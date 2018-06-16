06:11
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
  • вторник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака

72 Читати новину українською
Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 16 июня 2018 года, предусматривает день, благоприятный для встреч и разговоров. Овнам, Скорпионам и Козерогам не помешает быть чуточку осмотрительнее, чем обычно. Зато Водолеев ожидают позитивные сюрпризы. Читайте гороскоп на 16 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют провести этот день легко, уделить достаточно времени реальному общению и книгам. Сегодня желательно навестить или позвонить родственникам, друзьям. Благоприятное время для гуляний, однако излишне на алкоголь налегать не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 11 – 17 июня 2018 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам астрологи рекомендуют за решение финансовых вопросов сегодня не браться. Высоки шансы, что финансовые дела принесут много хлопот. Единственное за что можно браться – небольшие покупки. Да и здесь лучше дважды подумать, прежде чем доставать кошелек.

Со здоровьем особых проблем возникать не должно, а потому строгих ограничений в еде себе ставить не нужно. На алкоголь желательно не налегать, особенно тем, кто сильно устал за предыдущую неделю.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит маскимально отключиться от работы и ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее озабоченных представителей знака.

Благоприятное время для вложения сил в отношения, романтические свидания.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам зодиака

Также настало благоприятное время, чтобы планировать путешествие или отдых. Есть шансы, что удастся забронировать билеты по очень выгодной цене.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам астрологи рекомендуют взяться за планирование жизни или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.

Благоприятное время и для наведения порядка в доме. Можно начинать ремонт или браться за генеральную уборку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

При выявлении существенных проблем ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Непременно сначала обратитесь к врачу.

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам стоит больше времени уделить общению – неторопливому, интересному и не обязательно полезному. Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Крайне необходимо провести несколько часов на свежем воздухе. Благоприятное время и для устройства небольших гуляний. Сочетание этих двух аспектов будет иметь приятный результат.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам этот день рекомендуется провести в покое и по возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных кое-как.

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихую обитель.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и своим делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Астрологи рекомендуют провести время в тишине и размышлениях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня Козерогам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам будет присуща незаурядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше шагать по протоптанным путям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то будет подсказывать правильное решение, то наговаривать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело: и в работе, и в личной жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 июня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 29
Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
15 июня, 22:20 Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
446
Как построить дороги и выиграть войну
15 июня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 892
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 июня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 484
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
15 июня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 199
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук