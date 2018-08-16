Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака предполагает благоприятный в личном плане день для родившихся под знаками Девы и Скорпиона. Львам не стоит расслабляться во время операций с финансами, не лишним будет и элементарная осмотрительность в местах скопления людей. Читайте гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

В целом день будет удачным для налаживания вопросов здоровья, больших закупок, планировок. Удача супрводжуватиме тех, кто сегодня отправится в дорогу. Впрочем водителям не следует терять осмотрительность за рулем и категорически отказаться от поездок уставшим или не совсем трезвым. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Овна

Сегодня судьба может приготовить для Овнов небольшие испытания. Особенно, это касается тех, кто привык действовать по определенным правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня стоит найти время на маленькие приятности, как то прогулка или встреча с другом.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Тельца

Спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Тельцам сегодня будет по плечу с улыбкой на устах справиться с уроками, которые приготовила судьба, Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

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День также рекомендуется использовать для укрепления собственного здоровья. Благоприятное время, чтобы посещать врачей, косметологов, массаж.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Близнецов

Сегодня коллективная работа может принести Близнецам неожиданно хорошую прибыль. Впрочем при негативном стечении обстоятельств и невнимательности есть шансы нарваться на опасность.

Постарайтесь точно понимать ради чего вы работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо сравнивайте ваш опыт, умение и желание с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шагами можно реализовывать крупные проекты.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Рака

Умение Рака быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не медлите с помощью! Вы также получите от этого выгоду, как минимум ментальную.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Льва

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Діви

Сегодня задуманные Девами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Впрочем, решения могут даваться не так и легко.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Весов

Сегодня Весам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются важных дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Скорпиона

У Скорпионов день сегодня будет полон теплых и трепетных чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам сегодня может не слишком хотеть браться – что же поделаешь, день такой!

Ваши домочадцы нуждаются в вас и вашем внимании. Постарайтесь быстро завершить рабочие дела и выделите больше времени для активного участия в жизни своих близких людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Стрельца

У Стрельцов наступила замечательная пора для амурных знакомств – поклонники и поклонницы просто таки будут ходить за вами следом. Те, кто давно засиделся в одиночестве, могут попробовать с этого получить пользу. Есть шансы на успех!

Тем, у кого есть пара, желательно провести вечер с любимым человеком. Это положительно скажется на домашней атмосфере и отношениях.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Козерога

Этот день астрологи рекомендуют провести в движении – полезными будут физические нагрузки. По причине благоприятного периода можно браться за активную деятельность в любой сфере – главное не просиживать без дела.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Водолея

У Водолеев сегодня может обостриться абстрактное мышление, мысли, вероятнее всего, будут убегать от реальности, а потому сконцентрироваться иногда будет не просто. Однако у этого есть и свои плюсы – шансы придумать чудесную идею будут невероятно высокими. Главное не забудьте ее воплотить, чтобы мечты не оставались недосягаемыми.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 августа 2018 для Рыб

Сегодня Рыбам ни в коем случае нельзя поддаваться лени – останетесь без денег. Добросовестно выполняйте то, что нужно, и удача улыбнется вам.

Одинокие Рыбы имеют высокий шанс встретить человека, в которого удастся влюбиться и надолго. Высока вероятность найти хорошего партнера для семейной жизни.