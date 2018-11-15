Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для сглаживания острых углов. Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и сутки пройдут хорошо. Читайте гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день высокие шансы увидеть людей, встреча с которыми давно переносилась по самым разным обстоятельствам. Возможны приступы радикализма и нежелание идти на компромисс ни за что, а это, конечно, может иметь не лучшие последствия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Овна

На работе у Овнов сегодня все пойдет по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством пройдет в дружелюбном русле, если, конечно, с вашей стороны нет грешков за душой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Тельца

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, будь то ремонт или новые контракты, будет способствовать удача.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Близнецов

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности и сейчас она вам изрядно может пригодиться. В разговоре с собой вы можете понять истинные свои помыслы и желания и обрести такую желанную гармонию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Рака

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а поэтому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Льва

Львам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, "тяжелый" труд на работе – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Девы

Предсказуемость – это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Весов

Если идете на свидание и там летит все кувырком – не переживайте. Со временем будете еще сами смеяться над этой ситуацией, а пока расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Сегодня самое время примерить роль наблюдателя за собственной жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Скорпиона

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Стрельца

Сегодня Стрельцам может прийти в голову очень дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Козерога

Начните день с чтения. 15-20 минут полезной книги или добротной статьи станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Водолея

Водолеям сегодня будут присущи собранность и организованность – с ними любая работа будет идти как по маслу. Высокая активность пойдет на пользу – можете смело идти в спортзал или отправляться в долгую прогулку.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 ноября 2018 для Рыб

Этот день для Рыб будет благоприятным для романтических свиданий – отличное настроение гарантировано. Также имеют шансы хорошо закончиться важные встречи и с семьей, и с партнерами по работе или бизнесу.