Гороскоп на сегодня, 16 мая 2018 для рожденных под знаками Весов и Стрельца предусматривает успех в делах. В общем же день будет наполнен энергией, преимущественно направленной на позитив.

В этот день астрологи рекомендуют строить планы и приступать к новым проектам. Также день будет благоприятным для заключения договоров и союзов. Читайте гороскоп на каждый для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 16 мая, для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овнов в этот день может появиться желание переосмыслить нынешние взаимоотношения – как в личной жизни, так и в профессиональной. Правильные решения, принятые без спешки и лишней эмоциональности, дадут положительный результат.

Высокая вероятность новых знакомств. Возможно получение интересных предложений, на которые трудно будет не согласиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

У Тельцов в этот день возможен прилив энергии. Если не чувствуйте новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. Сегодня есть высокие шансы решить не только все запланированные на среду дела, но и немного разгрузить от работы вторую часть недели.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам взяться за наведение порядка в делах. Разберите проблемы и вопросы, требующие решения, составьте список и начинайте не спеша "закрывать хвосты".

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова к делам.

Рак (22 июня – 22 июля)

День для Раков будет благоприятным, чтобы закатив рукава браться за то, что принято называть серыми буднями. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что сегодня действительно стоит обратить внимание. Не откладывайте дел – прокрастинация может уничтожить ваши выходные.

Лев (23 июля – 23 августа)

В этот период Львам астрологи рекомендуют не потакать всем своим "хочу". Есть высокие шансы стать заложником собственных желаний и капризов и довести себя до депрессивного состояния.

Если сможете помочь другим – соглашайтесь, это пойдет на пользу всем.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день жизнь может затянуть Весов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте высокие мощности и беритесь за работу. Если устраните лень, вложенные усилия вернутся сторицей, и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сейчас у Скорпионов благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем. старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат.

Также возможен прилив вдохновения, особенно у Скорпионов, жизнь которых связана с творчеством.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День прежде всего будет благоприятным для Стрельцов, которые занимаются интеллектуальным трудом и финансами.

В этот день возможны серьезные переговоры. Постарайтесь сконцентрироваться и учесть все моменты и подводные камни. В общем же судьба будет на вашей стороне.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для осуществления финансовых операций, заключения соглашений и договоренностей. Также период благоприятен для учебы и творчества. По словам астрологов, любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня стоит с особой тщательностью укрощать злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в собственную жизнь.

Если не лениться, то удастся выполнить множество дел, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Постарайтесь громко не плакать о том, как вы хотите в отпуск. Так вы только еще ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас Рыбам лучше взяться за работу.

Вечер будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе.