Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака предполагает легкий день для Весов и Водолеев, чего не скажешь о рожденных под знаком Дев. Чтобы день прошел удачно, последним придется приложить немало усилий. Читайте гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит начинать крупные проекты, а лучше заниматься уже знакомыми делами. Желательно избегать конфликтных ситуаций и дел, которые требуют настоящей бдительности. Не стоит пренебрегать знаками от своего тела, поэтому при обнаружении болячек стоит сразу же обратиться к врачу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Овна

День выдастся сложным и богатым событиями – как приятными, так и проблемными. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри близкого круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Тельца

Тем, у кого на работе будут возникать неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Негатив быстро развеется и важно не принимать его на себя.

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Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Близнецов

Займитесь своими отношениями и подумайте о людях, с которыми вы находитесь в тесном контакте. Сегодня Близнецам будет свойственно объективно относиться к людям, поэтому высокие шансы разобраться с кем дальше продолжать дружить, а кого можно исключить из своего круга общения.

В романтических отношениях не лучшее время, чтобы прибегать к решительным действиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Рака

Ракам важно собраться с силами и шаг за шагом идти к собственной цели. Выполнять намеченное можете смело, сочетая холодный расчет и некоторую отстраненность к принятию решений.

Интриги, скандалы, сплетни, страхи – главные причины утечки вашей энергии, поэтому от них лучше держаться подальше.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Льва

Львам сегодня стоит проявить особую внимательность в вопросах финансов. Будет легко допустить сногсшибательную ошибку при покупке и опрометчиво потратить слишком много. Поэтому от походов в магазины сегодня откажитесь.

Не теряйте из поля зрения и собственный кошелек, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Девы

Девам сегодня вряд ли захочется тратить время на пустые разговоры. Вероятно, вы захотите просто посидеть в тишине и ни о чем не думать, чем втягиваться в беседы.

Постарайтесь понятно объяснить окружающим ситуацию, иначе есть шансы, что они воспримут вас как высокомерного персонажа. Впрочем, это прежде всего их проблемы, а не ваши.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Весов

Весам сегодня будет присуще большое преувеличение. Постарайтесь не раздувать из мухи слона. Многим представителям знака будет казаться, будто все настроены против них. Однако это далеко не всегда будет правдой.

В целом эмоциональный фон будет нестабильным, возможны беспричинные тревоги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов сегодня будет удачное время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет свойственно изрядное красноречие – главное помните, что ничего стесняться, когда уже взялись за дело.

Постарайтесь не отвлекаться на соблазны, и судьба даст вам реальный шанс приблизиться к цели. Здесь уже только от вас зависит – воспользоваться им или нет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Стрельца

Астрологи рекомендуют в этот день найти занятие, на которое удастся направить всю полноту энергии. В противном случае рискуете попасть в не слишком приятную ситуацию. Важно не сомневаться в своих силах и уверенно выполнять задуманное.

В щекотливых ситуациях будьте дипломатичными. Мысль, что вы всегда правы, может быть губительной для вас. Помните, что у каждого своя правда и то, что другие не соответствуют вашим ожиданиям, является прежде всего вашей проблемой, а не их.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Козерога

Постарайтесь не терять поток энергии, который будет присущ сегодня Козерогам. Все силы астрологи рекомендуют направить на выполнение самых важных дел. Советуют при этом не терять самоконтроль – перед принятием важных решений, дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Водолея

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не придираться к избраннику, а взамен постараться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Будьте осторожны на улице! Есть шанс, что вас захотят использовать мошенники. Дважды думайте, перед тем как соглашаться на смутные предложения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2018 для Рыб

Рыбам может представиться случай увидеть результаты вашего труда, вероятно, сделанного довольно давно и уже благополучно забытого вами. Возможно получение средств, которых не ждали, или известий издалека.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.