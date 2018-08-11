Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака предусматривает особый день для рожденных под знаками Тельца, Льва и Рака. Впрочем решать в какую сторону повернет судьба представителям этих знаков удаться самостоятельно. Читайте гороскоп на 11 августа 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День желательно провести в беседах, играх. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. Сегодня астрологи рекомендуют давать милостыню, делать подарки. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Овна

Астрологи не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению, освобождаться от ненужного и наводить порядок в мыслях. День удачно подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Тельца

Астрологи рекомендуют провести этот день легко, уделить достаточно времени реальному общению и книгам. Сегодня желательно навестить или позвонить родственникам, друзьям. Благоприятное время для гуляний, однако излишне на алкоголь налегать не стоит.

Благоприятное время и для наведения порядка в доме. Можно начинать ремонт или браться за генеральную уборку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Близнецов

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

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День будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Однако начало реализации задуманного стоит отложить на несколько дней. Сегодня же лучше заняться саморазвитием.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Рака

Ракам сегодня удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

В целом день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Льва

Львам сегодня астрологи рекомендуют отдаться миролюбивому и доброжелательному настроению. Это поможет гармонии и справедливости наполнить вашу жизнь.

День благоприятен для творчества, приобретения цветов, созерцания природы и неторопливых разговоров.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Девы

Тем, кто чувствует себя некомфортно, рекомендуют оглянуться и задуматься, что нужно изменить для улучшения ситуации.

Стоит решить и хвосты с вопросами финансового характера – запланировать себе позакрывать старые карты в банке, погасить кредиты и долги.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Весов

Весам стоит проявлять незаурядную выдержку в общении. Вокруг вас просто таки будут бурлить сплетни, слушать которые будет не слишком приятно. Вероятно, что услышите и плохие слова о себе – не берите их близко к душе.

Избегайте общения с людьми, которые вам не нравятся или вызывают у вас негативные эмоции.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют в этот день задумать небольшое путешествие. На тех, кто решил отправиться в дальний путь, ждет удача. Благоприятное время для флирта и любовных дел.

Удачно пройдут занятия спортом. Стоит найти немного времени на собственные хобби и отвлечься от будничных дел. Такая даже короткая смена деятельности положительно отразится на вашем эмоциональном состоянии.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Стрельца

Стрельцам сегодня присущи будут эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Старайтесь в моменты неуверенности не воспринимать важных решений и не браться за ответственную работу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Козерога

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулки на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил гарантирован.

Также хорошо будут даваться дела, связанные с обучением и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и познание, будет даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Водолея

Начните день с чтения – 15-20 минут за полезной книгой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день Водолеев ждет приятное известие, которое может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2018 для Рыб

День благоприятен для общения с детьми и родителями – отправляйтесь с ними на прогулку или возьмитесь за приготовление вкусной еды, просмотр интересного фильма.

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.