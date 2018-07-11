Гороскоп на сегодня, 11 июля июня 2018 года, предусматривает удачный день для тех, кто занимается физическим трудом. Стоит быть осмотрительным с финансами, особенно некоторым знакам. Читайте гороскоп на 11 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют не браться за сомнительные проекты. Успех маловероятен. Можно больше потерять, чем заработать. Стоит быть экономным, но не скупым – мера очень важна в вопросе денег. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Тельцам-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы бросаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое есть сейчас, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом.

По дому желательно занимайтесь несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют сегодня вести дела, которые касаются недвижимости.

Рак (22 июня – 22 июля)

В этот день следует максимально отказаться от излишней эмоциональности и яркого наряда. Желательно не флиртовать, не паниковать, не нести чушь и полностью отказаться от обмана. Разоблачение небылиц ухудшит ваше положение, а это вам сейчас совсем не нужно. В мелких делах вас будет сопровождать удача.

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В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Максимально удачным этот день для Весов сделает утренняя медитация – провести, которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5-10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.

В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер астрологи рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированы гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Благоприятный день для Скорпионов, которые находятся в поиске работы. Сразу несколько работодателей рассматривают вашу кандидатуру и вполне возможно, что благодаря профессиональному подходу к делам в конечном итоге отдадут предпочтение вашей персоне.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Чтобы день был удачным, Козерогам после пробуждения стоит найти несколько минут на себя и в покое представить свой будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Также положительно на Козерогов в этот день повлияет пребывание на природе, забота о собственном теле. Дома лучше браться за мелкие работы – несрочные энергозатратные дела астрологи рекомендуют отложить на потом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь удержаться от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше придавит.

День не слишком благоприятен для пребывания среди толпы – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня будет легко "перегореть", а потому надо понять когда надвигается критический момент и отвлечься на что-то интересное и приятное. Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, понаблюдать за красотой Земли, животными или детьми.

Подумайте о волонтерстве – в нем вы можете найти успокоение.