В период с 27 августа – 2 сентября 2018 все знаки Зодиака почувствуют на себе влияние полной Луны 26 августа. В это время могут возникать проблемы в отношениях, а также в финансах. И стоит помнить, что каждое полнолуние несет с собой какие-то изменения в нашу жизнь, поэтому ими нужно воспользоваться.

Несколько дней до и после полнолуния – опасное время, которое может проявиться в мошенничестве, интригах и аферах. Нужно быть бдительными и не соглашаться на сомнительные дела. 27 августа перестанет быть ретроградным Марс, поэтому с 28 августа можно будет начать подготовку к запуску новых дел и проектов.

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Читайте подробнее гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для всех знаков Зодиака дальше в материале.

Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Овна

Для Овнов лето не закончится! Конец августа для вас отметится уменьшением количества работы, поэтому это очень благоприятное время для небольшого отпуска. К тому же, конец недели – благоприятное время для путешествий, как дальних, так и поездок за город. Впечатления будут особенно яркими и вы быстро восстановите свой потенциал.

В плане здоровья – вам стоит сесть на диету, или же просто ограничить себя в питании. Избегайте алкоголя, а вместо этого больше времени проводите на свежем воздухе, а также в спортзале.

В среду ожидайте конфликт с близким человеком. К выходным ваши отношения наладятся, ваш позитивный настрой поможет решить все проблемы. Пятница – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь. Также не стоит занимать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

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Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 1 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Тельца

На этой неделе вам удастся воплотить в жизнь свою давнюю и заветную мечту. Финансовые вопросы не будут вас беспокоить, а все свои расходы вы будете контролировать и не превысите лимит. Первая половина недели благоприятна для путешествия, а также его планирование – смело бронируйте жилье и покупайте билеты.

В то же время неделя с 27 августа по 2 сентября для Тельцов будет достаточно нервной. Это связано с учебой или работой. Перед вами открываются новые возможности, и вы боитесь не взять из этого максимум. Придется учиться управлять собственным временем и не тратить его на ненужные дела и ненужных людей.

Проблемы решайте по мере их поступления. За помощью обращайтесь к своему партнеру. Меньше слушайте советы посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, так как вы можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 2 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Близнецов

Начало недели для Близнецов будет веселым и радостным. Встречи со старыми знакомыми поднимут настроение на месяц вперед. Во второй половине недели вас с головой поглотит работа, вам удастся завязать новые деловые связи и заключить выгодные договоры. Студентам пора задуматься об обучении, но и об отдыхе забывать не стоит.

Близнецы редко бывают романтичными, но на этой неделе все изменится. Не сдерживайте себя и проявляйте свои чувства в романтических прогулках, ужинах на двоих или подарках.

Эта неделя неблагоприятна для выяснений отношений с начальством. Даже если вас сейчас что-то не устраивает, оставьте этот разговор на лучшее время. Здоровье будет крепким, поэтому вы можете смело заниматься любыми видами спорта, даже экстремальными. Особое внимание обратите на бег, это именно то, что вам сейчас нужно.

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Благоприятный день: 30 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Рака

Ракам на этой неделе легких успехов ждать не придется, вам придется идти к вашей заветной цели с большим трудом. Первая половина недели – время для решительных действий, не медлите! Ваше трудолюбие и высокая ответственность принесут свои плоды уже в начале сентября.

У вас есть большая вероятность встретить новых интересных людей, поэтому вечером не сидите дома в одиночестве. Соглашайтесь на все приглашения, расслабьтесь и получайте удовольствие от общения!

Финансовые вопросы нужно решать в конце недели. Не берите кредиты и не одалживайте никому деньги, на этой неделе с вашими средствами нужно быть особенно осторожными. Походы в банк лучше отложить на другую неделю, потому что есть риск подписать невыгодный договор.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 2 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Льва

Начало недели для Львов будет тихим и спокойным, большую часть времени вы будете проводить в семейном кругу и вместе с друзьями. Конец недели будет более насыщенным. Вас ожидает путешествие и оживление на работе – повышение и улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься об изменениях в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Со спортом будьте осторожны, не выполняйте тяжелых упражнений и не поднимайте грузы. Лучше всего для вас – пешие прогулки, бег и упражнения на свежем воздухе.

Вторая половина недели благоприятна для финансовых планировок – подведите итог своих доходов и расходов. Спланируйте свой бюджет на ближайшее время и следуйте ему, это позволит существенно сэкономить и пополнить свои сбережения.

Выходные лучше посвятить только себе и забыть хоть немного о работе. Это благоприятное время для того, чтобы выбраться на природу в лес или на ближайший водоем.

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Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 30 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Девы

На этой неделе ожидайте плохую весть, но ее последствия очень быстро пройдут. Вторая половина недели принесет в вашу жизнь кардинальные перемены, не спорьте с судьбой и с благодарностью относитесь к любым изменениям. Все они будут иметь только положительные последствия.

Проанализируйте все свои ошибки за последнее время и избегайте их в будущем. Также время благоприятно для анализа не только своего поведения, но и своих расходов. Уже в ближайшее время вас ждут незапланированные траты, поэтому стоит позаботиться об экономии.

В отношениях с близкими вам людьми тоже не все гладко – ожидайте конфликтов и ссор. Сохраняйте спокойствие и не делайте поспешных выводов.

Также не стоит забывать о собственном здоровье. Стоит сходить на консультацию к врачу, если у вас есть хронические заболевания. В конце недели избегайте вредной пищи и алкоголя. Также на выходных ждите приезда гостей, они принесут вам много хлопот, так что будьте к этому готовы и терпеливы.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Весов

Для Весов начало недели будет сложным. Вам будет трудно сориентироваться в собственных делах и принимать решения, вам потребуется поддержка близких. Обращайтесь только к тем людям, в которых уверены на все 100%. В конце недели ждите серьезных сдвигов в ваших отношениях.

Период до 2 сентября благоприятен для крупных покупок – недвижимого и движимого имущества. Однако делайте их самостоятельно, любые расходы обсуждайте с вашим партнером или обратитесь за советом к родителям. Однако, стоит быть осторожными с финансами. Есть риск оформить невыгодный кредит или просто потерять большую сумму денег из-за мошенников.

Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и процедур, которые способны укрепить иммунитет. Иначе вы рискуете подхватить простуду и провести на больничном не меньше недели. Если у вас есть возможность, то стоит пойти в отпуск.

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Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов неделя будет очень насыщенной событиями. Больше доверяйте интуиции, особенно если решение будет даваться вам очень трудно. В то же время, меньше слушайте советы ваших близких, которые будут пытаться уберечь вас от рисков. Хоть у них и добрые намерения, они могут испортить ваш успех.

Отношения с близкими могут быть испорчены ревностью. К тому же, безосновательной. Недопонимания приведут к ссоре, возможно затяжной. Будьте к этому готовы и сделайте все, чтобы избежать наихудших последствий.

Ваша работоспособность будет низкой, вы будете скучать по лету и упущенным возможностям. Переводить обязанности на кого-то из коллег – не лучшая идея, потому что вы можете существенно испортить свою карьеру.

Среда – плохой день для подписания каких-либо документов, даже незначительных. Особенно, будьте внимательны к финансовым операциям. Даже таким мелким, как снятие наличных.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 28 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Стрельца

Стрельцов ожидает рабочая неделя! Вам придется работать так много, что иногда придется пожертвовать своим отдыхом и даже сном. Но не паникуйте, насыщенной будет только одна неделя, дальше нагрузка уменьшится. А вот ваша карьера пойдет в гору, в том числе, ожидайте финансового улучшения.

Также на этой неделе вы проявите большой интерес к творчеству. Обязательно на выходных посетите концерт или выставку, или займитесь своим старым хобби. Также не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вас мало видят дома, поэтому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию.

В конце недели вас ожидает мероприятие, где вы окажетесь в центре внимания и почувствуете свою уверенность. Положительные эмоции полностью перекроют всю вашу усталость и упадок сил.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 1 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Козерога

Неделя с 27 августа по 2 сентября для Козерогов – это период, когда вы будете наводить порядок во всех сферах своей жизни. Личная жизнь ваша улучшится и выйдет на новый уровень. В конце недели вас ожидает романтическое свидание, которое изменит всю вашу жизнь.

Вы с головой погрузитесь в изучение чего-то нового, и это заставит вас задуматься о смене профессии. Не останавливайтесь на достигнутом и уже через совсем короткий период времени вы сможете увидеть результат. Своими планами делитесь только с близкими и с теми людьми, которые смогут разделить ваш восторг и поддержать.

Конец лета для Козерогов принесет массу положительных эмоций и изменений. Сейчас ваша главная задача – с благодарностью принимать все, что уготовила судьба. Не отказывайтесь от выгодных предложений и помощи. Ваша жизнь налаживается, главное, не испортите этот процесс чрезмерной самокритикой.

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Благоприятный день: 2 сентября

Неблагоприятный день: 28 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Водолея

Водолеям нужно быть готовыми к неделе, которая принесет массу приятных и новых впечатлений. Ваша работа приносит вам много удовольствия, поэтому вкладывайте в нее максимум своих усилий. Начальство не обойдет ваши старания стороной, и уже совсем скоро вас ожидает финансовое вознаграждение.

Вы заняты только приятными мыслями и воспоминаниями о свидании или встрече. Вы планируете продолжение отношений и очень инициативны в этом плане. Вторая половина недели благоприятна именно для романтических поступков!

На выходных – самое время воплотить в жизнь свои планы, которые давно зреют в вашей голове. Этот период благоприятен для похода в спортзал и любых физических нагрузок. Больше времени проводите на свежем воздухе и начните следить за питанием. С таким режимом уже через несколько недель вы увидите ощутимый результат и будете собой довольны.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 2 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 27 августа – 2 сентября 2018 для Рыб

Рыбам будет казаться, что мир сговорился против них. Однако уже со среды все наладиться и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с трезвым умом.

Среда хороший день для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в четверг, и в этот же день следует делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

Выходные вы проведете на отдыхе, лучше выбрать для этого водоем или бассейн. Вам нужен этот отдых, если не хотите срываться на близких людей и коллег. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью и занятиям спортом.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 30 августа