Гороскоп на сегодня, 12 мая 2018 года для всех знаков зодиака обещает сложный день с возможными ссорами. В этот день многих может преследовать не лучшее настроение, однако ближе к вечеру ситуация наладится. Читайте гороскоп на 12 мая 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют сегодня не заключать крупных договоров и не начинать новых дел. Также день неблагоприятен для начала ремонта, свиданий и лечение зубов. Сегодня главное взять под контроль свои эмоции – для тех, кому это удастся, день пройдет удачно.

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Гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь себя сдержать от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше придавит.

День не слишком благоприятен для пребывания среди толпы – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Лень и невнимательность со стороны Близнецов сегодня могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Близнецам астрологи советуют провести больше времени с близкими – отправиться с детьми на интересную прогулку или навестить родителей. Также больше времени уделите своему любимому человеку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Чтобы суббота стала удачной Ракам после пробуждения стоит найти несколько минут на себя и в покое представить свой будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Также положительно на Раков в этот день повлияет пребывание на природе, забота о собственном теле. Дома лучше браться за мелкие работы – не срочные энергозатратные дела астрологи рекомендуют отложить на потом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня львам астрологи рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с восторгом и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Большие шансы, что ваш бюджет придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся разрешить "без жертв", однако о сдержанности стоит не забывать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Высокие шансы, что сегодня перед Девами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Под угрозой могут оказаться и отношения с любимым человеком. Вероятные разговоры о расставании и хлопотное выяснение отношений. Для тех Дев, у которых нет пары, сейчас не самое удачное время искать себе спутника или спутницу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа будет идти как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу – можете смело идти в спортзал или отправляться на долгую прогулку.

В отношениях с противоположным полом Весов 12 мая сопровождать успех. Возможно новое интересное знакомство, которое закончится с выгодой для обеих сторон.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Начните день с чтения – 15 – 20 минут за полезной книжкой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь про здоровый образ жизни или мотивацию – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день на Скорпионов ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерйозное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Если идете на свидание и там летит все кувырком – не переживайте. Со временем будете еще сами смеяться с этой ситуации, а пока расслабтесь и наслаждайтесь моментом. Сегодня самое время примерить роль наблюдателя за собственной жизнью.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, работа в саду – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.

В этот день астрологи рекомендуют быть осторожным со своим здоровьем, избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня для Водолеев наступило идеальное время для наведения порядка – повымывайте окна, полки, хорошо проветрите помещение. Очищение пространства положительно повлияет на ваше самочувствие и позволит заодно навести порядок и в своей голове.

Также в этот день Водолеи имеют высокие шансы увидеть людей, встреча с которыми давно переносилась из самых разнообразных обстоятельств.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Рыб ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс хоть бы что, а это конечно может иметь е лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.