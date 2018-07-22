Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для всех знаков Зодиака довольно противоречивый, так как последняя неделя июля таит в себе много судьбоносных решений. Ознакомьтесь с гороскопом для вашего Знака, чтобы точно знать, чего ожидать от ближайшей недели.

Последняя неделя июля насыщена событиями – как в работе, так и в личной жизни. Читайте подробнее гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

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Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Овна

Эта неделя для Овнов пройдет в бешеном темпе, что в свою очередь будет требовать от вас решительности и принятия быстрых решений. Если вы чувствуете, что выполняете работу, которую вам кто-то навязывает – быстро избавляйтесь от нее, так как в противном случае – у вас совсем не будет свободного времени.

Не спорьте с партнером по бизнесу или коллегами по работе, это может существенно навредить вашей карьере. Если вы будете пытаться быть героем в той ситуации, в которой не уверены до конца, то существенно усложните себе жизнь.

В период с 23 по 29 июля нужно заняться вопросами недвижимости. Это время благоприятно для заключения договоров, переезда, аренды и прочее.

Также не стоит забывать о собственном здоровье. Стоит сходить на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В конце недели избегайте вредной пищи и алкоголя. Также на выходных ждите приезда гостей, они принесут вам много хлопот, так что будьте к этому готовы и терпеливы.

Благоприятный день: 24 июля

Неблагоприятный день: 26 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Тельца

Тельцам придется приложить максимум усилий, чтобы эта неделя была продуктивной. Сконцентрируйтесь на текущих задачах, а если у вас есть незаконченные проекты – постарайтесь завершить их как можно быстрее. Пока не завершите дела, гороскоп не советует браться за новые, потому что вам банально не хватит времени и вы можете подвести других людей.

В период с 23 по 29 июля лучше отказаться от поездок, потому что вы потратите на них много средств, которые не планировали тратить вообще. С другой стороны – эта неделя благоприятна для сбережений.

Вторая половина недели благоприятна для освоения чего-то нового – запишитесь на курсы или посетите мастер-классы. Также эта неделя благоприятна для смены работы, подачи резюме и прохождения собеседований.

В конце недели вас ожидает мероприятие, где вы окажетесь в центре внимания и почувствуете свою уверенность. Положительные эмоции сполна перекроют всю вашу усталость и упадок сил.

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Благоприятный день: 23 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Близнецов

Эта неделя благоприятна для воплощения самых сложных проектов на работе. на которые вы давно не решались. Но рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегами – они могут вас подвести. Сохраняйте холодный ум, сдержанность на работе, именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Также не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вас мало видят дома, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию – организуйте пикник, сходите в театр или кино.

Пятница – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь. Также не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Благоприятный день: 27 июля

Неблагоприятный день: 29 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Рака

Для Раков на этой неделе есть шанс завязать выгодные знакомства, заложить фундамент для сотрудничества и открыть в себе творческий потенциал. Поэтому не отказывайтесь от рабочих предложений, которые будут поступать.

Период с 23 по 29 июля очень благоприятным для продвижения в карьере. Не бойтесь собственных амбиций и воплощайте в жизнь планы, которые уже давно с вами. У вас все получится, даже вопреки обстоятельствам.

Начало недели – благоприятное время для обучения, поездок, общения с людьми и новых знакомств. Во вторник будьте осторожны с алкоголем и вредной пищей.

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Выходные лучше всего посвятить только себе и забыть хоть немного о работе. Это благоприятное время для того, чтобы выбраться на природу в лес или на ближайший водоем.

Благоприятный день: 24 июля

Неблагоприятный день: 25 июля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Льва

С 23 по 29 июля вам нужно всерьез заняться решением старой проблемы, которая вас беспокоит по сей день. Терпение и сила воли вам не помешают. Возьмите себя в руки и избавьтесь наконец от бремени нерешенных дел.

В течение этой недели внимательно следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не игнорируйте симптомы болезней. Если у вас есть вредные привычки, то хотя бы на этой неделе от них стоит отказаться или же ограничить. Полезно очистить не только организм от шлаков, но и провести омолаживающие процедуры для кожи.

В конце недели вас ожидает важная встреча, которая может изменить всю вашу жизнь. Поэтому будьте готовы к принятию быстрых решений. Также вы можете завести несколько полезных знакомств, что в будущем повлияет на вашу карьеру.

Благоприятный день: 24 июля

Неблагоприятный день: 29 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Девы

Последняя неделя июля для Дев будет насыщена стрессами и заботами. Не принимайте близко к сердцу колкие комментарии со стороны друзей и коллег. Не вступайте в конфликты и держитесь в стороне от сплетен, даже если они вам кажутся несерьезными.

На работе вам нужно попросить помощи ближайших коллег, так как самостоятельное решение сложного вопроса может привести к существенным финансовым потерям. Остерегайтесь на этой неделе непроверенных финансовых вложений или займов.

Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и процедур, которые способны укрепить иммунитет. Иначе вы рискуете подхватить простуду и провести на больничном минимум неделю. Если у вас есть возможность, то стоит уйти в отпуск. Отдых в другой стране поможет вам быстро привести себя в форму и набраться сил для работы.

Благоприятный день: 25 июля

Неблагоприятный день: 27 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Весов

Весам на этой неделе нужно держать язык за зубами, иначе личное мнение подорвет ваш авторитет и может приостановить карьерный рост. Если вы сомневаетесь в своем профессиональном развитии, то посмотрите предложения от других компаний. Эта неделя благоприятна для прохождения собеседований, не обязательно сразу менять место работы, но проанализировать текущую ситуацию – просто необходимо.

Подсчитайте свои средства и всерьез займитесь планированием вашего бюджета. Так как без таких сбережений крупные покупки и ваш отпуск могут оказаться под вопросом.

Среда – хороший день для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в четверг, и в этот же день стоит делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет лишь положительные эмоции.

Период этой недели избавит Весов от сомнений в личной жизни. Если давно планировали сделать предложение любимому человеку, то не медлите.

Благоприятный день: 28 июля

Неблагоприятный день: 25 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Скорпиона

Период с 23 по 29 июля будет предельно напряженным для Скорпионов. На работе нужно проявить максимум концентрации. Не исключено, что вам придется много работать сверхурочно, но это принесет свои плоды в виде улучшения финансового положения.

В первой половине недели позаботьтесь обо всем, что касается финансов, быта и дальних путешествий. Это благоприятное время для планирования бюджета и покупки билетов.

Во второй половине недели возможен незапланированный ремонт, а также затраты на мебель или сантехнику. На таких покупках лучше не экономить, иначе вы рискует приобрести некачественный товар, который принесет больше вреда, чем пользы.

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Меньше слушайте советы посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, так как можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Благоприятный день: 24 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Стрельца

Насущные проблемы в начале недели вы решите очень быстро, а остальное время проведете в спокойствии и гармонии. Не отказывайтесь от помощи коллег или друзей. Если вас давно беспокоит вопрос об увольнении – то на этой неделе стоит сделать окончательное решение. К тому же, эта неделя очень благоприятна для нововведений, изменений и даже рискованных решений.

В личной сфере одиноким представителям Знака придется делать важный выбор. Гороскоп советует все тщательно взвесить, чтобы потом не бегать в агонии.

А вот со здоровьем нужно быть осторожнее. Не поднимайте тяжестей и откажитесь от занятий в спортзале. В конце недели посетите врача для обследования, особенно если вас давно что-то беспокоит. Также стоит ограничить потребление алкоголя и вредной пищи.

Благоприятный день: 23 июля

Неблагоприятный день: 26 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Козерога

Эта неделя благоприятна для одиноких представителей Знака. Именно в период с 23 по 29 июля вы имеете все шансы встретить человека, с которым проведете всю свою жизнь. Будьте каждый день готовы к незапланированной встрече и знакомствам.

На работе дела будут идти на удивление хорошо – вы выбьетесь в лидеры, и это сразу заметит ваше начальство. Вы занимаетесь тем, чем вам нравится, а кроме того есть шансы улучшить свое материальное состояние.

Вторая половина недели благоприятна для повышения квалификации, прохождения курсов и изучения чего-то нового. Результаты не заставят себя долго ждать, и уже совсем скоро вас ожидают существенные изменения в работе, которые принесут колоссальное удовольствие.

Благоприятный день: 27 июля

Неблагоприятный день: 23 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Водолея

На этой неделе вас ожидает несколько неприятных сюрпризов, постарайтесь отнестись к ним оптимистично и вынести лишь полезные выводы для себя. Первая половина недели будет непредсказуемой, поэтому не волнуйтесь, если что-то пойдет не по вашему плану.

Чтобы период с 23 по 29 июля принес хорошие новости и минимум волнений, заранее планируйте личные дела. Заручитесь поддержкой друзей и экспертов, если сомневаетесь в каком-то шаге – советуйтесь и хорошо взвешивайте все преимущества и недостатки.

Эта неделя не благоприятна для выяснений отношений с начальством. Даже если вас сейчас что-то не устраивайте, оставьте этот разговор на лучшее время.

Здоровье будет крепким, поэтому вы можете смело заниматься любыми видами спорта, даже экстремальными. В субботу к вам нагрянут гости, поэтому будьте готовы к расходам и мелким хлопотам.

Благоприятный день: 29 июля

Неблагоприятный день: 24 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 23 – 29 июля 2018 для Рыб

Лучше всего эту неделю посвятить любимому человеку и своей личной жизни. Ведь из-за напряженного графика работы именно эта сфера вашей жизни страдает больше всего. В первой половине недели сделайте генеральную уборку в квартире и избавьтесь от лишних вещей, которыми вы уже давно не пользуетесь.

Вторая половина недели – это благоприятное время для планирования своего бюджета. Позаботьтесь о сбережениях, иначе есть большая вероятность, что в будущем у вас будут большие и незапланированные расходы.

На работе сохраняйте спокойствие и баланс. Откажитесь от сверхурочных часов и работы на выходных. А в это время позаботьтесь о здоровье – как физическом, так и психическом. В случае со вторым – лучше всего выбраться на природу на выходные или провести время возле водоема.

Благоприятный день: 27 июля

НеБлагоприятный день: 29 июля