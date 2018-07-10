Гороскоп на сегодня, 10 июля 2018 года, предусматривает день прежде всего удачный для умственного труда. Тем, кто задумал поработать руками, стоит ответственно отнестись к своему здоровья. Читайте гороскоп на 10 июля 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют избегать чрезмерных истощений – физических и моральных. Также остро будут проходжить и ссоры, поэтому, если не хотите эпических выяснений отношений – проявляйте сдержанность. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Избегайте нереалистичных проектов, поскольку они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятные просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанс влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливыми и сохраняйте спокойствие.

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, но легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы решить дела, требующие от вас особой бдительности и сил. Впрочем начинать новые проекты не стоит.

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Также семейным Тельцам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендуется проявить терпимость и сердечность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День лучше всего подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они краткосрочные. От дел в которых вы не уверены держитесь подальше.

Это подходящее время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказано переедание, спиртное и громкие гулянки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня гороскоп предсказывает Ракам особую чуткость к важной для них информации. Вероятно, получение знаков. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить для реальной работы, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, требующие командной работы. Впрочем общения со старшими людьми может протекать довольно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, захланность или жадность приведут к плохим последствиям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

У вас накопилось много дел, требующих немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Характер этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

На материальное обогащение сегодня Весам рассчитывать не стоит. А вот хорошая новость из ниоткуда к вам таки прилететь может.

Хорошо будут идти амурные дела. Вечером астрологи рекомендуют Девам отправиться на прогулку, особенно тем, у кого нет пары.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Скорпионам-водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – переходить дорогу где попало не стоит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Интуиция сегодня из вами юудет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то подталкивать к серьезнымглупостям. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на ум и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, в работе или в личной жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня стоит помнить, что жизнь – это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в этот день поколеблет привычную вам рутину – не паникуйте, но и не суетитесь, а лучше подумайте как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов на новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, астрологи рекомендуют, не переутомляться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Астрологи рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам этот день желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – для отдыха ли или по работе, а то и просто на дачу. Звезды предвещают время, удачное для поездок.