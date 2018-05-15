Гороскоп на сегодня, 15 мая 2018 предусматривает благоприятное время для Овнов, Дев и Козерогов, зато Тельцам стоит проявить дополнительную осторожность. День будет полон незаурядной энергии и прежде всего он улыбнется волевым людям. Читайте гороскоп на 15 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день астрологи рекомендуют заниматься делами, которые касаются денег или недвижимости – есть высокие шансы получить желаемый доход и удачно решить вопрос с имуществом. В общем время благоприятно для проведения финансовых операций.

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Гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов сегодня будет подходящее время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день у вы будете красноречивыми – главное помните, что ничего стесняться, когда взялись за дело.

Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Телец (21 апреля – 20 мая)

День удачный для энергозатратной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Вам присуща удивительная работоспособность – усталость не будет ощущаться, даже если дел будет больше, чем обычно.

Близнецы (21 мая –21 июня)

Сегодня займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Также день хорошо подходит для физических нагрузок и тяжелого труда, потраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

Рак (22 июня – 22 июля)

В первой половине дня вам будет легко знакомиться с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

В споры сегодня ввязываться не стоит – только потратите драгоценную энергию, которую все же лучше использовать для самосовершенствования и решения текущих задач.

Лев (23 июля – 23 августа)

На тех, кто учится, сегодня ожидает удача – день очень удачен для усвоения новой информации. Этот момент могут использовать и те, кто уже давно надумував изучить что-нибудь. Можно воспользоваться онлайн курсами.

С деньгами стоит быть осторожным, чтобы впоследствии не унывать из-за расходов на не слишком нужные вам вещи.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев 15 мая окажется благоприятным периодом – если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Вероятно, у вас сегодня появятся удивительные, или же просто практичные, идеи, которые помогут вам стать ближе к заветной мечте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня к вам могут прийти идеи, воплощение которых потребует дополнительных ресурсов. Окружающие вам охотно помогут, но действительно важными делами лучше заниматься самостоятельно. Так вы сможете лучше сосредоточиться и не отвлекаться на разговоры.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Спокойствие и уверенность в себе сегодня помогут вам избегать споров и не вступать в конфликты. Критическим замечанием со стороны большого значения не предоставляйте и прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом.

Покупками лучше заниматься во второй половине дня. К этому времени вы сумеете лучше собраться с мыслями и соответственно избежать необдуманных трат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В делах вас сегодня ждет удача. Возможно, будет не просто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Если вас сегодня будет тянуть пообщаться – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать вам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов день будет благоприятным, особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск союзников и единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других собственными идеями.

Если получите поступления, на которое не ожидали – не спешите тратить деньги. Со временем они вам понадобятся на действительно важные дела.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Вам в этот день будет присущ особый шарм.

Ближе к вечеру может появиться непреодолимое желание провести время с комфортом. По возможности отправляйтесь в театр или кино, или полакомьтесь вкусным ужином.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня для Рыб будет идеальное время, чтобы начать борьбу с вредными привычками. Также день хорош для оздоровления – можно устроить голодание (если нет противопоказаний врача) или разгрузочный день.

Важные вопросы удастся обсудить в непринужденной обстановке, что изрядно добавит вам вдохновения.