Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака подразумевает не лучший день для родившихся под знаками Дев, Козерогов и Стрельца. Представителям этих знаков может выпасть немало препятствий на пятницу, впрочем, вешать нос не стоит. Ведь светлая полоса не за горами. Читайте гороскоп на 10 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Удачное время для планирований и покупки билетов, можно смело отправляться в магазины или на рынки. Тем, кто ждет финансовых вливаний, вероятно, придется немного потерпеть неудобства. Впрочем уже скоро все наладится. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Овна

Остерегайтесь слишком привлекательных проектов и предложений. Все не так радужно, без труда успех невозможен.

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Для Овнов сейчас не самое удачное время, чтобы начинать новые дела и проекты. Лучше будут удаваться не законченные ранее задачи. При этом тем, кто сегодня отправляется в дальнюю дорогу, будет сопутствовать удача.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Тельца

Тельцам рекомендуют проявить мудрость при спорах с начальством. Сегодня упертая позиция принесет вам только огорчение и разочарование, а вот тактическое отступление добавит вам преимуществ в будущем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Близнецов

Нужно быть готовым к борьбе с соблазнами, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции в отношении окружающих людей.

Хорошо будет удаваться творческая работа и не хлопотные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Рака

День для Раков пройдет удачно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия – звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенному.

Рабочие дела будут удаваться без особых эксцессов, есть высокие шансы найти общий язык с нужными людьми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Льва

В этот день жизнь может затянуть Львов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте высокие мощности и беритесь за работу. Если не будете лениться вложенные усилия вернутся сторицей и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Девы

День будет благоприятным для тех, кто любит проводить время активно и отстаивать идеи добра. Не бойтесь просить о поддержке у других – вы скорее всего будете услышанными.

Все, начатое сегодня, имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Весов

Тельцам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

День будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и активного отдыха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что не удивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Стрельца

Интуиция сегодня поможет Стрельцам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Козерога

Благоприятный день для любой умственной работы, а вот за тяжелые физические задачи стоит браться постепенно.

В делах можно полагаться на интуицию. К начальству с просьбами сегодня желательно не подходить, избегать стоит любых властных структур. В целом же дню будет присуща излишняя эмоциональность, есть высокие шансы сделать необдуманный импульсивный шаг.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Водолея

Несмотря на возможную нестабильность в финансовой сфере, Водолеям стоит упорно работать. Результат может превзойти все ожидания, особенно, если вы самоотверженно будете относиться к своему делу.

Старайтесь полагаться на свои силы, а не на коллег. Так вы сможете трезво оценивать положение дел и не не будете зависеть от чужой невнимательности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 августа 2018 для Рыб

У Рыб есть высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы.

Вероятно, что в течение дня будут донимать мелкие хлопоты – при возникновении трудностей не идите на конфликт, а отдавайте предпочтение конструктивным разговорам.