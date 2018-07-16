Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018 года, предусматривает день удачный для переездов, смены вида деятельности. Многим будут характерны эмоциональные вспышки, из-за чего могут возникать конфликты – чтобы их избежать, оставайтесь сдержанными. Читайте гороскоп на 16 июля 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Переговоры и беседы с начальством будут складываться удачно. Впрочем важные решения будут даваться тяжело – при возможности принятие желательно отложить на более благоприятный период. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов наступило благоприятное время для перемен в совершенно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Удачными будут и переезды, поездки, изменение вида деятельности.

Вам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко буде удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Рекомендуется заняться решением проблем, накопившихся за неделю. Также неплохо будет взяться за составление планов на последующие дни. Вы можете взяться и за свой бюджет – возможно удастся найти дыры в нем. Это поможет наладить дела.

Вечер лучше провести подальше от собственного дома –отправляйтесь в гости или на прогулку. Несколько новых впечатлений вам не помешает.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Есть высокие шансы, что на работе случатся конфликтные ситуации. Старайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал. Это плохо отразится на текущей ситуации и подорвет доверие в коллективе.

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Сегодня не стоит брать деньги в долг и вести себя эгоистично. В личной жизни не теряйте бдительность и самоконтроль.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня хорошо будут удаваться решения вопросов с недвижимостью и государственными органами. Можно заниматься организаторской работой – в этой сфере трудностей возникать не должно.

По возможности стоит отправиться отдыхать на природу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечение. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее преодолеть.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дев сегодня могут подстерегать трудности в общении с родственниками, причем возникнуть они могут ни с того, ни с сего. Постарайтесь не вступать в громкие конфликты, а мирно загладить ситуацию. Возможно нужно будет просто промолчать и дать другим остыть.

Будьте внимательны к своему здоровью. Если вас что-нибудь беспокоит – займитесь лечением, но только под наблюдением врача!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весы имеют шансы найти новый источник дохода. Большие деньги могут прийти только при условии, если не ставить свои интересы превыше всего и не отмахиваться от работы.

Если вы работаете на сидячей работе – не забывайте делать перерывы, вставать, двигаться. В противном случае есть шансы приобрести проблемы со здоровьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионам рекомендуют заняться решением проблем, которые накопились за предыдущую неделю. Жизненной энергии у вас будет достаточно, чтобы справиться даже с самыми сложными задачами. Так смело беритесь за дело.

Стоит найти время и для отдыха, уделить немного внимания друзьям и семье.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов сегодня может случиться возможность покорить сердце того, кому вы давно симпатизируете. Не бойтесь быть отвергнутыми – это все же лучше, чем не попробовать вообще. Впрочем, вероятность, что все закончится провалом – не велика.

Главное не запирайте себя в четырех стенах. Вас ждут чудесные приключения и открытия – впрочем они не случатся, если вы целый день проведете дома.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для составления планов, доработок, решения сложных задач. Если запланировали провести деловую встречу – сделайте это лучше во второй половине дня. День будет благоприятным для путешествий, смены места жительства и радикальных действий.

Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев сейчас неплохое время для переезда, поездок, а может и изменения вида деятельности. Сейчас благоприятный период для того, чтобы взяться за свою физическую форму и здоровье – можно начинать новые тренировки и пересмотреть питание.

Если засиделись на одном месте и невыносимо ждете изменений – берите ситуацию в свои руки. Немного упорства, трудолюбия и успех вам гарантирован.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам может выпасть возможность применить организаторские способности. Вы справитесь с такой задачей без проблем и сможете хорошо развлечься и сделать счастливым не одного человека.

Ваши предложения скорее всего будут иметь поддержку и положительные отзывы. Постарайтесь излагать свои мысли четко и ясно, говорите аргументировано, и тогда вас обязательно поймут.