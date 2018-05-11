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Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2018 года для всех знаков зодиака предполагает время, удачное для путешествий и сосредоточение на внутренней жизни. Удача в этот день улыбнется Близнецам, Девам и Весам, а вот Скорпионам стоит быть более осторожными, чем обычно. Читайте гороскоп на 11 мая 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день астрологи не рекомендуют перегружать себя физической деятельностью и тяжелой пищей. Для ведения бизнес-дел день будет нейтральным, а вот тем, кто собрался в суд – может повезти.

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Гороскоп на 11 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня стоит помнить, что жизнь – это изменения и от них не убежать. Если что-нибудь в этот день нарушит привычную вам рутину – не паникуйте и не суетитесь, а лучше подумайте как вы можете адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов в новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, астрологи рекомендуют не переутомляться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам этот день желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – то ради отдыха, по работе, а то и просто на дачу. Звезды предвещают время, удачное для поездок.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Максимально удачным этот день для Близнецов сделает утренняя медитация – провести, которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5 – 10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.

В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер астрологи рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированные гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки сегодня получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию самого себя и улучшения своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие.

Лев (23 июля – 23 августа)

День не слишком благоприятен для Львов, которые занимаются недвижимостью – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит, а по возможности желательно перенести их до понедельника.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этот день не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, что в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, легкий спорт, медитация.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Внимательно присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру, ведь вас могут ожидать важные знаки. Если внимательно прислушиваетесь к собственному внутреннему голосу – то сможете удачно их истолковать. Главное не впадайте в крайность, ища знаки сверху, а спокойно приступайте к выполнению плана на день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Денежные дела Скорпионам с 11 мая стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем.

Возможны приступы лени и апатии, преодолеть которые стоит прогулкой на природе или легкими занятиями спортом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам, которым в этот день хочется интимной близости стоит взяться за исполнение этого желания. Интим в этот день наполнит силами и подарит удовольствие, которое впрочем может иметь кратковременный эффект.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День не благоприятен для серьезных дел по дому – задуманный ремонт лучше перенести, а то придется переделывать. А вот по мелочи, вроде, наведения порядка в шкафчиках можно браться смело.

Стоит быть осторожным с тяжелой пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салату или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не самым лучшим настроением.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Тщательно контролируйте свои нападения уязвимости – ссоры дома вам ни к чему. В деловых делах стоит действовать с осторожностью и тактом – избыточное давление и упорство могут иметь негативные последствия.

Романтические свидания сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов, впрочем неразговорчивым Водолеям лучше перенести амурные дела на другой день. Высокие шансы, что вы будете молчать весь вечер.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Большие проекты Рыбам лучше сегодня не начинать – есть больше шансов испытать эмоциональный срыв, чем положительный результат. Лучше доделывайте старые "хвосты" и дела, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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