На этой неделе звезды будут благоприятны к завершению давно начатых дел и вопросов личного характера. Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для всех знаков Зодиака поможет каждому понять, как улаживать недоразумения и планировать время.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Овна

Лозунг вашей следующей недели – фантазия и импровизация. Постарайтесь довериться своей интуиции, и она подскажет, как уладить все конфликты. Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом! И пусть осеннее меланхоличное настроение не захватит вас. В целом для Овнов неделя пройдет спокойно.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 24 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут окружены вниманием и заботой. Но не забывайте, что такое же заботу надо дарить и другим. Вам может накрыть с головой бытовая рутина и это отобразится на эмоциональном состоянии. Поэтому стоит отправиться в интересное новое место или же просто пригласить на кофе близкого человека.

Во второй половине недели вас ждет встреча с лицом, которое поможет решить финансовый вопрос.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 25 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Близнецов

Ваши дела идут в гору, но и ваше эго тоже растет. Не забывайте уделять внимание близким и любимым, потому что в противном случае конфликтов не избежать.

На этой неделе не вступайте в споры с коллегами и шефом, поскольку вы можете навредить своей репутации.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 22 октября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Рака

У вас сейчас не самая хорошая рабочая атмосфера: давление руководства, недоразумения с коллегами... Если вам трудно и психологически тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете. Возможно, пришло время сменить работу.

Несмотря на профессиональные проблемы, в других сферах Раков ждет успех.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Льва

Не доверяйте подсказкам других, а лишь своему профессиональному опыту. Вам придется доказать свою точку зрения, идите вперед и сдавайтесь!

Для Львов будет удачным решение хозяйственных вопросов.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 27 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Девы

Звезды предостерегают: не давайте денег в долг, а еще не стоит давать щедрые обещания, которые не в состоянии выполнить.

В первой половине недели вы решите проблему, которая длительное время вас беспокоит, благодаря стечению обстоятельств.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 27 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Весов

Деловые дела обречены на провал, но не принимайте это слишком близко к сердцу, поскольку вашей вины там не будет. Тем более, вы еще получите шанс доказать свои профессиональные умения.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить эту неделю максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 26 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов будет активной и насыщенной: много приятных встреч с друзьями, ожидаются выгодные деловые знакомства. Также не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка обязательно будет удачной.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 27 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Стрельца

Не принимайте слишком поспешные решения, сперва подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активную неделю, поэтому Стрельцам нужно как следует организовать свой график, чтобы везде успевать.

Такой темп способен выбить из равновесия, но, если предварительно взвешивать свои шаги, то все будет хорошо.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Козерога

Козерогам не стоит нагружать себя рутинными делами, наоборот, стоит позволить себе расслабиться и не напрягаться. В то же время не отказывайтесь от перспективной деловой поездки, которая подарит вам хорошие впечатления.

Благоприятный день: 24 октября

Неблагоприятный день: 28 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Водолея

Для Водолеев эта неделя будет намного удачнее и счастливее, если вы будете открытыми к другим. Постарайтесь детально спланировать свои дела, тогда вы с легкостью распрощаетесь с "хвостами", которые накопились за предыдущие дни.

В начале недели ожидайте приятные новости, которые касаются финансов.

Благоприятный день: 22 октября

Неблагоприятный день: 28 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для Рыб

Следующие семь дни подарят вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим на полную! Это неделя для творчества и проявления креативности.

Все вокруг заметят ваш заряд позитивом и вы непременно услышите много теплых слов.

Благоприятный день: 24 октября

Неблагоприятный день: 28 октября