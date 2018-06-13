Гороскоп на сегодня, 13 июня 2018 года, предусматривает благоприятный день для родившихся под знаками Стрельца и Тельца. В целом же день потребует особой сдержанности – конфликты начатые сегодня, могут затянуться на годы. Читайте гороскоп на 13 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют быть осторожным к словам и действиям – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей. Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

День будет благоприятным для Овнов, которые занимаются бизнесом, торговлей. Звезды будут благоприятствовать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам-водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

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Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и своим делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня будет везти Близнецам, которые занимаются бухгалтерией, деловой работой. Спокойствие и собранность помогут избежать ошибок, однако это будет касаться только ответственных представителей этого знака.

Сейчас благоприятное время покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественного.

Рак (22 июня – 22 июля)

День плохой для тех, кто задумал любую фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое. Зато день даст двойную благодарность тем, кто задумал благое дело.

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сосредоточьтесь на профессиональных вопросах. Поговорите о своих планах на будущее, в том числе с надежными друзьями и союзниками. Идеи, к которым вы придете, будут иметь положительное влияние на ваши финансы.

Не игнорируйте своих обязанностей. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за поступки! Помните, что действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Астрологи рекомендуют уделить как можно больше времени нравственному очищению. Удачный период, чтобы объявить повет гордыни, высокомерия и иллюзиям. Сегодня желательно не заключать партнерских соглашений, не начинать новых отношений и не завязывать дружбу.

Благоприятный день для уединения, желательно не посещать людных мест.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Стоит внести изменения в распорядок своего дня и пересмотреть приоритеты, чтобы достичь большей производительности. Желательно взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами. Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечтаний и замыслов.

Хорошо получатся и творческая работа и не хлопотные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День будет горячим и насыщенным. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Посвятите немного времени семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы. Впрочем постарайтесь как можно четче сформулировать ваши ожидания.

Астрологи рекомендуют полностью отказаться от кредитов, займов или других необдуманных финансовых операций. Сейчас благоприятное время, чтобы начать жить по своим возможностям и перестать брать в долг. Если денег не хватает, то задумайтесь над поиском новой работы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Постарайтесь придерживаться более гибкого поведения в общении с любимым или любимой. Дайте второй половинке возможность проявить себя, не препятствуйте ее инициативе, научитесь больше доверять партнеру и соглашаться с тем, что он предлагает. Подобное поведение будет способствовать укреплению ваших отношений.

Стоит отказаться от двусмысленных слов и поведения. Есть высокие шансы, что вас поймут крайне неправильно. Возьмитесь лучше за налаживание быта, а не за привлечение внимания других.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Уделите больше внимания вашим семейным делам и общению с близкими. Также день обещает быть благоприятным в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Не игнорируйте своих обязанностей. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за поступки! Помните, что действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День будет относительно спокойным, так что не спешите в ваших делах и уделите больше времени планированию. Также избегайте дискуссий и разговоров на "острые" темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможным перепадам настроения стоит не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам нужно завершить дела, которые накопились за последнее время – особенно в рабочих вопросах. Ваша решительность сыграет вам на руку. Подходите к работе ответственно и отбросьте неоправданную жалость к себе. Наблюдать результат проделанной работы будет куда приятнее.

Старайтесь целенаправленно тратить силы. В этот день Рыбам будет характерна повышенная импульсивность, поспешность. Старайтесь быть внимательнее, чтобы не наделать ошибок.