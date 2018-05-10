Гороскоп на сегодня, 10 мая 2018 года для всех знаков зодиака прогнозирует довольно пассивное настроение. Удача улыбнется Львам и Козерогам, а вот Тельцам стоит быть более бдительными, чем обычно. Читайте гороскоп на 10 мая 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют сегодня провести водные процедуры – посетите баню, бассейн или просто понежьтесь в ванне. Отдых на природе вблизи водоема с неторопливыми разговорами и без алкоголя также пойдет на пользу.

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Гороскоп на 10 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

День плох для служебных командировок и начала новых проектов, а вот с финансами хлопот не возникнет. На работе возможна приятная весть – вполне возможно, что будет касаться она увеличение ваших доходов.

У одиноких Овнов высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. На алкоголь астрологи налегать не рекомендуют.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам этот день рекомендуется провести в покое и при возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных спустя рукава.

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезд из дома в тихую местность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, требующие командной работы. Впрочем общение со старшими людьми может протекать довольно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, захланность или жадность приведут к плохим последствиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Астрологи рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Да, вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам сегодня стоит ожидать успеха в делах – у вас выйдет точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сегодня стоит во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за состоянием дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Для весов 10 мая будет удачным, чтобы вести деловые отношения и браться за монотонную работу. Вероятно, вы наконец увидите результат работы, над которой работаете уже не первый день.

Также астрологи рекомендуют весам зря не отчаиваться и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет гораздо лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше идти протоптанными путями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День удачный день для посещения госучреждения. Скорее всего, выйдете из них вы довольным, ведь все ваши просьбы будут учтены, при этом специалисты будут с вами вежливыми и предоставят действительно полезные консультации.

Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими несущественными они были.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их захватит. Смело ныряйте в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и любовных дел и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопровождать удача. К козерогам, которые вечером 10 мая, останутся дома могут наведаться долгожданные гости.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня будет хорошо даваться самообразование и занятия, направленные на расширение кругозора. Проведите вечер за просмотром качественного документального фильма или познавательной книги, а то и возьмитесь за онлайн-обучение..

На людях старайтесь быть тихоней и не привлекать излишнего внимания, особенно, если вы не уверены в своей правоте на все сто.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня хорошо получаться сосредотачиваться на духовных вопросах. Рекомендуется хорошо выспаться, больше отдыхать и никуда не спешить. В противном случае есть шансы чувствовать себя вялым и истощенным.

Спокойствие и уединение – это то на что сегодня астрологи рекомендуют Рыбам потратить свое свободное время. Впрочем, при хорошем настроении можно и отправиться на гулянку и заняться интересными делами в компании хороших друзей.