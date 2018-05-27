Конец мая и начало июня – достаточно сложный период для всех знаков Зодиака. Ведь возможны изменения как на работе, так и в личной жизни. Гороскоп на неделю 28 мая – 3 июня 2018 разнится своими прогнозами для различных знаков Зодиака, но всем на этой неделе стоит больше времени уделять семье и общению с руководством.

Начало лета несет очень разные прогнозы для каждого знака Зодиака. Для некоторых эта неделя может принести существенные сдвиги в карьере, а вот для некоторых это может обернуться увольнением. Читайте гороскоп на неделю 28 мая – 3 июня 2018 для всех знаков Зодиака – далее в материале.

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Гороскоп на неделю 28 мая – 3 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя очень благоприятна для работы по дому или на даче. Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. К тому же, если вы будете работать вместе с семьей или любимым человеком, это поможет вам укрепить ваши отношения.

А вот в конце недели могут возникнуть осложнения в поездках: например, сломается транспортное средство. Если у вас есть своя машина, на этой неделе может понадобиться ее ремонт. Если у вас есть возможность отложить поездку, то лучше так и сделать.

Если же вы заждались перемен в личной жизни, то есть большая вероятность, что они произойдут именно в начале июня. Однако на работе стоит быть очень внимательным, ведь вас могут ждать неприятные изменения именно из-за вашей рассеянности. Поэтому старательно выполняйте свои задачи и поддерживайте дружеские отношения с коллегами.

Конец лета очень благоприятное время для вас, чтобы начать заниматься своей фигурой. Поэтому пересмотрите свое питание и добавьте в режим дня физические нагрузки. Результаты не заставят себя долго ждать.

Благоприятный день: 29 мая

Неблагоприятный день: 2 июня

Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе вам придется очень много общаться. Не исключено, что вы возобновите отношения со старым другом или знакомым. К тому же новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Выходные лучше проведите в компании с близкими или второй половинкой. Устройте романтический ужин и попробуйте обсудить все проблемы и конфликты, которые накопились за последнее время. Это поможет вам сохранить гармонию и доверие между вами.

В конце недели вы можете испытывать сильную агрессию или злость, эти чувства лучше контролировать, ведь можете испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

Вероятны перемены в карьере, старайтесь не осложнять отношений с руководством и избегать сплетен на работе. Ведь это может даже привести к увольнению.

Благоприятный день: 31 мая

Неблагоприятный день: 3 июня

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя будет очень насыщена различными событиями, которые будут требовать от вас высокой концентрации. Что на работе, что дома не отвлекайтесь на мелкие дела, а решайте только действительно важные. Будьте максимально внимательны к своим делам, ведь любая ошибка может иметь крайне негативные последствия для вас.

В конце недели посвятите хотя бы один день творчеству. Если вы имеете хобби, то посвятите целый день именно ему. Это поможет вам отвлечься от проблем и расставить приоритеты.

Начало июня очень благоприятно для тех представителей знака Зодиака, кто активно ищет работу. Вероятно, вас пригласят на несколько собеседований и вы будете иметь большой успех. Отнеситесь максимально ответственно к каждой беседе с руководителями и держите свои эмоции под контролем. Ведь излишняя заносчивость или высокомерие могут сыграть с вами злую шутку.

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Благоприятный день: 28 мая

Неблагоприятный день: 1 июня

Рак (22 июня – 22 июля)

В начале недели вас ожидает поездка, которая принесет много новых знакомых. Будьте внимательны с транспортом, если есть возможность не брать собственный автомобиль – выберите лучше автобус или же поезд. Ведь не исключены поломки вашего транспорта, которые повлекут за собой существенные финансовые затраты.

В конце недели будьте внимательны к количеству алкоголя, ведь это может негативно отразиться на общении с вашими близкими. Поэтому контролируйте каждое свое слово и не обещайте того, что не сможете выполнить.

На работе опасайтесь сплетен, которые могут касаться ваших коллег или руководства. В финансовом плане – вас ожидают приятные новости. Не исключено, что появится новый источник заработка или же вам повысят заработную плату.

В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям и переходите рамки в общении, ведь это может существенно испортить вам имидж.

Благоприятный день: 28 мая

Неблагоприятный день: 29 мая

Лев (23 июля – 23 августа)

Старайтесь избегать шумных компаний и проведите время наедине с собой. Вам критически необходимы покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигать в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

В личной жизни вам нужно быть более настойчивым. Если у вас есть вторая половинка – уделяйте ей больше времени и попробуйте откровенно поговорить о ваших перспективах. Только так вы сможете достичь компромисса и понять, есть ли у вас будущее вместе. Но при том берегите отношения от вмешательства посторонних людей, а особенно родственников.

На работе у вас тоже не очень простой период. Вам придется много работать, не исключено, что один из выходных вы проведете именно на работе. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Благоприятный день: 1 июня

Неблагоприятный день: 28 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)

На работе вам придется активно бороться за место под солнцем. Будьте максимально внимательны к выполнению рабочих обязанностей, а также в общении с коллегами. Держитесь в стороне от сплетен и любых коалиций на работе, ведь это может напрямую негативно повлиять на вас.

Семейным парам, особенно молодым, необходимо пересмотреть свои отношения, чтобы обновить чувства. Выходные проведите наедине и избегайте шумных мест и шумных компаний. Вам как никогда нужно сосредоточиться только на ваших чувствах и вашем будущем.

Будьте осторожны с финансами. Вам захочется приобрести что-то дорогое и габаритное, но сначала хорошо взвесьте все "за" и "против", ведь вы можете только выбросить деньги на ветер. Не стоит брать кредиты или просто занимать деньги в конце недели, поскольку это может негативно отразиться на вашем финансовом положении в ближайшее время.

Благоприятный день: 2 июня

Неблагоприятный день: 30 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя для вас будет особенно выдающейся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце недели сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому. Если же вы только подумываете о переменах, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе силы и вам обязательно все удастся.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Выберите новое место и смело отправляйтесь в путешествие! Лучше выбраться вместе с коллегами по работе, это поможет вам наладить деловые контакты, которые обязательно помогут вам в будущем.

В финансовом плане будьте очень внимательны. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то похитить. Поэтому, выходя в людное место – внимательно следите за всеми своими вещами и лучше не носите с собой большие суммы денег.

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Благоприятный день: 29 мая

Неблагоприятный день: 1 июня

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Начало недели благоприятно для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Поэтому это выгодное время для любых инвестиций. В будущем вы обязательно получите от них существенную прибыль. А вот от кредитов или займов – лучше отказаться. Также не берите взаймы деньги сами и не давайте в долг кому-то, ведь есть большая вероятность того, что вы эти деньги потеряете.

Будьте внимательны при работе на даче или при уборке дома. Есть большая вероятность получить бытовую травму, поэтому не делайте самостоятельно того, что вам не под силу или требует больших усилий.

Конец недели посвятите себе и своему здоровью. Если у вас есть хронические заболевания – то обследуйтесь в больнице или проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны к своему рациону. Особенно стоит уменьшить количество тяжелой пищи и алкоголя.

Благоприятный день: 31 мая

Неблагоприятный день: 2 июня

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Неделя будет очень спокойной на работе. Вы не будете сталкиваться с спорами и конфликтами. Уделите больше внимания общению с коллегами и налаживанию общения с руководством. Это может положительно сказаться на вашем имидже.

А вот в личной жизни все будет не так гладко. Вам придется искать общий язык, иногда это будет достаточно сложно. Так что старайтесь не обострять уже существующие конфликты и решать их максимально спокойно. Если есть возможность уехать вместе за город – обязательно ею воспользуйтесь.

Эта неделя также благоприятна для любых финансовых операций. Особенно это удачное время для оформления страховки или документов на право собственности. Если вы давно планировать оформить кредит, то лучше всего это делать в пятницу. Но будьте осторожны с теми, кто берет в долг деньги у вас. Не исключено, что таким займом вы можете испортить отношения с близким вам человеком.

Благоприятный день: 1 июня

Неблагоприятный день: 30 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)

Ваша личная жизнь существенно оживится. Вы и сами по себе будете более эмоциональными и романтичными этой неделе. Поэтому не бойтесь делать первый шаг или приглашать на свидание того, кто вам нравится.

У вас возникнет большой соблазн вернуть бывшего партнера или друга. Попробуйте максимально критически оценить эту ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Ведь неправильный выбор может привести к очень негативным последствиям в будущем.

Конец недели очень благоприятен для хобби, чтения или изучения чего-то нового. Также в субботу можно смело идти на шопинг или же пробовать эксперементировать с внешним видом. Единственное предостережение – представительницам этого знака не стоит существенно менять длину волос, если хочется чего – то нового- попробуйте изменить лишь цвет.

Благоприятный день: 2 июня

Неблагоприятный день: 3 июня

Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе вам удастся то, что раньше казалось просто невозможным. Отличное время для наведения порядка в доме, на работе и в мыслях. Проведите один день без шумных компаний и друзей и попробуйте сосредоточиться лишь на собственных потребностях. Решение, которое вы примете в такой обстановке – обязательно принесет положительные изменения в вашу жизнь.

В общении с любимым человеком будьте мягче, учитывайте его мнение, иначе ваши отношения неминуемо испортятся. Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Лишнее обсуждение вашей жизни может лишь углубить конфликты и обострить их.

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Конец недели посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически также.

Благоприятный день: 31 мая

Неблагоприятный день: 1 июня

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для вас особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется удачи в каком-то деле или же вы выиграете в лотерею. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж.

Переход с весны на лето – для вас это очень романтичный период, который нужно использовать по максимуму. Проводите больше времени с семьей или любимым человеком. При этом откажитесь от слишком активного отдыха вместе, а отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, когда вы будете много говорить наедине.

В финансовых делах вас также ожидает успех. Не исключено, что вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость в начале недели.

Благоприятный день: 30 мая

Неблагоприятный день: 2 июня