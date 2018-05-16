19:01
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака

2488 Читати новину українською
Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 16 мая 2018 для рожденных под знаками Весов и Стрельца предусматривает успех в делах. В общем же день будет наполнен энергией, преимущественно направленной на позитив.

В этот день астрологи рекомендуют строить планы и приступать к новым проектам. Также день будет благоприятным для заключения договоров и союзов. Читайте гороскоп на каждый для всех знаков зодиака дальше в материале.

Читайте также: Гороскоп на неделю 14 – 20 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 мая, для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овнов в этот день может появиться желание переосмыслить нынешние взаимоотношения – как в личной жизни, так и в профессиональной. Правильные решения, принятые без спешки и лишней эмоциональности, дадут положительный результат.

Высокая вероятность новых знакомств. Возможно получение интересных предложений, на которые трудно будет не согласиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

У Тельцов в этот день возможен прилив энергии. Если не чувствуйте новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. Сегодня есть высокие шансы решить не только все запланированные на среду дела, но и немного разгрузить от работы вторую часть недели.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам взяться за наведение порядка в делах. Разберите проблемы и вопросы, требующие решения, составьте список и начинайте не спеша "закрывать хвосты".

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова к делам.

Рак (22 июня – 22 июля)

День для Раков будет благоприятным, чтобы закатив рукава браться за то, что принято называть серыми буднями. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что сегодня действительно стоит обратить внимание. Не откладывайте дел – прокрастинация может уничтожить ваши выходные.

Лев (23 июля – 23 августа)

В этот период Львам астрологи рекомендуют не потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Если сможете помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу всем.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день жизнь может затянуть Весов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте высокие мощности и беритесь за работу. Если устраните лень, вложенные усилия вернутся сторицей, и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сейчас у Скорпионов благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем. старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат.

Также возможен прилив вдохновения, особенно у Скорпионов, жизнь которых связана с творчеством.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День прежде всего будет благоприятным для Стрельцов, которые занимаются интеллектуальным трудом и финансами.

В этот день возможны серьезные переговоры. Постарайтесь сконцентрироваться и учесть все моменты и подводные камни. В общем же судьба будет на вашей стороне.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для осуществления финансовых операций, заключения соглашений и договоренностей. Также период благоприятен для учебы и творчества. По словам астрологов, любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня стоит с особой тщательностью укрощать злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в собственную жизнь.

Если не лениться, то удастся выполнить множество дел, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Постарайтесь громко не плакать о том, как вы хотите в отпуск. Так вы только еще ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас Рыбам лучше взяться за работу.

Вечер будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук