Гороскоп на сегодня, 17 июля 2018 года, предусматривает особенно важный день – в жизни многих именно сейчас может случиться переломный момент. Овнам, Рыбам, Весам и Девам стоит рассчитывать на подарки судьбы, однако получить их можно лишь при определенных условиях. Читайте гороскоп на 17 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют в этот день не размениваться на второстепенные дела, особенно, если вы уже давно готовитесь к существенным изменениям. Удачно день будет проходить у тех, кто сумеет настроиться на конструктивный лад и не будет тратить время на сплетни, осуждение и другие совсем не нужные дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на сайте.

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Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отбрасывайте условности и принимайтесь покорять сердца. Имеете высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Смело можете удовлетворять свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, не запрещайте себе им полакомиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что не удивительно, так как в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День обещает быть радостным, а то и даже праздничным. Он прекрасно подойдет для отдыха как душой, так и телом. На отлично будут проходить выставки, музыкальные концерты, творческие вечера. Оппоненты Близнецов в этот день будут менее агрессивными, чем в предыдущие, и настроенными на более позитивные разговоры и реакции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – отправьте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

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Вероятнее всего, сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Лев (23 июля – 23 августа)

Преимущественно скромные Львы, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы пойти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дев сегодня ждет нешуточная озабоченность. Вам придется крутиться, как белке в колесе, чтобы все успеть. Главное, чтобы избыток дел не сделал вас раздраженными и нервными. Постарайтесь в моменты гнева выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего.

По возможности отдайте предпочтение молчанию, а не сомнительной болтовне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Семейным Весам сейчас стоит на полную заняться налаживанием дел в доме и созданием семейного благополучия. Отданное семье время воздастся сторицей, особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

В профессиональной сфере представителей этого знака зодиака ждет затишье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечение. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее одолеть.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших расходов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если не будете отвлекаться на мелкие проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, имеете шансы провести чудесный день. Помните, что не все в жизни должно идти так, как вам бы этого хотелось! Если удастся расслабиться и отпустить неудержимое желание контроля – проведете отличный день и ощутите радость бытия.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Деловые договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться зыбкой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день – сейчас займитесь лучше текущими задачами.

Если все же заключения договоренностей не избежать – постарайтесь взвешивать не только рациональные доводы, но и прислушиваться к своей интуиции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня в голову могут прийти замечательные идеи по обустройству жилища. Есть шансы, что удастся составить план небольшого ремонта, который существенно освежит вашу жизнь.

Постарайтесь без лишней импульсивности делиться своими идеями с сожителями. Лучше все обдумайте и покажите им готовый план.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение пусть и не самому милому сердцу, но все же самому логическому решению.