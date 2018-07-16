06:29
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 15°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
  • четверг
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

96 Читати новину українською
Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018 года, предусматривает день удачный для переездов, смены вида деятельности. Многим будут характерны эмоциональные вспышки, из-за чего могут возникать конфликты – чтобы их избежать, оставайтесь сдержанными. Читайте гороскоп на 16 июля 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Переговоры и беседы с начальством будут складываться удачно. Впрочем важные решения будут даваться тяжело – при возможности принятие желательно отложить на более благоприятный период. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов наступило благоприятное время для перемен в совершенно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Удачными будут и переезды, поездки, изменение вида деятельности.

Вам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко буде удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Рекомендуется заняться решением проблем, накопившихся за неделю. Также неплохо будет взяться за составление планов на последующие дни. Вы можете взяться и за свой бюджет – возможно удастся найти дыры в нем. Это поможет наладить дела.

Вечер лучше провести подальше от собственного дома  –отправляйтесь в гости или на прогулку. Несколько новых впечатлений вам не помешает.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Есть высокие шансы, что на работе случатся конфликтные ситуации. Старайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал. Это плохо отразится на текущей ситуации и подорвет доверие в коллективе.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам зодиака

Сегодня не стоит брать деньги в долг и вести себя эгоистично. В личной жизни не теряйте бдительность и самоконтроль.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня хорошо будут удаваться решения вопросов с недвижимостью и государственными органами. Можно заниматься организаторской работой – в этой сфере трудностей возникать не должно.

По возможности стоит отправиться отдыхать на природу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечение. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее преодолеть.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дев сегодня могут подстерегать трудности в общении с родственниками, причем возникнуть они могут ни с того, ни с сего. Постарайтесь не вступать в громкие конфликты, а мирно загладить ситуацию. Возможно нужно будет просто промолчать и дать другим остыть.

Будьте внимательны к своему здоровью. Если вас что-нибудь беспокоит – займитесь лечением, но только под наблюдением врача!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весы имеют шансы найти новый источник дохода. Большие деньги могут прийти только при условии, если не ставить свои интересы превыше всего и не отмахиваться от работы.

Если вы работаете на сидячей работе – не забывайте делать перерывы, вставать, двигаться. В противном случае есть шансы приобрести проблемы со здоровьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионам рекомендуют заняться решением проблем, которые накопились за предыдущую неделю. Жизненной энергии у вас будет достаточно, чтобы справиться даже с самыми сложными задачами. Так смело беритесь за дело.

Стоит найти время и для отдыха, уделить немного внимания друзьям и семье.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов сегодня может случиться возможность покорить сердце того, кому вы давно симпатизируете. Не бойтесь быть отвергнутыми –  это все же лучше, чем не попробовать вообще. Впрочем, вероятность, что все закончится провалом –  не велика.

Главное не запирайте себя в четырех стенах. Вас ждут чудесные приключения и открытия –  впрочем они не случатся, если вы целый день проведете дома.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для составления планов, доработок, решения сложных задач. Если запланировали провести деловую встречу – сделайте это лучше во второй половине дня. День будет благоприятным для путешествий, смены места жительства и радикальных действий.

Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев сейчас неплохое время для переезда, поездок, а может и изменения вида деятельности. Сейчас благоприятный период для того, чтобы взяться за свою физическую форму и здоровье – можно начинать новые тренировки и пересмотреть питание.

Если засиделись на одном месте и невыносимо ждете изменений – берите ситуацию в свои руки. Немного упорства, трудолюбия и успех вам гарантирован.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам может выпасть возможность применить организаторские способности. Вы справитесь с такой задачей без проблем и сможете хорошо развлечься и сделать счастливым не одного человека.

Ваши предложения скорее всего будут иметь поддержку и положительные отзывы. Постарайтесь излагать свои мысли четко и ясно, говорите аргументировано, и тогда вас обязательно поймут.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
15 июля, 22:09 Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
863
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 июля, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 963
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
15 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
481
Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
15 июля, 19:30 Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
241
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
15 июля, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 795
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Верховной Раде приняли закон о пропавших без вести
 12 июля , 12:01
Вдова Вороненкова рассказала об угрозах, которые поступают ей из России
 28 апреля , 17:22
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук