решение. Ведь это будет иметь последствия для всего коллектива.

Благоприятный день: 21 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе будьте очень осторожны с финансами, особенно со счетами и банковскими картами. Есть большой риск встретить афериста, или потерять карточку на улице. Также не стоит делать крупных покупок, ведь есть риск приобрести некачественный товар, который не прослужит вам долго.

В личной жизни будет не очень приятный период – ваша вторая половинка может вас разочаровать или сделать необдуманный поступок, который затронет вас обоих. Если вы действительно дорожите этими отношениями – не паникуйте и не устраивайте скандалы. Спокойный и взвешенный разговор сможет вас спасти, а вот ссоры лишь сделают ситуацию более критической.

Быть более спокойным и уравновешенным нужно и на работе. Ведь ваша агрессия или злость могут сыграть с вами злую шутку. Таким образом вы можете испортить отношения с коллегами или высшим руководством. Поэтому максимально держите себя в руках и не сплетничайте.

Благоприятный день: 22 мая

Неблагоприятный день: 23 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

Начало недели стоит провести в одиночестве. Этот период особенно благоприятен для того, чтобы подвести итоги дела и расставить приоритеты. Также стоит составить план на ближайшее будущее и подробно расписать все шаги. Следуйте этом списке и уже через несколько месяцев вы увидите первые результаты.

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А вот вторая половина недели более благоприятна для активных действий. Особенно, на работе. Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать собственные идеи. Есть большая вероятность, что начальство это заметит и вручит вам премию. Возможно, вас даже повысят. Будьте настойчивыми и у вас обязательно все получится.

В то же время будьте очень внимательны к своим финансам. Из-за слишком большого доверия к рекламе, вы можете приобрести не нужен вам продукт. При этом, можете потратить большую сумму денег, но не получите желаемый результатов от покупки.

Выходные проведите в компании новых знакомых. Это позволит вам завести прочные дружеские отношения, которые впоследствии очень пригодятся в трудной ситуации.

Благоприятный день: 21 мая

Неблагоприятный день: 25 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя очень благоприятна для любых юридических вопросов, а также для оформления каких-либо документов. Поэтому если вы собирались подавать документы на паспорт или на визу – делайте это в начале недели и все сложится наилучшим образом.

Также на этой неделе стоит поехать в путешествие. Это может быть деловая поездка или просто ради отдыха на выходных. Ведь именно во второй половине недели вам действительно удастся отдохнуть от всех проблем и принять важные для себя решения.

Экспериментировать со стилем и прической лучше всего в пятницу. В этот день вы точно не прогадаете с выбором и не будете беспокоиться о внешнем виде.

Будьте внимательны к своим словам и хвастовству. Ваши враги могут испортить ваш успех или навредить на пути к нему. Поэтому держите свою радость при себе и делитесь ею только с близкими и теми, в ком вы действительно уверены.

Благоприятный день: 24 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

На этой неделе для вас неожиданно откроется перспектива в росте. Поэтому смело беритесь за новые и сложные проекты на работе, их результаты вы увидите совсем скоро. К тому же, не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если вы правильно расставите приоритеты и поставите задачу – производительность будет значительно выше.

Изменения в личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вам сделают предложение. Мужчинам, которые давно же планировали сделать предложение, лучше это сделать именно на этих выходных.

Во второй половине недели следите за своим питанием и количеством алкоголя. Вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в прошлом. Лучше в эти дни соблюдать правильного питания и ограничить алкоголь до минимума.

Благоприятный день: 25 мая

Неблагоприятный день: 26 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Эта неделя для вас будет насыщенным во всех сферах, поэтому старайтесь быть максимально сконцентрированным и внимательным все время. На работе вас ждут новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом, только если вы будете достаточно времени им уделять. Если вы чувствуете, что не можете справиться – оставайтесь на работе дольше, или вообще выйдите поработать в свой выходной. Это принесет свои плоды в виде повышения зарплаты или премии.

В личной жизни также не теряйте бдительность и самоконтроля. Не исключено, что у вас будут конфликты именно во второй половине недели. Поэтому старайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал, который плохо сказываться на вашем доверии друг к другу.

Уделите большое внимание своему здоровью и профилактике хронических заболеваний. Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

Благоприятный день: 23 мая

Неблагоприятный день: 27 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

На работе этой неделе вам нужно быть максимально внимательным и инициативным. Ваши креативные идеи обязательно заметит начальство и это поможет вам в повышении. К тому же, не стесняйтесь просить о помощи. Если у вас на работе возникают трудности – обращайтесь к коллегам, или к друзьям, которые в этом разбираются. Это поможет существенно повысить вашу производительность.

В личной жизни вас ожидают приятные новости. Не исключено, что именно на этой неделе вас ожидает романтическая поездка или свидание. Поэтому не спешите отказываться от таких предложений, ведь они могут привести к построению прочных отношений в будущем.

Будьте внимательны к собственным эмоциям. Если вы будете улыбаться и контролировать уровень негативных эмоций – вы сможете завести новых друзей, или влюбить в себя человека, с которым недавно познакомились. Будьте открытыми к любым предложениям, связанными со встречами и вечеринками.

Благоприятный день: 21 мая

Неблагоприятный день: 26 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)

Обязанности и ежедневные заботы поглотят вас полностью. Но не стоит сосредотачивать на них абсолютно все свое внимание. Попробуйте найти баланс между вашей работой, домом и друзьями. В будни уделяйте много внимания ваши работе, ведь не исключено, что именно вы сможете достичь желаемого повышения. Также избегайте общения с руководством при случае. Вам удастся построить прочные деловые отношения.

А вот вторую половину недели и выходные посвятите только себе, а вашим близким. Романтические отношения наконец сдвинутся с мертвой точки, если вы проявите немного креативности и настойчивости. Не бойтесь делать большие романтические поступки, ваши усердные убудут оценены сполна.

Неделя очень удачна для ремонта в квартире, мелких изменений в интерьере и уборке. Поэтому попробуйте хотя бы один день провести дома и сделаете все то, что вы давно планировали, но вам не хватало времени.

Благоприятный день: 22 мая

Неблагоприятный день: 24 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя окажется для вас удивительно удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решимости, так вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

В личной жизни также будьте активными. Эта неделя благоприятна для встреч с друзьями, особенно, если вы уже давно не виделись. А также для романтических поступков – ужины при свечах или пикника с шампанским в парке. Не забывайте напоминать вашему партнеру про свои чувства. Если у вас сложный период в отношениях – то во второй половине недели попробуйте завести серьезный разговор, он будет иметь весьма положительные последствия для вас обоих.

Не забывайте о собственном здоровье. Во второй половине недели обязательно устройте любое физическую нагрузку. Это может быть поход в тренажерный зал или же просто длинная прогулка. С алкоголем на выходных – будьте очень осмотрительны, ведь это может принесли негативные последствия.

Благоприятный день: 25 мая

Неблагоприятный день: 27 мая