Гороскоп на сегодня, 16 июня 2018 года, предусматривает день, благоприятный для встреч и разговоров. Овнам, Скорпионам и Козерогам не помешает быть чуточку осмотрительнее, чем обычно. Зато Водолеев ожидают позитивные сюрпризы. Читайте гороскоп на 16 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют провести этот день легко, уделить достаточно времени реальному общению и книгам. Сегодня желательно навестить или позвонить родственникам, друзьям. Благоприятное время для гуляний, однако излишне на алкоголь налегать не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам астрологи рекомендуют за решение финансовых вопросов сегодня не браться. Высоки шансы, что финансовые дела принесут много хлопот. Единственное за что можно браться – небольшие покупки. Да и здесь лучше дважды подумать, прежде чем доставать кошелек.

Со здоровьем особых проблем возникать не должно, а потому строгих ограничений в еде себе ставить не нужно. На алкоголь желательно не налегать, особенно тем, кто сильно устал за предыдущую неделю.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит маскимально отключиться от работы и ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее озабоченных представителей знака.

Благоприятное время для вложения сил в отношения, романтические свидания.

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Также настало благоприятное время, чтобы планировать путешествие или отдых. Есть шансы, что удастся забронировать билеты по очень выгодной цене.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам астрологи рекомендуют взяться за планирование жизни или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.

Благоприятное время и для наведения порядка в доме. Можно начинать ремонт или браться за генеральную уборку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

При выявлении существенных проблем ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Непременно сначала обратитесь к врачу.

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам стоит больше времени уделить общению – неторопливому, интересному и не обязательно полезному. Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Крайне необходимо провести несколько часов на свежем воздухе. Благоприятное время и для устройства небольших гуляний. Сочетание этих двух аспектов будет иметь приятный результат.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам этот день рекомендуется провести в покое и по возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных кое-как.

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихую обитель.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и своим делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Астрологи рекомендуют провести время в тишине и размышлениях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня Козерогам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам будет присуща незаурядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше шагать по протоптанным путям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то будет подсказывать правильное решение, то наговаривать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело: и в работе, и в личной жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу.