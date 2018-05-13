Гороскоп на сегодня, 13 мая 2018 года для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для общения и встреч. Удача улыбнется Овнам и Тельцам – их сегодня не покинут удача и хорошее настроение. Читайте гороскоп на 13 мая 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

В этот день высока вероятность получить шанс посмотреть на старые проблемы под новым углом, пересмотреть свое отношение к ним. Астрологи рекомендуют сегодня побольше находиться возле воды – она будет иметь особую силу и зарядит также необходимой жизненной энергией.

Читайте также: Гороскоп на неделю 7 – 13 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если вы хотите достичь чего-нибудь нового в жизни, того, чего у вас еще не было, вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Потому внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам рекомендуют посвятить этот день духовным поискам и самообразованию. Интуиция сегодня будет хорошо работать на вас, и вы сможете удачно ее использовать. Возможно удастся найти выход из безнадежной ситуации.

По возможности встретьтесь с людьми, которые для вас являются наставниками. Искренний разговор с ними может принести добротные плоды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил гарантирован.

Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, так как любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Чрезмерная осторожность может быть мощным тормозом на пути к реализации ваших замыслов. Хорошо подумайте, не маскируете ли вы под "тщательным продумыванием ситуации" обычный страх.

Сегодня удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит вас к вашей мечте.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, постарайтесь развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книжку. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День благоприятен для общения с детьми и родителями – отправляйтесь с ними на прогулку или возьмитесь за приготовление вкусной пищи, просмотр интересного фильма.

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида воздастся с удвоенной силой, а поэтому постарайтесь не застревать на негативных мыслях и эмоциях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День Весам рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией душу, медитации, посещения храма. Общение сегодня будет протекать в конструктивном русле, хотя и будут бурлить эмоции.

Вероятно, сегодня вам будет легче, чем обычно, найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, так как он выпадает не так уж часто.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Быть уверенным в себе можно лишь при условии, что вы знаете к чему идете и ради чего живете. Нерешительность порождает страх и не позволяет двигаться в правильном направлении. Колебания часто являются причиной того, что мы не можем двигаться вперед, а остаемся на посредственном уровне. Именно сегодня удачное время, чтобы заняться самоанализом и выяснить, что же является главным в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День идеально подходит для расслабления и размышлений об истинных ценностях. Найдите время для близких и родных – устройте пикник на природе или просто позвоните самым дорогим, если они не рядом.

Также благоприятно сегодня браться за обучение, самосовершенствование, легкие физические упражнения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Смело беритесь за реализацию задуманного на сегодня – удача на вашей стороне. Конечно, не забывайте о легкой осторожности, внимательности и не чрезмерно серьезном отношении ко всему.

Рекомендовано отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а поэтому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Вероятно, вам захочется завести долгую беседу с близким человеком и поговорить о вечном. Не сдерживайте себя в этом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Этот день для Рыб будет благоприятным для романтических свиданий – отличное настроение гарантировано. Также имеют шансы хорошо закончиться важные встречи и с семьей, и с партнерами по работе или бизнесу.