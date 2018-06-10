Гороскоп на сегодня, 10 июня 2018 года, предусматривает день с возможными осложнениями для Овнов и Львов, а вот Девам наоборот может повезти. Всего сегодня ход дел прежде всего будет зависеть от внутреннего настроя. Читайте гороскоп на 10 июня 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день важно придерживаться золотой середины, особенно в эмоциональном плане. Нестабильность эмоций и резкие перепады настроения будут встречаться часто и могут становиться причиной конфликтов, в то же время так же часто будут встречаться и положительные сцены – главное находить баланс и выбирать то, что больше по душе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня рекомендуется побольше времени посвятить семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить за покупками или устроить пикник на свежем воздухе.

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только выбьете себя и других с колеи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Можете провести немного времени со спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня стоит во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за состоянием дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их захватит. Смело ныряйте в новую книгу или фильм с головой – удовольствие получите непременно! То же самое касается и любовных дел и творчества.

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Не слишком удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, могут сопровождать мелкие хлопоты. В вечер желательно остаться дома – могут наведаться долгожданные гости.

Лев (23 июля – 23 августа)

С Львами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем нибудь вкусным, но при условии, что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая еда, мясо.

Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама. От гуляний стоит отказаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Преимущественно скромные Весы, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы уйти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется –пережить день будет легче. Те Скорпионы, которые всеми силами не увидят необходимости в изменениях, и будут стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Сделайте небольшой перерыв и просто отдохните, в романтические отношения ввязываться в этот день астрологи не рекомендуют.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День благоприятен для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести интересное новое знакомство и подружиться с человеком из-за границы в Интернете.

Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. В конце концов помните, что отрицательные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Открытость, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с родными. Если работы на прошлой неделе было много – позвольте себе сегодня по-настоящему отдохнуть.

Вероятно, что Козерогов захватит романтическое настроение, которое не позволит утонуть в рутину.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Судьба сегодня приготовила для вас урок. Впрочем, иметь он будет скорее положительную окраску. Так что спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Для Водолеев в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы давно не видели.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить человека, который в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций – они могут негативно ударить по вас самих.