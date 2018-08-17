Гороскоп на 16 августа для всех знаков зодиака будет Читайте гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день астрологи рекомендуют заниматься делами, которые касаются денег или недвижимости – есть высокие шансы получить желаемый доход и удачно решить вопрос с имуществом. В общем время благоприятно для проведения финансовых операций. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Овна

Тем, у кого на работе будут возникать неприятные ситуации, стоит проявить сдержанность и отдалиться от нежелательных мыслей. Негатив быстро развеется и важно не принимать его на себя.

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Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Тельца

Вместо того, чтобы киснуть – беритесь за дела. Скорее всего их у вас накопилось много, а время для решения горы вопросов сейчас идеальное.

Сегодня следует быть снисходительнее в разговорах и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать себя более комфортно в общении.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Близнецов

Вам сегодня не стоит о чем-либо и с кем либо договариваться. Если все же заключения договоренностей не избежать – постарайтесь взвешивать не только рациональные доводы, но и прислушиваться к своей интуиции.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Рака

Договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться шаткой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день – сейчас займитесь лучше текущими задачами.

В то же время, день удачен для покупок, переезда, обновлений и изменений. Можете смело браться за исследование нового.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Льва

Львам сегодня будет присуще большое преувеличение. Постарайтесь не раздувать из мухи слона. Многим представителям знака будет казаться, будто все настроены против них. Однако это далеко не всегда будет правдой.

В целом эмоциональный фон будет нестабильным, возможны беспричинные тревоги.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Девы

Можно браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – эти дела сегодня будет сопровождать удача и они принесут положительные плоды.

Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Немного осторожности вам не помешает.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Весов

Хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если имеете что-то уладить общением – попробуйте это сделать именно сегодня. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Постарайтесь без лишней импульсивности делиться своими идеями с сожителями. Лучше все обдумайте и озвучивайте только действительно выношенные идеи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа 2018 для Скорпиона

Постарайтесь провести немного времени в тишине и размышлениях. Так, вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией.

Старайтесь в этот день не держать все под контролем. Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша рельность и насколько счастливее вы станете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)​

Гороскоп на 17 августа 2018 для Стрельца

День может оказаться травмоопасным, поэтому проявите осмотрительность в быту и на дороге. Самолечение в этот день может привести к серьезным осложнениям – постарайтесь не шутить со своим здоровьем.

Доводите сегодня дела до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Козерог (22 декабря – 20 января)​

Гороскоп на 17 августа 2018 для Козерога

У Козерогов энергия сегодня просто таки бьёт ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина сегодня будет даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)​

Гороскоп на 17 августа 2018 для Водолея

Сегодня судьба может приготовить для Водолеев небольшие испытания. Особенно, это касается тех, кто привык действовать по определенным правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня стоит найти время на маленькие приятности, как то прогулка или встреча с другом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)​

Гороскоп на 17 августа 2018 для Рыб

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов.