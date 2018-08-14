Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаками Овна и Рыб, а вот Стрельцам, Козерогам и Водолеям придется тщательно относиться к своим решениям, если они не хотят попасть в беду. Читайте гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

День выдастся неоднозначным, ведь некоторым будет просто таки везти на каждом шагу, а остальным придется изрядно попотеть, чтобы отвадить неприятности. Впрочем в целом особых предостережений для этого дня нет, большинству стоит с осторожностью относиться к договоренностям, из-за их возможной неустойчивости. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Овна

Сегодня ваша проницательность подскажет, кому вы сможете открыть душу. Будьте внимательны и искренни и получите шанс завести замечательное новое знакомство, которое может иметь очень положительные результаты.

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На работе стоит проявлять особый профессионализм и не отвлекаться на второстепенные дела. Безответственное отношение к делам будет иметь печальные последствия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Тельца

Уверенным в себе Тельцам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, кто имеет репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность изрядно расшатает вас.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Близнецов

Вместо того, чтобы киснуть – беритесь за дела. Скорее всего их у вас накопилось много, а время для решения горы вопросов сейчас идеальное.

Сегодня следует быть снисходительнее в разговорах и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать себя более комфортно в общении.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Рака

В первой половине дня вам будет легко даваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Льва

Можно браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – эти дела сегодня будет сопровождать удача и они принесут положительные плоды.

Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Немного осторожности вам не помешает.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Девы

Помните, что дисциплина приносит пользу, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли вы в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Постарайтесь сегодня не переутомляться и хорошо отдохнуть после тяжелого дня. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Весов

Договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться шаткой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день – сейчас займитесь лучше текущими задачами.

В то же время, день удачен для покупок, переезда, обновлений и изменений. Можете смело браться за исследование нового.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня в голову могут прийти отличные идеи по обустройству помещения, работе или другим аспектам жизни. Есть шансы, что удастся составить план действий на следующий месяц, что существенно освежит вашу жизнь и придаст сил.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Стрельца

Стрельцам сегодня стоит отказаться от двусмысленных слов и поведения. Есть высокие шансы, что вас поймут крайне неправильно.Займитесь лучше налаживанием быта, а не привлечением внимания других.

На вторник стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленные в этот день обмды вернуться с удвоенной силой, а потому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Козерога

Вцелом в этот день Козероги будут очень хорошими и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить как можно лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Водолея

У Водолеев энергия сегодня просто таки бьёт ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина сегодня будет даваться легко.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 августа 2018 для Рыб

Рыбам сегодня не стоит о чем-либо и с кем либо договариваться. Если все же заключения договоренностей не избежать – постарайтесь взвешивать не только рациональные доводы, но и прислушиваться к своей интуиции.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.