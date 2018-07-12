Гороскоп на сегодня, 12 июля июня 2018 года, предусматривает удачный день для учебы, торговли. Стоит быть осторожным со здоровьем, особенно тем, кто не слишком следит за своим рационом. Читайте гороскоп на 12 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют не откладывать визит к врачу, если чувствуете проблемы со здоровьем. Тем, кто пренебрегает собственным здоровьем, может стать туго. Противопоказано самолечение – обращаться стоит к специалисту, причем предпочтение отдавать исключительно доказательной медицине. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные результаты принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Как бы вас не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим расточать свои старания не стоит.

Так же Овнам рекомендуют обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

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Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов 12 июля будет удачным, чтобы вести дела и браться за монотонную работу. Вероятно, вы наконец увидите результат работы, над которой работаете уже не первый день.

Также астрологи рекомендуют Близнецам зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Рак (22 июня – 22 июля)

День не слишком благоприятен для Раков, которые занимаются недвижимостью – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит.

На этот день не стоит планировать важные встречи и серьезную работу, но если же все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львы сегодня получат прекрасную возможность сделать уверенный шаг к пониманию самого себя и улучшению своей жизни. Помните, что без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам обрести внутреннее равновесие.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Лень и невнимательность со стороны Дев сегодня могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Девам астрологи советуют провести больше времени с близкими – отправиться с детьми на интересную прогулку или навестить родителей. Также больше времени уделите своему любимому человеку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам астрологи рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с восторгом и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Велики шансы, что ваш бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся решить "без жертв", однако о сдержанности забывать не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Будьте осмотрительны, полностью доверяйте партнеру, только если ваши отношения проверены годами.

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать доделать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Высоки шансы, что сегодня перед Стрельцами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Под угрозой могут оказаться и отношения с любимым человеком. Вероятны разговоры о расставании и хлопотное выяснение отношений. Для тех Стрельцов, у которых нет пары, сейчас не самое удачное время искать себе спутника или спутницу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня удастся поймать удачу за хвост. Успех будет чувствоваться везде, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

В целом день благоприятный как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Водолей (21 января – 20 февраля)

В этот день Водолеи могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Откровенность, присущая вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с коллегами. Если работы окажется слишком много и вам покажется, что вы его не осилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Рыбам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.